Apple, yeni iPad'lerdeki WiFi sorununu takibe aldı

Haber Editörü
Önce ısınma ardından kısmi stok sorunlarıyla gündeme gelen Apple'ın Retina ekranlı tableti yeni iPad ile ilgili yeni bir sorun daha Apple tartışma forumlarını meşgul ediyor.
Yaklaşık 700 kadar şikayet alan problem sadece WiFi versiyonlarında ortaya çıkıyor ve WiFi ağlarından kopma, yavaş indirme-yükleme hızı, ağlara bağlanamama gibi farklı hatalara sebep oluyor.
4G+WiFi modellerinde üst kısımdaki kauçuk kaplamanın böyle bir problemi engellediği ifade ediliyor.
9to5Mac sitesinin haberine göre ortaya çıkan şirket içi bir AppleCare dökümanı hatalı yeni iPad modellerine "Captured" ibaresinin eklendiğini gösteriyor. Bu ibare modelin ve kutu aksesuarlarının hızlıca Apple mühendislerine ulaştırıldığı ve incelemelerin başladığı anlamına geliyor. İncelemelerin ardından da Apple hatalı modelleri yenisiyle değiştiriyor.
Ayrıca Apple'ın AppleCare çalışanlarına bahse konu hataların normal yazılım bug'larından kaynaklanıp kaynaklanmadığını da incelemesi talimatını verdiği belirtiliyor. Bu da Apple'ın iOS 5.1 sürümünde bir hata olup olmadığını araştırdığını gösteriyor.
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Ingilizce bilmemeyi memleket meselesi yaptin, ya bravo.
Ustunu insanlarin Ingilizce'den kactigini iddia ederek Ingilizce bilmeyenleri sucluyorsun.
Bu sitede bildigim kadariyla en cok elestirilen editorlerden biri Ekrem Bey'dir. Genelde Apple haberleri yuzunden.
Yani kimse O'nu goklere cikarmiyor. Ama bu haberde alinti yapmis, alinti yaptigi kaynagi da vermis, bitti gitti.
Ne yani oturup wifi sorunu olanlarla birebir roportaj mi yapacak, Amerika'ya gidip sorunu yerinden mi tespit edecek ?
Senin mantiginla Donanimhaberde ayda 1 haber cikar. Bak bakalim diger konularda editorler farkli bisey yapiyor mu?
Editor gundemi takip eder, begendigi, paylasilmasinda fayda buldugu haberi kaynak gostererek paylasir, hepsi bu.
Hatta bunu uyeler de yapabilir, yapiyorlar zaten.
Goruslerinize kisaca cevap vereyim:
1- Amerika'da siradan vatandas (Latinler haric) Ingilizce disinda baska bir dil bilmez, hatta umursamazlar da.
Latinler cok oldugu icin Ispanyolca dersleri vardir ama onu da Latinler haric kimse sallamaz.
Simdi Amerika dis devletlere yabanci mi, cahil mi, bu ulkede bir kambur mu ?
2- Dis devletlere yabanci kalmamak “memleket meselesi” degildir. Siz baska seyle karistirmissiniz.
Memleket meselesi, yabanci devletlere muhtac olmadan pekcok seyi kendin yapabilmektir.
Yap otomobil ya da ucak, yap ipad gibi bir tablet, cep telefonu, ondan sonra yabanci dili konusalim.
3- Bu ulkede muhtesem bir egitim sistemi var ve Ingilizce ogretimi modern ve cagin gereksinimlerini karsiliyor da mi, bu ulkenin evlatlari bu egitimden kacmis ?
4- Oyun oynamak ve erotic yayin izlemek kisisel tercihlerdir, elestirmek haddime degil, sizin de olmamali.
Ustelik oyun piyasasi bugun itibariyle onlarca milyar dolari bulan bir sector, ulkelerin en basarili muhendisleri oyun yazmak,
bu isten para kazanmak icin birbirleriyle yarisiyor.
5- Ben tum haber kaynaklarini takip edemedigim icin Donanimhaber’e uyeyim. Burdaki uyeler bulduklari haberleri paylasarak bilginin yayilmasini sagliyor. Isim gucum yok aksama kadar sitelerde ipad’in wi-fi sorunu var mi yok mu takip edemem, Donanimhaber bunun icin var.
Neyse cok uzattim, konu nerden nereye gelmis.
Sonuc: Yeni ipad daha bi dolu problemlere gebe gibi.