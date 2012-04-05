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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, yeni iPad'lerdeki WiFi sorununu takibe aldı

7 yıl
4,6b
1
35
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Önce ısınma ardından kısmi stok sorunlarıyla gündeme gelen Apple'ın Retina ekranlı tableti yeni iPad ile ilgili yeni bir sorun daha Apple tartışma forumlarını meşgul ediyor.

Yaklaşık 700 kadar şikayet alan problem sadece WiFi versiyonlarında ortaya çıkıyor ve WiFi ağlarından kopma, yavaş indirme-yükleme hızı, ağlara bağlanamama gibi farklı hatalara sebep oluyor.

4G+WiFi modellerinde üst kısımdaki kauçuk kaplamanın böyle bir problemi engellediği ifade ediliyor.

9to5Mac sitesinin haberine göre ortaya çıkan şirket içi bir AppleCare dökümanı hatalı yeni iPad modellerine "Captured" ibaresinin eklendiğini gösteriyor. Bu ibare modelin ve kutu aksesuarlarının hızlıca Apple mühendislerine ulaştırıldığı ve incelemelerin başladığı anlamına geliyor. İncelemelerin ardından da Apple hatalı modelleri yenisiyle değiştiriyor.

Ayrıca Apple'ın AppleCare çalışanlarına bahse konu hataların normal yazılım bug'larından kaynaklanıp kaynaklanmadığını da incelemesi talimatını verdiği belirtiliyor. Bu da Apple'ın iOS 5.1 sürümünde bir hata olup olmadığını araştırdığını gösteriyor.

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ZZ RAT 7 yıl en beğenilen jovanovic
jovanovic

DH Misafiri

Arkadaşım sen konsilide etmek nedir bilirmisin. Herkes senin gibi 9to5mac yada gsmarena web sitelerini bilmek zorunda değil yada ingilizce bilip o haberi okumak. Ne güzel burda en güncel haberleri tek bir çatı altında okuyabiliyorsun. Ki haberin alındığı web siteside belirtiliyor. Ne alıp veremediğin var anlamadım.

Lise yıllarında derslerden kaçarken, ingilizceyi tınlamazken iyi, okumaya gelince herkes ingilizce bilmiyor kötü...

Bu mantık yüzünden ülkemiz bu hale geliyor işte... Sanki bilimsel metin derecesinde ingilizce istiyor bu şeyler... Zamanında derslerden kaçmayın, çalışın arkadaşım... İyi kötü her seviyede ingilizce öğrenmek mümkün okullarda... Tamam çok rezalet eğitim veriliyor ama şu metin anlaşılabilir bir nebze de olsa...

Ingilizce bilmemeyi memleket meselesi yaptin, ya bravo.
Ustunu insanlarin Ingilizce'den kactigini iddia ederek Ingilizce bilmeyenleri sucluyorsun.

Bu sitede bildigim kadariyla en cok elestirilen editorlerden biri Ekrem Bey'dir. Genelde Apple haberleri yuzunden.
Yani kimse O'nu goklere cikarmiyor. Ama bu haberde alinti yapmis, alinti yaptigi kaynagi da vermis, bitti gitti.
Ne yani oturup wifi sorunu olanlarla birebir roportaj mi yapacak, Amerika'ya gidip sorunu yerinden mi tespit edecek ?

Senin mantiginla Donanimhaberde ayda 1 haber cikar. Bak bakalim diger konularda editorler farkli bisey yapiyor mu?

Editor gundemi takip eder, begendigi, paylasilmasinda fayda buldugu haberi kaynak gostererek paylasir, hepsi bu.
Hatta bunu uyeler de yapabilir, yapiyorlar zaten.
jovanovicDH MisafiriArkadaşım sen konsilide etmek nedir bilirmisin. Herkes senin gibi 9to5mac yada gsmarena ...
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ZZ RAT 7 yıl jovanovic
jovanovic

ZZ RAT

Ingilizce bilmemeyi memleket meselesi yaptin, ya bravo.
Ustunu insanlarin Ingilizce'den kactigini iddia ederek Ingilizce bilmeyenleri sucluyorsun.

Dış devletlere yabancı kalmamak bir memleket meselesidir.... Aksini iddia edenler de bu ülkenin gelişmesinin önünde duran en büyük kamburlardır... Çok şükür yeni nesil bu kamburluğu biraz atmaya başladı, dışarıya açıldı...

İnşallah devamını da getiririz, tek isteğim budur...


Bu ülkenin evlatları derslerden kaçıyorlarsa, hiçbir şeyi tınlamıyorlarsa bu onların problemidir... İlerde de bu olgu ülkenin önünde tıkaç görevi görecektir... Hiçbir şeyin bahanesi yoktur... Ücretsiz ingilizce kursları var halk eğitim merkezlerinde kaç kişi katılıyor ?

Ama kim uğraşacak ki bunlarla... Oyun oynamak, erotik yayınlar izlemek varken...

Goruslerinize kisaca cevap vereyim:

1- Amerika'da siradan vatandas (Latinler haric) Ingilizce disinda baska bir dil bilmez, hatta umursamazlar da.
Latinler cok oldugu icin Ispanyolca dersleri vardir ama onu da Latinler haric kimse sallamaz.
Simdi Amerika dis devletlere yabanci mi, cahil mi, bu ulkede bir kambur mu ?

2- Dis devletlere yabanci kalmamak “memleket meselesi” degildir. Siz baska seyle karistirmissiniz.
Memleket meselesi, yabanci devletlere muhtac olmadan pekcok seyi kendin yapabilmektir.
Yap otomobil ya da ucak, yap ipad gibi bir tablet, cep telefonu, ondan sonra yabanci dili konusalim.

3- Bu ulkede muhtesem bir egitim sistemi var ve Ingilizce ogretimi modern ve cagin gereksinimlerini karsiliyor da mi, bu ulkenin evlatlari bu egitimden kacmis ?

4- Oyun oynamak ve erotic yayin izlemek kisisel tercihlerdir, elestirmek haddime degil, sizin de olmamali.
Ustelik oyun piyasasi bugun itibariyle onlarca milyar dolari bulan bir sector, ulkelerin en basarili muhendisleri oyun yazmak,
bu isten para kazanmak icin birbirleriyle yarisiyor.

5- Ben tum haber kaynaklarini takip edemedigim icin Donanimhaber’e uyeyim. Burdaki uyeler bulduklari haberleri paylasarak bilginin yayilmasini sagliyor. Isim gucum yok aksama kadar sitelerde ipad’in wi-fi sorunu var mi yok mu takip edemem, Donanimhaber bunun icin var.

Neyse cok uzattim, konu nerden nereye gelmis.
Sonuc: Yeni ipad daha bi dolu problemlere gebe gibi.
jovanovicZZ RATIngilizce bilmemeyi memleket meselesi yaptin, ya bravo.Ustunu insanlarin Ingilizce'den ...
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selimerman 6 yıl
Arkadaşlar DL, DM, DY seri numaraları ile başlayan ürünlerde arıza olduğunu okudum az önce apple discussions sitesinde. Bilkomdan 91 gün önce satın aldığım ipad 3'ü bugün teknik servise bıraktım. ayarlar arasında Wi-Fi Yok ibaresi yazıyor ve Wi-Fi Mac adresi boş görünüyordu. tabi dolayısı ile wi-fi üzerinden bağlantı kuramıyordum.
yukarıdaki seri numaraları ile başlayan ürününüzde Wi-Fi yavaşlaması çekmemesi vs sorunlarınız varsa konuyu takip etmenizi ve apple'ın atacağı adımları izlemenizi öneririm.
şimdiye kadar ürünlerin yenileri ile değiştirileceğini duydum. Mutlu Günler
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muuzipiz 6 yıl
Ben ısınma sorunu çok yaşıyorum IPAD2 ıle bu neden acaba
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digitall_ 6 yıl selimerman
selimerman
Arkadaşlar DL, DM, DY seri numaraları ile başlayan ürünlerde arıza olduğunu okudum az önce apple discussions sitesinde. Bilkomdan 91 gün önce satın aldığım ipad 3'ü bugün teknik servise bıraktım. ayarlar arasında Wi-Fi Yok ibaresi yazıyor ve Wi-Fi Mac adresi boş görünüyordu. tabi dolayısı ile wi-fi üzerinden bağlantı kuramıyordum.
yukarıdaki seri numaraları ile başlayan ürününüzde Wi-Fi yavaşlaması çekmemesi vs sorunlarınız varsa konuyu takip etmenizi ve apple'ın atacağı adımları izlemenizi öneririm.
şimdiye kadar ürünlerin yenileri ile değiştirileceğini duydum. Mutlu Günler

Bu konuyla ilgili bir gelişme var mı? Konuyla ilgili bilgisi olan veya cihazını değiştiren var mı?

Bende de seri numarasi DY ile başlayan yeni iPad var. Sorunum ise arada sırada wi-fi bağlantısının kopması. Aga bağlı gözüküyor ama herhangi bir sayfa acmıyor veya yükleme yapmıyor. Düzelmesi icin wi-fi i açıp kapatmak gerekiyor.
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Aprowler 7 yıl
Sorun bendede mevcut malezyadan almisti arkadasim burda degistirirlermi acaba
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Ays Ays Beybi 7 yıl
delinin 1 ü taş atar 100 akıllı çıkaramaz misali olmuş ,
takmayın arkadaşı kendi halinde yaşasın garibim kendi sitesi olsa farklı birşey mi yapacak hayır polemik olsun maksat beyin bedava diyorum bırakıyorum
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m.t.y. 7 yıl
özellikle mi yapıyorlar bu hataları reklam yapmak, ürünün gündemde kalması için acaba.
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rabbitweed 7 yıl
kesinlinle boyle bi sorun var,bende yasiyorum.bazen baglanmiyor resmen.birde safari falan gunde 3-4 kez cokuyor.kesinlikle software update lazim
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E_Aydin35 7 yıl
Hataların düzeltilip yenileri ile değiştirilmesi çok güzel bir yaklaşım, geçen gün bende bir çizik oluşmuşdu yenisi gelir artık bu hata sayesinde :P:P :)) İşe yarar..
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Emre Kocakaya 7 yıl
Su ipad kullanirken ortadan ikiye catlasada millet gidip alir,cunki o apple o moda o kotude yapsa iyidir :).
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Guest-F8946C419 7 yıl
Almayacağı cihazı eleştirenler yok mu..



Yeterli.
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onbeskarakterli 7 yıl
mladenbmv
en azından problemlere uraşıyor biz samsunglular olarak ise kendi kendimize wifi ye çare arıyoruz.

Samsung'lardaki sorunun yazılımsal olmasından olmasın? Zaten güncellemeler ile yaşanan sorunu giderdiler. Ayrıca donanımsal olan ekran burn-in, kapanıp açılmama, kilitlenme gibi sorunlarla karşılaşan arkadaşların cihazları değiştirildi.
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mladenbmv 7 yıl
en azından problemlere uraşıyor biz samsunglular olarak ise kendi kendimize wifi ye çare arıyoruz.
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