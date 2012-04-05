Apple, yeni iPad'lerdeki WiFi sorununu takibe aldı

Önce ısınma ardından kısmi stok sorunlarıyla gündeme gelen Apple'ın Retina ekranlı tableti yeni iPad ile ilgili yeni bir sorun daha Apple tartışma forumlarını meşgul ediyor.





Yaklaşık 700 kadar şikayet alan problem sadece WiFi versiyonlarında ortaya çıkıyor ve WiFi ağlarından kopma, yavaş indirme-yükleme hızı, ağlara bağlanamama gibi farklı hatalara sebep oluyor.





4G+WiFi modellerinde üst kısımdaki kauçuk kaplamanın böyle bir problemi engellediği ifade ediliyor.





9to5Mac sitesinin haberine göre ortaya çıkan şirket içi bir AppleCare dökümanı hatalı yeni iPad modellerine "Captured" ibaresinin eklendiğini gösteriyor. Bu ibare modelin ve kutu aksesuarlarının hızlıca Apple mühendislerine ulaştırıldığı ve incelemelerin başladığı anlamına geliyor. İncelemelerin ardından da Apple hatalı modelleri yenisiyle değiştiriyor.





Ayrıca Apple'ın AppleCare çalışanlarına bahse konu hataların normal yazılım bug'larından kaynaklanıp kaynaklanmadığını da incelemesi talimatını verdiği belirtiliyor. Bu da Apple'ın iOS 5.1 sürümünde bir hata olup olmadığını araştırdığını gösteriyor.