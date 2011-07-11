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Apple, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip iPad 3 için vites arttırıyor

7 yıl
26,8b
1
37
iPad
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Mart ayında satışa sunduğu iPad 2 ile tablet pazarındaki liderliğini pekiştiren ve yüksek talep karşısında üretim hacmini her geçen gün arttıran Apple'ın 3.Nesil iPad'i beklenenden daha önce satışa sunacağıyla ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu, Foxconn'un yanı sıra iPad 3 üretimi için ikinci üretici ile anlaşmak üzere.

Digitimes, iPad 3'ün ikinci üreticisi olarak Tayvanlı Quanta Computer ile yakın zamanda iPhone 5 siparişi aldığı iddia edilen Pegatron Technology'nin isimlerinin geçtiğini fakat, Pegatron'un rakibine göre bir adım daha önde olduğunu belirtiyor. Digitimes, ayrıca, iPad 2+ olarak isimlendirilmesi muhtemel olduğunu söylediği 3.Nesil iPad'in iPad 2'ye göre daha ince ve daha gelişmiş ekrana sahip olacağını ifade ederken; yeni iPad'in 3.çeyrek sonu ve ya 4.çeyrek içersinde satışa sunulacağını iddia ediyor. Benzer iddiaların, birçok kaynak tarafından dillendirildiğini belirtmekte fayda var.

Şimdiye kadar iPad için Foxconn ile çalışan Apple'ın ikinci üreticiye ihtiyaç duymasının iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki kullanıcılardan gelen talebi karşılayabilmek. İkinci neden ise tesislerde yaşanacak istenmeyen bir iş kazasına bağlı olarak üretimin aksama ihtimalini minimize etmek. Hatırlanacağı gibi Foxconn'un iPad'in üretimini gerçekleştirdiği batı Çin'deki Chengdu'da bulunan tesislerinde 20 Mayıs'ta patlama olmuş; 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.


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ilk_ze 7 yıl
Android tabletleri flash icin almak pek mantikli degil cunku ne dogru durus video izletiyor neden flash oyunlari oynatiyor, pcde bile dogru durust calismiyor ki, tabletlerde ne derece iyi calisicakti? Google flashi apple'a karsi koz olarak kullandi ama flashin öldugünü adobe bile kabul ederken androidfunlar neden kendilerini kandiriyor anlam veremiyorum! Html5 videolarin nasil calistigini ve sanki cihazinizdan video izliyormus hissine kapildiginizi anlamaniz icin adobenin en son aciklamalarina bakin..

Ios ve androide yazilim gelistiren bir developerin makalesinde gecen cumleler android markete gonderdigim tüm uygulamalar denetlenmeden aninda yayinlaniyordu ama apple storeda surekli denetleme oldugu icin bu asama uzun suruyordu.. Simdi siz cihaziniza uygunlugu denetlenmis bir uygulama magazasindan uygulama indirirkenmi iciniz rahat olur yoksa denetlenmemis bir uygulamayi yüklerkenmi?
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e_capkan 7 yıl
örneğin ipadte youtube tanvideo izlerken çözünürlük ayarlanamıyor ama androidte ayarlanıyor.
android tabletler çok fazla donanıma ihtiyaç duyuyor ama ipad çok stabil.
her iki platformunda biribiene göre avantajları var.
örneğin eskiden ip4 kullanırken youtubetan video izleyemiyordum ama artık izleniyor.
tablet alırken dikkat edilecek en büyük unsurlardan biriside batarya.batarya az dayandıktan sonra cihazı kullanamadı mı ne anlamı kalır ki :)
ipad3 ve android4 lü beklemek lazım bence .
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hakansant 7 yıl
Ne sinir bozucu bir durum

İpad 2 cihazını yeni aldım,çok da işime yarıyor,
böyle haberler çıkınca ipad 3 mü bekleseydim diye stres yapmaya başladım şimdi
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teramit 7 yıl
şu apple 17 inç tablet çıkarsada ona iş ve oyun uygulamaları yazılsa bizde pc kullanmayı bıraksak..
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serkanc 7 yıl
Ben nokiadan sasmayan bir kisiyim telefon konusunda. Ama ipad 2 aldiktan sonra diyecek soz bulamiyorum. Flash derdi olani anlamiyorum ki, uretici firmasi bile isin icinden cikamiyor artik. Bence adobe hizla ilerleyen teknolojiye dua etsin, resmen somuruyor bilgisayari. Kaldi ki html5 gibi bir teknolojiyi desteklemek daha mantikli. Bence flashsiz tablet eziyetsiz sorf demektir. Apple firmasi bence ipad 2 ve ios isletim sistemiyle harikalar yaratmis. Hem telefonda hem tablette sorunsuz cslisiyor. Keske jb olayi da olmasa dadaha iyi uygulamalar gelistirilse. İnsan begendigi programi sakiz parasina almiyorsa bence tableti de kullanmamali. Basta bende jbli kullandim ama jb yuzunden bircok uygulamanin gelistirilmedigini okuyunca gereksizoldugunu anladim.
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speedman 7 yıl
önümüz temmuz gibi alıcam bi ipad..
3 olur heralde :D
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ıpad 2 alınmamalı mı almalı mı bana yardım edin lütfen
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Centauri 7 yıl
Sadece retina ekran olsun. Baska hicbir degisiklige gerek yok, muhtesem olur retina ekranla!
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Canzz 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar ıpad 2 alınmamalı mı almalı mı bana yardım edin lütfen

Biraz da ihtiyaç meselesi doğrusu. Gittim aldım bir ipad2 3g. Yazlıkta internet olmadığı için 3g'den internete girdim. 64GB hafızaya dizi doldurdum izledim. güzeldi kullandım ama şuan yatıyor cihaz. Toplamda 2 sezon dizi izlemelik kullanmışım sanırım. Satsam mı diye aklımdan geçmiyor değil.

İhtiyaçlarınızı iyice ölçün tartın ona göre alın derim
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antonidas 7 yıl
ipad 2' nin satışları iyi giderken,apple yeni bir model çıkartıp ipad 2 satışlarını baltalamayacaktır
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theraptorx 7 yıl antonidas
antonidas
ipad 2' nin satışları iyi giderken,apple yeni bir model çıkartıp ipad 2 satışlarını baltalamayacaktır

O zaman İPad 1'in 1 yıl ardından iPad 2'yi çıkarmasına ve her yıl yeni iPhone çıkarmasına ne diyorsun?
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theraptorx 7 yıl
Retina ekranlı olsun yeter. Cogu zaman notebook'u acmıyorum bile.
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abjkli 7 yıl

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DH Misafiri 7 yıl
bence daha fazla inceltmesinler kırılır şu an bile korkuyorum kullanırken :D bide bluetoot sadece apple marka ürünlerle veri transveri yopıo o da bi gıcık :)
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar samsungu bende desteklemek istiyorum sadece tabletini degilö galaxy s 2 sinide. ama kesinlikle apple kadar stabil degil. donmalar oluyo. apple dışa kapalı diye kızıp duruyoruz ama adamlar bu sadeyede virüs sızıntısını engelliyor. elimde su anda bi tanede 3g var hala donma yok. hala iyi durumda. samsungun hangi pda sını 3 yıl kullanabilirsiniz? evet apple dışa kapalı olması konusunda şımarık bi çocuk gibi davransada bu davranış ona hem eksiler hem artılar getiriyor. apple kullanmayanlar eksileri konuşup duruyo. su anda 10.1 i alanlar memnun kalıcak evet. ama 6 ay sonra bakın bide duruma. ipad 2 alanlar rahatca tabletini kullanırken 10.1 alanlar kasılmadan ve donmadan resmen kafayı yicek..
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