Apple, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip iPad 3 için vites arttırıyor

Geçtiğimiz Mart ayında satışa sunduğu iPad 2 ile tablet pazarındaki liderliğini pekiştiren ve yüksek talep karşısında üretim hacmini her geçen gün arttıran Apple'ın 3.Nesil iPad'i beklenenden daha önce satışa sunacağıyla ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu, Foxconn'un yanı sıra iPad 3 üretimi için ikinci üretici ile anlaşmak üzere.
Digitimes, iPad 3'ün ikinci üreticisi olarak Tayvanlı Quanta Computer ile yakın zamanda iPhone 5 siparişi aldığı iddia edilen Pegatron Technology'nin isimlerinin geçtiğini fakat, Pegatron'un rakibine göre bir adım daha önde olduğunu belirtiyor. Digitimes, ayrıca, iPad 2+ olarak isimlendirilmesi muhtemel olduğunu söylediği 3.Nesil iPad'in iPad 2'ye göre daha ince ve daha gelişmiş ekrana sahip olacağını ifade ederken; yeni iPad'in 3.çeyrek sonu ve ya 4.çeyrek içersinde satışa sunulacağını iddia ediyor. Benzer iddiaların, birçok kaynak tarafından dillendirildiğini belirtmekte fayda var.
Şimdiye kadar iPad için Foxconn ile çalışan Apple'ın ikinci üreticiye ihtiyaç duymasının iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki kullanıcılardan gelen talebi karşılayabilmek. İkinci neden ise tesislerde yaşanacak istenmeyen bir iş kazasına bağlı olarak üretimin aksama ihtimalini minimize etmek. Hatırlanacağı gibi Foxconn'un iPad'in üretimini gerçekleştirdiği batı Çin'deki Chengdu'da bulunan tesislerinde 20 Mayıs'ta patlama olmuş; 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.
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Ios ve androide yazilim gelistiren bir developerin makalesinde gecen cumleler android markete gonderdigim tüm uygulamalar denetlenmeden aninda yayinlaniyordu ama apple storeda surekli denetleme oldugu icin bu asama uzun suruyordu.. Simdi siz cihaziniza uygunlugu denetlenmis bir uygulama magazasindan uygulama indirirkenmi iciniz rahat olur yoksa denetlenmemis bir uygulamayi yüklerkenmi?
android tabletler çok fazla donanıma ihtiyaç duyuyor ama ipad çok stabil.
her iki platformunda biribiene göre avantajları var.
örneğin eskiden ip4 kullanırken youtubetan video izleyemiyordum ama artık izleniyor.
tablet alırken dikkat edilecek en büyük unsurlardan biriside batarya.batarya az dayandıktan sonra cihazı kullanamadı mı ne anlamı kalır ki :)
ipad3 ve android4 lü beklemek lazım bence .
İpad 2 cihazını yeni aldım,çok da işime yarıyor,
böyle haberler çıkınca ipad 3 mü bekleseydim diye stres yapmaya başladım şimdi
3 olur heralde :D
Biraz da ihtiyaç meselesi doğrusu. Gittim aldım bir ipad2 3g. Yazlıkta internet olmadığı için 3g'den internete girdim. 64GB hafızaya dizi doldurdum izledim. güzeldi kullandım ama şuan yatıyor cihaz. Toplamda 2 sezon dizi izlemelik kullanmışım sanırım. Satsam mı diye aklımdan geçmiyor değil.
İhtiyaçlarınızı iyice ölçün tartın ona göre alın derim
O zaman İPad 1'in 1 yıl ardından iPad 2'yi çıkarmasına ve her yıl yeni iPhone çıkarmasına ne diyorsun?