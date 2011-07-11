Apple, yüksek çözünürlüklü ekrana sahip iPad 3 için vites arttırıyor

Geçtiğimiz Mart ayında satışa sunduğu iPad 2 ile tablet pazarındaki liderliğini pekiştiren ve yüksek talep karşısında üretim hacmini her geçen gün arttıran Apple'ın 3.Nesil iPad'i beklenenden daha önce satışa sunacağıyla ilgili dedikodular gelmeye devam ediyor. Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın endüstriyel kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Cupertino'lu, Foxconn'un yanı sıra iPad 3 üretimi için ikinci üretici ile anlaşmak üzere.

Digitimes, iPad 3'ün ikinci üreticisi olarak Tayvanlı Quanta Computer ile yakın zamanda iPhone 5 siparişi aldığı iddia edilen Pegatron Technology'nin isimlerinin geçtiğini fakat, Pegatron'un rakibine göre bir adım daha önde olduğunu belirtiyor. Digitimes, ayrıca, iPad 2+ olarak isimlendirilmesi muhtemel olduğunu söylediği 3.Nesil iPad'in iPad 2'ye göre daha ince ve daha gelişmiş ekrana sahip olacağını ifade ederken; yeni iPad'in 3.çeyrek sonu ve ya 4.çeyrek içersinde satışa sunulacağını iddia ediyor. Benzer iddiaların, birçok kaynak tarafından dillendirildiğini belirtmekte fayda var.

Şimdiye kadar iPad için Foxconn ile çalışan Apple'ın ikinci üreticiye ihtiyaç duymasının iki temel nedeni bulunuyor. Bunlardan ilki kullanıcılardan gelen talebi karşılayabilmek. İkinci neden ise tesislerde yaşanacak istenmeyen bir iş kazasına bağlı olarak üretimin aksama ihtimalini minimize etmek. Hatırlanacağı gibi Foxconn'un iPad'in üretimini gerçekleştirdiği batı Çin'deki Chengdu'da bulunan tesislerinde 20 Mayıs'ta patlama olmuş; 3 kişi hayatını kaybetmiş ve 15 kişi yaralanmıştı.