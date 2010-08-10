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Apple,12 çekirdekli Mac Pro'larını satışa sundu

Apple, 12 çekirdeki Mac Pro'ların satışına başladı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,3b
1
28
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple, Mac Pro serisinin 12 çekirdekli yeni üyesini satışa sundu. Apple Store'larda satışa sunulan Mac Pro'lar 12 çekirdekli işlemcilerle dikkat çekmeyi başarıyor. Bünyesinde Intel'in 6 çekirdekli ve 2.66 Ghz'lık Xeon ?Westmere? işlemcisinden 2 adet bulunduran Mac Pro, kullanıcılara başlangıç fiyatı dahilinde 6 GB DDR3 (6x1 GB) bellek sunarken, maksimum bellek kapasitesi ise 32 GB DDR3 olarak belirlenmiş. Depolama alanı olarak 1 TB sabit diskler standart olarak sunulmuş fakat opsiyonel olarak 512 GB'lik SSD'lere de kişiselleştirme listesinde yer verilmiş. Apple'ın 12 çekirdekli Mac Pro'sunda başlangıç fiyatındaki ekran kartı tercihi 1 GB DDR5 bellekli ATI HD5770'den yana yapılırken, daha yüksek performans isteyenlere ATI Radeon HD 5870 alternatif olarak sunuluyor. Apple'ın 4.999$'lık başlangıç fiyatı ile satışa sunduğu 12 çekirdekli Mac Pro'nun sahip olabileceği diğer donanım özelliklerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.


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Batuist 9 yıl

feylosoft
11.08.2010 Saat: 12:06
Çok manasızca oldu konuşma bunlar profesyonel sistemler. Evde oyun oynayıp internete girmek için değil. 24 bin dolarla sistem veriyormuşta ne o pc'ye vereceksen 24 bin doları yak daha iyi. Yoksa bana resimli kırmızılı klavyeler alıp bol ışıklı fanlı ecüş büçüş kasalı Pcmi alacaksın:)
Bunlar profesyonel sistemler bir stüdyo kuracağın zaman 5-10 bin dolarlık sorunsuz makina velinimettir.

+1 güzel bir yorumdu...
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artenis 9 yıl
Profesyonel ekran kartlarından once 5XXX serisine yer vermesi cok işginç...
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feylosoft 9 yıl
Ekran kartlarının performansa bir katkı sağlamadığını daha önce defalarca konuştuk. Çok yüksek poligonlu sahnelerde biraz daha rahat çalışmanızı sağlayan bir şey sadece. Video edit, motion graphics, grafik ve web tasarıma bir katkısı yok. Sadece 3D'de küçük bir katkısı var pro ekran kartlarının.
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DH Misafiri 9 yıl
neden (6x1 GB)? (3x2 GB) dan ne farkı olur


6x1 olunca veri yolu artiyo daha rahat veri akisi icin en iyisi 2 seritli yolla 5 seritli bi yol arasindaki fark gibi dusunebilirsin
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xense 9 yıl
valla eş değer bir hp server alsanız emin olun cokta aşağıda olmayacak fiyatı. donanımsal raid kartları 1000$ dan bile fazla olabiliyor... ciddi manada önemli bence raid. fiyat olarak ucuz bir ürün değil ama tüm performans olarak nasıl merak içindeyyim. alan varsa yorum yapsa bence gayet iyi olur..
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marvinous 9 yıl
@ stradivardi
Donanımsal RAID sistemi için RAID kartı olmasın o?
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DH Misafiri 9 yıl
çinliler bunu 200$a üretip 500$a satarlar ... elmayıda piyasadan silerler
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edi_büdü 9 yıl
çinliler çakma imac kasası yapsalarda toplasak
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_SeRHaT_ 9 yıl

why_living

çinliler çakma imac kasası yapsalarda toplasak

iMac kasası derken? Mac Pro demek istediniz sanırım.
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gorlinux 9 yıl
Herşeyi seçince $24,702.85 dolar tutuyor
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Al Capone! 9 yıl
Neden böyle ucuz
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stradivardi 9 yıl
Her şey tamam da raid card ın fiyatı ne yahu 700 dolar anakart üzerinde raid desteği yok mu ,yoksa bununla yapılan raid çok mu daha etkili ,yada anakart üzerinde var ama raid kurulum şekilleri sınırlı mı
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farukalyuz 9 yıl
hahahahaha $16,417.90 a topladım :D:D:D nerde o para
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