Apple,12 çekirdekli Mac Pro'larını satışa sundu

Apple, Mac Pro serisinin 12 çekirdekli yeni üyesini satışa sundu. Apple Store'larda satışa sunulan Mac Pro'lar 12 çekirdekli işlemcilerle dikkat çekmeyi başarıyor. Bünyesinde Intel'in 6 çekirdekli ve 2.66 Ghz'lık Xeon ?Westmere? işlemcisinden 2 adet bulunduran Mac Pro, kullanıcılara başlangıç fiyatı dahilinde 6 GB DDR3 (6x1 GB) bellek sunarken, maksimum bellek kapasitesi ise 32 GB DDR3 olarak belirlenmiş. Depolama alanı olarak 1 TB sabit diskler standart olarak sunulmuş fakat opsiyonel olarak 512 GB'lik SSD'lere de kişiselleştirme listesinde yer verilmiş. Apple'ın 12 çekirdekli Mac Pro'sunda başlangıç fiyatındaki ekran kartı tercihi 1 GB DDR5 bellekli ATI HD5770'den yana yapılırken, daha yüksek performans isteyenlere ATI Radeon HD 5870 alternatif olarak sunuluyor. Apple'ın 4.999$'lık başlangıç fiyatı ile satışa sunduğu 12 çekirdekli Mac Pro'nun sahip olabileceği diğer donanım özelliklerini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.