Apple'dan geliştiricilere uygulama; iTunes Connect Mobile

Apple, kendi hazırladığı iOS uygulamaları arasına bir yenisini daha ekledi. Texas Hold'em , Remote , Keynote Remote , MobileMe iDisk , ve MobileMe Gallery'den sonra firmanın 6.uygulaması olan iTunes Connect Mobile AppStore'daki yerini aldı.

Apple'ın bu son uygulamalası iTunes Connect Mobile geliştiricilere, iOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip olan iPhone ve iPod Touch üzerinde AppStore'daki uygulamaları ile ilgili satış sayısı gibi sayısal verilere ulaşma imkanı veriyor. Kısacası bu uygulama ile geliştiriciler bilgisayarlarındaki iTunes Connect üzerinden ulaştıkları bilgilere her yerden mobil cihazlarıyla ulaşabilecekler.

Uygulama şimdilik AppStore Türkiye üzerinden satışa sunulmazken, buraya tıklayarak uygulamanın AppStore USA'deki sayfasına göz atabilirsiniz.