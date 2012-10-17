Apple'ın 23 Ekim'de düzenleyeceği basın toplantısının haberi, şirketin hisselerini yükselişe geçirdi





Apple'ın 23 ekim tarihinde gerçekleşecek bir basın toplantısının davetiyelerini dağıtmasıyla birlikte, şirketin hisse senetleri yükselişe geçerek dünü yaklaşık on beş puan artıda kapattı.





iPhone 5 ile birlikte hisselerinde %10'luk bir düşüş yaşayan Apple, cihazın üretiminde karşılaşılan sorunlar yüzünden talebi karşılayamamış ve hisse senetleri olumsuz yönde etkilenmişti. 23 Ekim'de gün yüzüne çıkması beklenen iPad Mini beklentisiyle birlikte tekrar yükselişe geçen hisse senetleri dünü 15.03 dolarlık artışla 649.79 dolardan kapatarak %2.37'lik bir yükseliş yaşamış oldu.





iPad Mini beklentisi Apple'ın hisse senetlerinde her ne kadar gözle görülür bir artış sağlamış olsa da, 23 Ekim tarihinde Türkiye saati ile tanıtılması ve 2 Kasım'da da yurt dışında piyasaya çıkması beklenen cihazın talepleri ne denli karşılayabileceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.google.com/finance?q=apple&ei=gS9-UMjkKuWNwAOfkgE