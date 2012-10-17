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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın 23 Ekim'de düzenleyeceği basın toplantısının haberi, şirketin hisselerini yükselişe geçirdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın 23 ekim tarihinde gerçekleşecek bir basın toplantısının davetiyelerini dağıtmasıyla birlikte, şirketin hisse senetleri yükselişe geçerek dünü yaklaşık on beş puan artıda kapattı.

iPhone 5 ile birlikte hisselerinde %10'luk bir düşüş yaşayan Apple, cihazın üretiminde karşılaşılan sorunlar yüzünden talebi karşılayamamış ve hisse senetleri olumsuz yönde etkilenmişti. 23 Ekim'de gün yüzüne çıkması beklenen iPad Mini beklentisiyle birlikte tekrar yükselişe geçen hisse senetleri dünü 15.03 dolarlık artışla 649.79 dolardan kapatarak %2.37'lik bir yükseliş yaşamış oldu.

iPad Mini beklentisi Apple'ın hisse senetlerinde her ne kadar gözle görülür bir artış sağlamış olsa da, 23 Ekim tarihinde Türkiye saati ile tanıtılması ve 2 Kasım'da da yurt dışında piyasaya çıkması beklenen cihazın talepleri ne denli karşılayabileceğini hep birlikte göreceğiz.

http://www.google.com/finance?q=apple&ei=gS9-UMjkKuWNwAOfkgE Yorum Yaz
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Twincharged Injection 6 yıl en beğenilen
Ne fandroidciyim ne de apple fani. Telefonum Android Apple olarak da ipod touchum var.

Ozellikle Golddan 3300 TLye ip5 alan insanlarin nasil bir egosu var merak ediyorum. Yaptiklari da salakliktan ote degil. Applen olunca yukseliyor musun, ilk sen alinca havan mi oluyor? Yazik gunahtir adama maliyeti en fazla 300$ olan aleti 3300 TL'ye almak..

Not: Haberle ilgisi yok ustteki mesaja itafen yazilmistir.
Ne fandroidciyim ne de apple fani. Telefonum Android Apple olarak da ipod touchum var.Ozellikle Golddan 3300 TLye ip5 alan insanlarin nasil bir egosu...
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multiTYRT 6 yıl
gece gece iyi koptum fandrozortların yorumlarıne



iphone 5 i yurtdısındada aynı fiyat sanıyorlar
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smunknown 6 yıl
GoldPunch
O aradaki boşluğu mükemmel dolduracaktır. Zaten iPad diğer tabletlere göre oldukça büyük. Minisi iyi giderdi; Apple yaptı ve oldu.

Hakkaten yani, sanki piyasada o boyutta hiç tablet yok. Apple olmasa o bosluk hep bosluk olarak kalacakti. Beyin bedava sonuçta.
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theraptorx 6 yıl
Su an 645 dolar. Orta vadede dahada düşeceğini düşünüyorum. Rekabet zorlaşıyor artık.
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GoldPunch 6 yıl
O aradaki boşluğu mükemmel dolduracaktır. Zaten iPad diğer tabletlere göre oldukça büyük. Minisi iyi giderdi; Apple yaptı ve oldu.
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AktifProje 6 yıl
Kim ne derse desin Apple
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ali19841984 6 yıl AktifProje
AktifProje
Kim ne derse desin Apple

Sen haritanı aç yoluna devam et. Burda millete aldırış etme
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Akvaryum Suyu 6 yıl AktifProje
AktifProje

Kim ne derse desin Apple

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erturk unal 6 yıl
ne hisseymiş arkadaş her dakka yükseliyo !
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FERFEROS 6 yıl
Fanboylar birbirlerine girmiş yine.
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tavernac1 6 yıl
Bunun neresi teknoloji haberi?
Resmen ekonomi haberi bu.
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myhotyro 6 yıl
SystemApps
Bu hep böyle oluyor zaten etkinlik öncesi hisseler yükselir etkinlikten sonra hisseler düşer.iphone 5in tanıtımından sonra düşüş yaşanmıştı...

iPad Mininin Nexus 7 ile yakın özellikleri 2 katı fiyada olunca doğal olarak o hisseler düşecek.
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Twincharged Injection 6 yıl en beğenilen
Ne fandroidciyim ne de apple fani. Telefonum Android Apple olarak da ipod touchum var.

Ozellikle Golddan 3300 TLye ip5 alan insanlarin nasil bir egosu var merak ediyorum. Yaptiklari da salakliktan ote degil. Applen olunca yukseliyor musun, ilk sen alinca havan mi oluyor? Yazik gunahtir adama maliyeti en fazla 300$ olan aleti 3300 TL'ye almak..

Not: Haberle ilgisi yok ustteki mesaja itafen yazilmistir.
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