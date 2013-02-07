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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın 6.1.1. betası harita geliştirmeleriyle birlikte geliştiricilere dağıtılmaya başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın 6.1.1. betası harita geliştirmeleriyle birlikte geliştiricilere dağıtılmaya başladı



Apple'ın iOS 6.1 güncellemesini dağıtmasıyla bir süredir iOS ve jailbreak cephesi hareketlilik yaşarken, iOS 6.1.1 güncellemesinin haberi de geldi.

Dün güncellemesinin ilk betası harita uygulamasını geliştirmeye odaklanmış bir şekilde geliştiricilere dağıtılmaya başladı. Ancak güncellemede ağırlık Japonya haritalarına olacak.

Adım adım navigasyon, güzergahlarda iyileştirme, ücretli otobanları belirtme, yol ayrımı ve kavşakların etiketlerinin eklenmesi, ücretsiz yolları yeşille belirtme, Tokyo İstasyonu, Japon İmparatorluk Sarayı ve Tokyo Kulesi için 3D binaların eklenmesi şeklinde yenilikler bulunuyor.

Asya'da önemli bir büyüme yakalayan Apple'ın bu nedenle bölgeye daha fazla önem vermeye başladığı belirtiliyor.

10B311 yapı numaralı beta sürümü iPad 2 ve üzeri, iPhone 3GS ve üzeri, iPod touch 4G ve üzeri ve iPad mini cihazları için erişime sunuldu. 

http://appleinsider.com/articles/13/02/06/apple-first-beta-of-ios-611-includes-numerous-improvements-for-maps-in-japan Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Joyeux 6 yıl
Haritada radikal düzeltmeler yapabilmislerdir umarım.
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St. Dupont 6 yıl
Genel bi düzeltme yaparlarsa eğer daha güzel olur.
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