Apple'ın "Dünya Galerisi" Türkiye sokaklarını da süsleyecek

Apple'ın kısa bir süre önce başlattığı "iPhone 6 ile çekildi" sloganına sahip kampanya ile bir çok fotoğrafa ulaşıldı ve bu fotoğraflardan en beğenilenleri derleyen Apple 77 farklı fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan "Dünya Galerisi" adını verdiği galeriyi oluşturmuştu. Oluşturulan galeriyi 24 ülkede billboardlarda kullanacak olan Apple, Türkiye billboardlarında da bu fotoğraflara yer verme kararı aldı.
"iPhone 6 ile çekildi" kampanyası ile Apple fotoğraf çekme alışkanlıkları üzerinde iPhone ile yaratılan köklü değişikliğe ve cep telefonu ile fotoğraf çekme kültürünün oluşmasına dikkat çekti. Fotoğrafların iPhone 6 kullanıcılarının yaratıcılıklarını kutlamak ve ilham vermek amacıyla Billboardlarda yayınlanacağı belirtildi.
77 Fotoğraftan oluşan Dünya Galerisi aralarında Türkiyenin de bulunduğu 24 ülkenin 70 şehrinde yayınlanacak. Ayrıca dünya galerisinde fotoğraflar ile birlikte fotoğrafların hikayesi ve aktarılmak istenen duygular da yer alıyor. Tamamı http://www.apple.com/tr/iphone/world-gallery/ adresinden erişilebilen galeride fotoğraflar çekilirken kullanılan uygulamalara da yer verilmiş.
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Bu kampanya s6 kamerası tanıtılmadan çok uzun zaman önce başladıki. Sizin söylediğiniz daha geçen gün tanıtılan bir cihaz sevmiyor olabilrsiniz ama saygı duymak zorundasınız ve gerçekleri çarpıtmamanız gerek hele bir s6 çıksın çekimler yapılsın. Herkes tanıtımlarda kendini över ve diğer firmalara çamur atar asıl samsungun lansmanını izlediyseniz buram buram müzikleride dahil olmak üzere kullanılan grafik sunumları anlatım tarzları okadar kopyaydıki onlar ne yapacaklarını hakikaten şaşırmıştı. Cihaz çıksın kendiniz deneyin bu işin eğitimini almış bir fotoğrafçı olarak her makina ile güzel birşeyler çekersiniz bu kişiye bağlı çözünürlük herşey değil benimde iphone 6 ile çektiğim çok güzel karelerim var kompozisyon ışık an ve fotoğrafçı gözü herşey bir uyum içinde olmalı, mükemmel fotoğraf için. Mükemmel demişken bu kime göre eleştirlmeye açık bir konu. samsung s3 s4 kullanmış biri olarak onlarlada çok güzel karelerim vardı ama iphone da daha başarılı daha keskin fotoğraflar çekiyorum ve telefondan keyif alıyorum bu cihazlar ucuz cihazlar değil ve kullanıcı deneyimi en üst düzeyde olmalı ve tatmin etmeli en önemli olan konu bu siz mutlumusunuz :)