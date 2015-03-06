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Apple'ın "Dünya Galerisi" Türkiye sokaklarını da süsleyecek

4 yıl
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iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple'ın kısa bir süre önce başlattığı "iPhone 6 ile çekildi" sloganına sahip kampanya ile bir çok fotoğrafa ulaşıldı ve bu fotoğraflardan en beğenilenleri derleyen Apple 77 farklı fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan "Dünya Galerisi" adını verdiği galeriyi oluşturmuştu. Oluşturulan galeriyi 24 ülkede billboardlarda kullanacak olan Apple, Türkiye billboardlarında da bu fotoğraflara yer verme kararı aldı.

"iPhone 6 ile çekildi" kampanyası ile Apple fotoğraf çekme alışkanlıkları üzerinde iPhone ile yaratılan köklü değişikliğe ve cep telefonu ile fotoğraf çekme kültürünün oluşmasına dikkat çekti. Fotoğrafların iPhone 6 kullanıcılarının yaratıcılıklarını kutlamak ve ilham vermek amacıyla Billboardlarda yayınlanacağı belirtildi.
77 Fotoğraftan oluşan Dünya Galerisi aralarında Türkiyenin de bulunduğu 24 ülkenin 70 şehrinde yayınlanacak. Ayrıca dünya galerisinde fotoğraflar ile birlikte fotoğrafların hikayesi ve aktarılmak istenen duygular da yer alıyor. Tamamı http://www.apple.com/tr/iphone/world-gallery/ adresinden erişilebilen galeride fotoğraflar çekilirken kullanılan uygulamalara da yer verilmiş.

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kadirirdem 4 yıl en beğenilen
like- dislike lar gene gelmiş güzel olmuş....
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VlknFX 4 yıl assasin34
assasin34

galaxy s6 kamerasi ezince adamlar ne yapacaklarini sasirdi:-)

Bu kampanya s6 kamerası tanıtılmadan çok uzun zaman önce başladıki. Sizin söylediğiniz daha geçen gün tanıtılan bir cihaz sevmiyor olabilrsiniz ama saygı duymak zorundasınız ve gerçekleri çarpıtmamanız gerek hele bir s6 çıksın çekimler yapılsın. Herkes tanıtımlarda kendini över ve diğer firmalara çamur atar asıl samsungun lansmanını izlediyseniz buram buram müzikleride dahil olmak üzere kullanılan grafik sunumları anlatım tarzları okadar kopyaydıki onlar ne yapacaklarını hakikaten şaşırmıştı. Cihaz çıksın kendiniz deneyin bu işin eğitimini almış bir fotoğrafçı olarak her makina ile güzel birşeyler çekersiniz bu kişiye bağlı çözünürlük herşey değil benimde iphone 6 ile çektiğim çok güzel karelerim var kompozisyon ışık an ve fotoğrafçı gözü herşey bir uyum içinde olmalı, mükemmel fotoğraf için. Mükemmel demişken bu kime göre eleştirlmeye açık bir konu. samsung s3 s4 kullanmış biri olarak onlarlada çok güzel karelerim vardı ama iphone da daha başarılı daha keskin fotoğraflar çekiyorum ve telefondan keyif alıyorum bu cihazlar ucuz cihazlar değil ve kullanıcı deneyimi en üst düzeyde olmalı ve tatmin etmeli en önemli olan konu bu siz mutlumusunuz :)
assasin34galaxy s6 kamerasi ezince adamlar ne yapacaklarini sasirdi:-)Bu kampanya s6 kamerası tanıtılmadan çok uzun zam...
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zx6r 4 yıl
Güzel resimler var fakat kamera olayını biraz daha geliştirmeleri gerekli.
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doctor_bey 4 yıl
niye Türkiye fotoğrafı göremedim o.O
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Amlmad 4 yıl
O kadar fotoğraf içinde 1 tane bile Türkiye'den olmaması... Ne bileyim kötü hissettim.
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PesimistChe 4 yıl
İstanbul 'un bircok bolgesinde bu resimler mevcut özellikle AVM giriş-cıkış ve yoğun trafik olan bölgelere cepheli asilmis.
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bkaakco 4 yıl
Güzel görünüyor.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
adamlar yapıyor
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BigGamer 4 yıl
Ama çok güzel fotolar var



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starnebula01 4 yıl
Şu fanboylar a uyuz oluyorum her yerde karşıma çıkıyorlar hep bir çamur atma çabası beğenmiyosan alma kullanma kullananada saygı duy saçma sapan küçük beyninden ürettiğin yorumunuda kendine sakla.
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frood 4 yıl
bu tip uygulamalarla apple hakikatten alinabilirligini artiriyor sahsen bir an 5'i satip 6 alasim geldi sonra galeride sadece 4 tane fotograf oldugu aklima geldi vazgectim.
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esmerbuyucu 4 yıl
Ben hiç göremedim İstanbul'da ya ne şanssızım
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Dandroid fanboyların gözüne gözüne girecek o fotolar öff be
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