Apple'ın "Dünya Galerisi" Türkiye sokaklarını da süsleyecek





"iPhone 6 ile çekildi" kampanyası ile Apple fotoğraf çekme alışkanlıkları üzerinde iPhone ile yaratılan köklü değişikliğe ve cep telefonu ile fotoğraf çekme kültürünün oluşmasına dikkat çekti. Fotoğrafların iPhone 6 kullanıcılarının yaratıcılıklarını kutlamak ve ilham vermek amacıyla Billboardlarda yayınlanacağı belirtildi.

77 Fotoğraftan oluşan Dünya Galerisi aralarında Türkiyenin de bulunduğu 24 ülkenin 70 şehrinde yayınlanacak. Ayrıca dünya galerisinde fotoğraflar ile birlikte fotoğrafların hikayesi ve aktarılmak istenen duygular da yer alıyor. Tamamı http://www.apple.com/tr/iphone/world-gallery/ adresinden erişilebilen galeride fotoğraflar çekilirken kullanılan uygulamalara da yer verilmiş.

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Apple'ın kısa bir süre önce başlattığı "iPhone 6 ile çekildi" sloganına sahip kampanya ile bir çok fotoğrafa ulaşıldı ve bu fotoğraflardan en beğenilenleri derleyen Apple 77 farklı fotoğrafçının çektiği fotoğraflardan "Dünya Galerisi" adını verdiği galeriyi oluşturmuştu. Oluşturulan galeriyi 24 ülkede billboardlarda kullanacak olan Apple, Türkiye billboardlarında da bu fotoğraflara yer verme kararı aldı.