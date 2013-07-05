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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın aldığı patenti gerçeğe dönüştüren uygulama: External Flash

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'ın aldığı patenti gerçeğe dönüştüren uygulama: External Flash
Apple tarafından alınan ve geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir patent, iPhone modellerinin flaş gücünün yetersiz kaldığı durumlarda diğer iPhone flaşlarının fotoğraf çekimine dahil edilmesini içeriyordu.
Apple tarafından akıllı telefonları içerisine ne zaman ekleneceği bilinmeyen bu teknolojiyi, Nicolas Vignolo isimli geliştirici External Flash isimli uygulama ile iPhone ve iPod Touch modellerine dahil etmiş durumda. Birbiri arasında bağlantı kuran 16 farklı cihazın aynı anda flaş patlatmasına imkan sağlayan uygulama, belirlenen cihaz üzerinden fotoğraf çekilmesine de izin veriyor. 
Sunduğu bu özellik sayesinde farklı sonuçlar elde edilmesinin önünü açan External Flash uygulaması, Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id630938542 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pondera 6 yıl
Ne işe mi yarıyor? Karanlık ortamlarda Matrix efekti yapabilmenizi sağlıyor. Gora'da Cem Yılmaz'da deniyorda ya "dön la etrafımda"... :p
Herşeyi Apple-Google mahalle kavgasına dönüştürmeseniz olmaz zaten. O zaman ben de "Bu ney şimdi, adam gibi fotoğraf çekmek için 5-10 kişi beraber mi gezmek gerekecek" tarzında saçma sapan birşey mi yazayım. Yüzde olarak son kullanıcıların çoğunluğuna hitap etmedecek olmasa da ilginç bir özellik. Kimbilir ilginç şeyler çıkabilir.
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lido 6 yıl
apple kadrosuna isviçreli bilim adamı katmış
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kızgınjapon 6 yıl
Barcelonaist
Apple mühendislerini boş işlerle meşgul ediyor

sen ne yapsın istiyorsun söylede onlara iletelim senin dediğini yapsınlar burda büyük bir ceo var demi :D
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HeavyClocker 6 yıl
Yarın akşam 4 arkadaş deneyeceğiz bakalım başarılı sonuçlar elde edilebiliyor mu gerçekten
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Carfreak 6 yıl
Güzel fotoğraf çekti de bu kadar karın ağrısına ne gerek var? Sonuçta mikro çekim yapacaksın yani
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
Flaş yetersizse girsin videoya flaşı açsın beklesin
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mesona 6 yıl
ooo süper. Hemen gidip bir iPhone daha alıp flaşından yararlanmalıyım.
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magus.fatum 6 yıl
hayatımda 16 tane iphone u yanyana görmediğim gerçeği.
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Shift41 6 yıl
Guzelmis. Karanlik ortamlarda is gorur.
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hayaleturk 6 yıl
Güzel uygulama bir de diger teldede gözükseydi fotolar iyi olurdu.
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bozok_53_45 6 yıl
boş işleri bırak ahmet
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Barcelonaist 6 yıl
Apple mühendislerini boş işlerle meşgul ediyor
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Sacramental 6 yıl
Güzel bir düşünce.
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carter 6 yıl
Orijinal bir fikir. Gerektiğinde kullanılabilir.
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