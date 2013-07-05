Apple'ın aldığı patenti gerçeğe dönüştüren uygulama: External Flash

Apple tarafından alınan ve geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir patent, iPhone modellerinin flaş gücünün yetersiz kaldığı durumlarda diğer iPhone flaşlarının fotoğraf çekimine dahil edilmesini içeriyordu. , iPhone modellerinin flaş gücünün yetersiz kaldığı durumlarda diğer iPhone flaşlarının fotoğraf çekimine dahil edilmesini içeriyordu.

Apple tarafından akıllı telefonları içerisine ne zaman ekleneceği bilinmeyen bu teknolojiyi, Nicolas Vignolo isimli geliştirici External Flash isimli uygulama ile iPhone ve iPod Touch modellerine dahil etmiş durumda. Birbiri arasında bağlantı kuran 16 farklı cihazın aynı anda flaş patlatmasına imkan sağlayan uygulama, belirlenen cihaz üzerinden fotoğraf çekilmesine de izin veriyor.

Sunduğu bu özellik sayesinde farklı sonuçlar elde edilmesinin önünü açan External Flash uygulaması, Apple App Store üzerinden ücretsiz olarak elde edilebiliyor. Uygulama hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, sistemin nasıl çalıştığını rahatlıkla görebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/id630938542