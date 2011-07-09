Apple'ın avukatlarından Getjar'a uyarı: ''App Store ismini kullanmayın''

Haber Editörü
Kısa bir süre önce 15 milyarıncı iOS uygulamasının indirildiğini resmi olarak duyuran Apple'ın, App Store isminin başkaları tarafından kullanılması konusundaki savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse Apple, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'un App Store ismini kullanması üzerine dava açmıştı ve Amazon'un, insanların aklını çeldiğini, kafaları karıştırdığını iddia etmişti. Ancak Yargıç Hamilton, Apple'ın iddialarını yeterince ikna edici bulmamış olacak ki dava Amazon'un lehine sonuçlanmıştı. Mahkeme sürecinin henüz sona ermediği belirtiliyor.
Şimdi de Apple'ın, San Mateo - California merkezli Getjar firmasına, New York'daki avukatlar aracılığıyla uyarı mektubu gönderdiği gündeme geldi. Mektupta Getjar'dan App Store ismini kullanmayı bırakması talep ediliyor. Hatta Apple'ın Getjar'a ''Mobil İndirme Servisi, Uygulama İndirme Servisi'' gibi farklı isim alternatifleri önerisi sunduğu söylenmekte. Fakat 2005 yılından bu yana cep telefonu kullanıcılarına uygulama indirme hizmeti sunan Getjar, App Store ismini bırakmamakta kararlı gibi. Apple'ın Getjar'a dava açması halinde davanın Getjar'ın lehine sonuçlanabileceği düşünülmekte.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303544604576434093477117756.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
oole veya boole tepelikli puani alanlar
yanlış yerde takılılanların sevmemekle ilgili aynı sıkıcı yorumları.
Dünya şöyle dönüyor. Apple yapsın, biz daha sonra faydalanırız.
Yaratıcılık bu forumdaki insanlar için hatta Türkiye'deki insanlar için çok fazla şey ifade etmez. Herkesin kafası ver malı al parayı şeklinde olduğu için bir marka yaratmanın süreçlerinden ve harcanan paralardan haberleri yoktur bu insanların.
Bu yüzden bu konuya yada diğer mahkeme konularına Apple korkuyor bu yüzden saldırıyor yada Apple tekel olmaya çalışıyor bu yüzden ondan tiksiniyorum gibi bilgi yoksunu mesajlar yazanlar gerçekten bu konularla ilgili ne bildiklerini sanıyorlar merak ediyorum.
En basitinden şöyle bir örnek verim. App kelimesi bugün evrensel bir kelimedir tamam. Store'da öyle. Ama ikisi birleştiği zaman bir marka ismi yaratılmış oluyor. Ve senelerce var olduktan sonra bir sürü paralar harcandıktan sonra insanların algısına yerleşmiş oluyor. Ve siz alıp bu ismi kullandığınız zaman bu markanın şöhretini kullanıp beleşe oturmuş oluyorsunuz. İlerde işallah hepinizin çok paralar kazanacağı bir markanız olur ve ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.
Blackberry'e bakın. App dükkanının ismi neden acaba App World...
einstein mod : on
haber ana sayfa haberi...
einstein mod : off
hı evet müşteri memnuniyeti,sana telefonu nasıl tutacağını ukala bi biçimde söylüyor bu da sen memnun ol diye.Apple kullanıcıları genelde steve amca tarafından yönetildiği için siz bundan memnun oluyorsunuz :D
birileri yanlış yere takılıyor galiba.
sevmemek,beğenmemek sizin hakkınız ancak her apple ile ilgili haberde aynı yorumları görmek sıktı.[>:]
Kesinlikle katılıyorum. Görüyorum ki buradaki birçok kişi bilgiden yoksun kişiler. Direk atıp tutuyorlar.
Burada asıl önemli olan, birincisi Apple'ın kendi markasını başkalarına kullandırtmak istememesi. İkincisi ise Apple'ın bu tarz haberlerle sürekli gündemde kalıyor olması.
Siz buradaki stratejiyi görüp alkışlamak yerine direk hakarete başlıyorsunuz. Eminim firmanın geçmişi ile alakalı bilgiye sahip olsaydınız bu söyledikleriniz için gerçekten kendinizi kötü hissederdiniz.
"Tiksiniyorum firmadan" cümlesi bana ait. Ben buraya apple dan tiksinmeme sebep olacak en az 20 tane olay sayarım, neden sayarım. aslında 50 tane de sayarımda 2000 li yıllara inmeye gerek yok. Bilmiyorum farkındamısınız ama ilk eleştiri cümleniz hakkında kalan bütün cümleleriniz kendi kişisel subjectif görüşleriniz.
"İyi güzel de appstore biraz apple ile özdeşleşmiş birşey, amazonun böyle bir şeye zaten ihtiyacı yok, davayı kazansa bile.... " bakın bu cümle de başka konuda bana ait. Ama apple'ın böyle ucuz şeyler ğeşinde koşturması beni tiksindiriyor. Oldukça mantıklı BENCE
duygusal zekadan uzak, hissiz ve soğuk bir negatif enerji veriyor etrafına.
bence apple haklarını ararken daha dikkatli olmalı çünkü herşey para değil, müşterilerinin yada müşteri adaylarının duygusal tepkilerinide hesaba katmalı.
App Application ın kısa halidir ! Apple in kısalmışı değil apple üç harfine dayandırarak böyle ahkam kesemez
Alla alla :)
O zaman bende
mağaza açayım...
çakma sarı kırmızı ürünler satan..
adınada gs store koyayım..
gs demek ŞU DEMEK deyim çıkayım işin içinden..
Yazımı iyi okuyacaksın..
ne demişim APP STORE denilince akla APPLE ve Iphone gelir..
Şu foruma app store yaz bakalım 1000 kişi yorum yapsın ve hiç içinde aplle yada iphone geçmesin insanlar ne anlıyor..
Burada sorgulanması gereken Getjar başka isim bulamadı mı yani ?
App store denince akla apple gelir
Baska isimmi yok? Kullanalar hirsizlik yapmis
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