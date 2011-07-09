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Apple'ın avukatlarından Getjar'a uyarı: ''App Store ismini kullanmayın''

7 yıl
11,6b
1
43
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce 15 milyarıncı iOS uygulamasının indirildiğini resmi olarak duyuran Apple'ın, App Store isminin başkaları tarafından kullanılması konusundaki savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse Apple, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'un App Store ismini kullanması üzerine dava açmıştı ve Amazon'un, insanların aklını çeldiğini, kafaları karıştırdığını iddia etmişti. Ancak Yargıç Hamilton, Apple'ın iddialarını yeterince ikna edici bulmamış olacak ki dava Amazon'un lehine sonuçlanmıştı. Mahkeme sürecinin henüz sona ermediği belirtiliyor.

Şimdi de Apple'ın, San Mateo - California merkezli Getjar firmasına, New York'daki avukatlar aracılığıyla uyarı mektubu gönderdiği gündeme geldi. Mektupta Getjar'dan App Store ismini kullanmayı bırakması talep ediliyor. Hatta Apple'ın Getjar'a ''Mobil İndirme Servisi, Uygulama İndirme Servisi'' gibi farklı isim alternatifleri önerisi sunduğu söylenmekte. Fakat 2005 yılından bu yana cep telefonu kullanıcılarına uygulama indirme hizmeti sunan Getjar, App Store ismini bırakmamakta kararlı gibi. Apple'ın Getjar'a dava açması halinde davanın Getjar'ın lehine sonuçlanabileceği düşünülmekte.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303544604576434093477117756.html Yorum Yaz
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bilalyakut 7 yıl en beğenilen
aynen kardesim...ben "steve in telefonu tutmayi ogrenin!" demesinden sonra derhal sattim iphonumu(3gs olmasina ragmen)ve nefret ediyorum...cok bilmis ukalalar grubu,kurtlu apple
aynen kardesim...ben "steve in telefonu tutmayi ogrenin!" demesinden sonra derhal sattim iphonumu(3gs olmasina ragmen)ve nefret ediyorum...cok bilmis ukalalar g...
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manyakurt 7 yıl
Arkadaş bu nasıl bir hırsdır ya, cidden "şirket" bazında apple'dan tiksinmeye başladım artık...
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arel.gr 7 yıl
T®an©e Addi©T
arkadaş appledan nefret edenlerde sevenlerde apple bölümünde. birileri yanlış yere takılıyor galiba. sevmemek,beğenmemek sizin hakkınız ancak her apple ile ilgili haberde aynı yorumları görmek sıktı.[:]

oole veya boole tepelikli puani alanlar
yanlış yerde takılılanların sevmemekle ilgili aynı sıkıcı yorumları.
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mertgraph1979 7 yıl
Hazıra konmak varken neden yeni bir isim yaratmaya çalışsınlarki.
Dünya şöyle dönüyor. Apple yapsın, biz daha sonra faydalanırız.
Yaratıcılık bu forumdaki insanlar için hatta Türkiye'deki insanlar için çok fazla şey ifade etmez. Herkesin kafası ver malı al parayı şeklinde olduğu için bir marka yaratmanın süreçlerinden ve harcanan paralardan haberleri yoktur bu insanların.

Bu yüzden bu konuya yada diğer mahkeme konularına Apple korkuyor bu yüzden saldırıyor yada Apple tekel olmaya çalışıyor bu yüzden ondan tiksiniyorum gibi bilgi yoksunu mesajlar yazanlar gerçekten bu konularla ilgili ne bildiklerini sanıyorlar merak ediyorum.

En basitinden şöyle bir örnek verim. App kelimesi bugün evrensel bir kelimedir tamam. Store'da öyle. Ama ikisi birleştiği zaman bir marka ismi yaratılmış oluyor. Ve senelerce var olduktan sonra bir sürü paralar harcandıktan sonra insanların algısına yerleşmiş oluyor. Ve siz alıp bu ismi kullandığınız zaman bu markanın şöhretini kullanıp beleşe oturmuş oluyorsunuz. İlerde işallah hepinizin çok paralar kazanacağı bir markanız olur ve ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

Blackberry'e bakın. App dükkanının ismi neden acaba App World...
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DH Misafiri 7 yıl
adamlar elmanın isim hakkı için manavlara dava açsalar appledan önce elma mı vardı diyecek kadar fanboy olmayın ya komik oluyorsunuz
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O.Beverly 7 yıl
Bugune kadar birisi de cikip app store u kullanmadi, hep application di isimler. Simdi Apple kullandi ya app kiymete bindi. birakin Allah askina bi de cikip apple soyle bi firma boyle bi firma diye sirf icindeki nefretlerini diger bircok konuda oldugu gibi buraya kusmuslar... Ya da biraz mantikli dusunun app nedir arkadas boyle kisaltma mi olur? Application ve apple in ortak bir isimde toplanilmak istenmis olmasindan cikmis olabilir mi? Appstore u herkes iphone la tanidi o yuzden adam olsunlar
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eulogy 7 yıl

einstein mod : on
haber ana sayfa haberi...
einstein mod : off
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Ekabirr 7 yıl
dextercan
Hiç mı mantıklı yorum olmaz. Tiksiniyorum firmadan diye yorum yapıyorlar. Adamlar reklamın her türlüsünü yapmışlar. Ayrıca markalaşma kapsamında app store kavramı her ne kadar application Store olsa da, insanların Apple ile özdeşleştirmesine neden oluyor. Apple tam sevdiğim şirket tipi. Hırslı, kaliteli, her alanda müşteri memnuniyetine önem veren, ürünlerine destegi cekmeyen ve ticari zekası yüksek olan insanların bulunduğu firma. Ürünlerini her zaman öncelikli tercihim olacak. Geçiniz efendim hava atma mantığıyla alınıyor sözlerini. İci boş sığ cümleler bunlar.

hı evet müşteri memnuniyeti,sana telefonu nasıl tutacağını ukala bi biçimde söylüyor bu da sen memnun ol diye.Apple kullanıcıları genelde steve amca tarafından yönetildiği için siz bundan memnun oluyorsunuz :D
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SamsChc 7 yıl
Apple korkmaya mı baslamış ne
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T®an©e Addi©T 7 yıl
arkadaş appledan nefret edenlerde sevenlerde apple bölümünde.

birileri yanlış yere takılıyor galiba.

sevmemek,beğenmemek sizin hakkınız ancak her apple ile ilgili haberde aynı yorumları görmek sıktı.[>:]
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GoLdenBlog 7 yıl
myfranco
Pazarlama stratejisi okumuş olsaydınız bunun tamamiyle ilgi çekme odaklı olduğunu bilirdiniz. Ben okumadım ancak biliyorum. Markaya ilgi çekme yöntemidir bu.

Kesinlikle katılıyorum. Görüyorum ki buradaki birçok kişi bilgiden yoksun kişiler. Direk atıp tutuyorlar.
Burada asıl önemli olan, birincisi Apple'ın kendi markasını başkalarına kullandırtmak istememesi. İkincisi ise Apple'ın bu tarz haberlerle sürekli gündemde kalıyor olması.
Siz buradaki stratejiyi görüp alkışlamak yerine direk hakarete başlıyorsunuz. Eminim firmanın geçmişi ile alakalı bilgiye sahip olsaydınız bu söyledikleriniz için gerçekten kendinizi kötü hissederdiniz.
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CodeX 7 yıl
Apple cikartana kadar appstore kavrami yoktu. Bunu kullanmak apple in hakki. ismi patentlesin bakalim , sonuc degisir.
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Sta1ker 7 yıl
Hiç mı mantıklı yorum olmaz. 'Tiksiniyorum firmadan' diye yorum yapıyorlar. Adamlar reklamın her türlüsünü yapmışlar. Ayrıca markalaşma kapsamında app store kavramı her ne kadar application Store olsa da, insanların Apple ile özdeşleştirmesine neden oluyor. Apple tam sevdiğim şirket tipi. Hırslı, kaliteli, her alanda müşteri memnuniyetine önem veren, ürünlerine destegi cekmeyen ve ticari zekası yüksek olan insanların bulunduğu firma. Ürünlerini her zaman öncelikli tercihim olacak. Geçiniz efendim hava atma mantığıyla alınıyor sözlerini. İci boş sığ cümleler bunlar.
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eulogy 7 yıl Sta1ker
dextercan

Hiç mı mantıklı yorum olmaz. 'Tiksiniyorum firmadan' diye yorum yapıyorlar. Adamlar reklamın her türlüsünü yapmışlar. Ayrıca markalaşma kapsamında app store kavramı her ne kadar application Store olsa da, insanların Apple ile özdeşleştirmesine neden oluyor. Apple tam sevdiğim şirket tipi. Hırslı, kaliteli, her alanda müşteri memnuniyetine önem veren, ürünlerine destegi cekmeyen ve ticari zekası yüksek olan insanların bulunduğu firma. Ürünlerini her zaman öncelikli tercihim olacak. Geçiniz efendim hava atma mantığıyla alınıyor sözlerini. İci boş sığ cümleler bunlar.



"Tiksiniyorum firmadan" cümlesi bana ait. Ben buraya apple dan tiksinmeme sebep olacak en az 20 tane olay sayarım, neden sayarım. aslında 50 tane de sayarımda 2000 li yıllara inmeye gerek yok. Bilmiyorum farkındamısınız ama ilk eleştiri cümleniz hakkında kalan bütün cümleleriniz kendi kişisel subjectif görüşleriniz.

"İyi güzel de appstore biraz apple ile özdeşleşmiş birşey, amazonun böyle bir şeye zaten ihtiyacı yok, davayı kazansa bile.... " bakın bu cümle de başka konuda bana ait. Ama apple'ın böyle ucuz şeyler ğeşinde koşturması beni tiksindiriyor. Oldukça mantıklı BENCE
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alito 7 yıl
apple son zamanlarda mahkeme duvarına benzemeye başladı.
duygusal zekadan uzak, hissiz ve soğuk bir negatif enerji veriyor etrafına.

bence apple haklarını ararken daha dikkatli olmalı çünkü herşey para değil, müşterilerinin yada müşteri adaylarının duygusal tepkilerinide hesaba katmalı.
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JrMaster 7 yıl
s.volkan
Apple hakli App store denince akla apple gelir Baska isimmi yok? Kullanalar hirsizlik yapmis

App Application ın kısa halidir ! Apple in kısalmışı değil apple üç harfine dayandırarak böyle ahkam kesemez
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s.volkan 7 yıl JrMaster
AnarcHiest

s.volkan

Apple hakli App store denince akla apple gelir Baska isimmi yok? Kullanalar hirsizlik yapmis


App Application ın kısa halidir ! Apple in kısalmışı değil apple üç harfine dayandırarak böyle ahkam kesemez




Alla alla :)

O zaman bende

mağaza açayım...

çakma sarı kırmızı ürünler satan..

adınada gs store koyayım..

gs demek ŞU DEMEK deyim çıkayım işin içinden..

Yazımı iyi okuyacaksın..

ne demişim APP STORE denilince akla APPLE ve Iphone gelir..

Şu foruma app store yaz bakalım 1000 kişi yorum yapsın ve hiç içinde aplle yada iphone geçmesin insanlar ne anlıyor..

Burada sorgulanması gereken Getjar başka isim bulamadı mı yani ?
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s.volkan 7 yıl
Apple hakli

App store denince akla apple gelir

Baska isimmi yok? Kullanalar hirsizlik yapmis
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