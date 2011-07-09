Apple'ın avukatlarından Getjar'a uyarı: ''App Store ismini kullanmayın''

Kısa bir süre önce 15 milyarıncı iOS uygulamasının indirildiğini resmi olarak duyuran Apple'ın, App Store isminin başkaları tarafından kullanılması konusundaki savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlatmak gerekirse Apple, dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon.com'un App Store ismini kullanması üzerine dava açmıştı ve Amazon'un, insanların aklını çeldiğini, kafaları karıştırdığını iddia etmişti. Ancak Yargıç Hamilton, Apple'ın iddialarını yeterince ikna edici bulmamış olacak ki dava Amazon'un lehine sonuçlanmıştı. Mahkeme sürecinin henüz sona ermediği belirtiliyor.







Şimdi de Apple'ın, San Mateo - California merkezli Getjar firmasına, New York'daki avukatlar aracılığıyla uyarı mektubu gönderdiği gündeme geldi. Mektupta Getjar'dan App Store ismini kullanmayı bırakması talep ediliyor. Hatta Apple'ın Getjar'a ''Mobil İndirme Servisi, Uygulama İndirme Servisi'' gibi farklı isim alternatifleri önerisi sunduğu söylenmekte. Fakat 2005 yılından bu yana cep telefonu kullanıcılarına uygulama indirme hizmeti sunan Getjar, App Store ismini bırakmamakta kararlı gibi. Apple'ın Getjar'a dava açması halinde davanın Getjar'ın lehine sonuçlanabileceği düşünülmekte.



http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303544604576434093477117756.html