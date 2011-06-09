Apple'ın gelecekteki iPhone ve iPad modellerine Intel üretimi işlemciler güç verebilir

Apple'ın gelecekte çıkartacağı yeni nesil iPhone ve iPad modellerine, Intel tarafından üretilen işlemciler güç verebilir. Araştırma kuruşu Citi'den analist Glen Yueng'in açıklamalarına göre Intel, Apple tarafından tasaranan A4 ve A5 işlemcilerinin üretimini üstlenmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği üzere Apple'ın işlemcilerini Samsung üretiyor ancak iki şirket arasındaki ilişkiler son dönemde pekte iyi gitmiyor. Her iki firmada birbirine davalar açmış durumda. Tüm bunlara ek olarak Apple'ın işlemcilerini üreten Samsung aynı zamanda akıllı telefon pazarında Apple'ın en büyük rakibi durumunda.
Gelen bilgilere göre Intel, sadece Apple'ın işlemcilerini üretmek yani TSMC benzeri bir rol üstlenmek istemiyor çünkü sadece çip üretiminin düşük kar marjı getirdiği belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Intel'in asıl hedefi, Apple ürünleri için sadece işlemciler üretmeyip aynı zamanda o işlemcileri tasarlamak. Şu an için bu oldukça zor görünüyor zira Intel'in henüz ARM kadar ya da daha az güç tüketen bir işlemci platformu bulunmuyor. 22nm 3D-gate transistör teknolojisini geçtiğimiz haftalarda duyuran Intel, bu sayede 2012'de sunacağı yeni nesil işlemcilerde büyük verimlilik artışı sağlamayı ve güç tüketim değerlerini hatırısayılır ölçüde aşağı çekmeyi hedefliyor.
Yol haritasına güvenen ve ARM çözümlerine karşı yüksek performanslı platform sunma isteğinde olan Intel'in gerçek anlamda rekabetçi platform çözümlerini 2012 sonlarına doğru veya 2013'te duyurması bekleniyor. Haberimize konu olan bu son gelişme aslında uzun süredir konuşulan "... Apple, dizüstü bilgisayarlarında Intel yerine ARM platformuna geçiş yapacak" yönündeki iddialara da tezat oluşturuyor zira daha önceki bazı haberlerde Apple'ın, gelecekte Intel ile yollarını ayıracağı ve Mac sistemlerinde de kendi tasarladığı ARM tabanlı işlemcilere yer vereceği öne sürülmüştü.
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Ki senin mantığınla düşünecek olursakda belkide dünyada şu ana kadar yapılmış en büyük icat olan ateşi bulan insanlar güneşe tapan maymunlardan farklı değillerdi :)
Bu adam budistse yuh demek istiyorum. O kadar teknoloji ile iç içe olan birisi hala kainatı, haraket bile edemeyen, insanların yaptığı bir putun yaptığını mı düşünüyor. Vah vah...
Steve Jobs Budist, paul otellini Katolik, yahudiliği nerden çıkardın merak ettim :)
şimdi gider biri bu mesajı şikayet eder. yahudi kelimesi hakaret değiltir; türk, türk, laz gibi bir kelimedir.
Apple büyük bir hata yapmış olacak...
Ben ekran kartlarına kıl oluyorum.
5000 TL 'lik bilgisayarlarda GT330, HD57**, HD67** falan kullanıyor.
Şuna insan gibi taksanıza en azından bir GT560, HD6950 falan... Uyduruk uyduruk kartları takıp, wireless'ı bluetooth'u, ekran ışığını vs her haltı kapatıp "şarjımız 7 saat dayanıyor" demek marifet değil benim için. Zaten mobil grafik kartı her yerinden kırpılmış olacak, bari adam gibi bir kart takın.
6750M uyduruk mu? GTX560M 6950 falan farkındaysanız 17" notebooklarda var genelde ve pilleri o kartlarla oyun açında 15 dakika gitmez. Ha GT330M yaramaz bi kart ona katılıyorum ama 6750M için bunu söylemek çok büyük yanlış olur. Metro 2033 ve Crysis 2 hariç neredeyse tüm oyunları Ultra detayda 1440x900 15" ekranda açabilen bi karttan bahsediyoruz? Hem de dizüstü. Ha 6950M olması işime gelir miydi? Gelirdi tabi ama yok o yüzden yapacak bir şey de yok
hakikaten ha apple hep orda burda ürettiriyor parçaları :D