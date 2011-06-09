Apple'ın gelecekteki iPhone ve iPad modellerine Intel üretimi işlemciler güç verebilir

Apple'ın gelecekte çıkartacağı yeni nesil iPhone ve iPad modellerine, Intel tarafından üretilen işlemciler güç verebilir. Araştırma kuruşu Citi'den analist Glen Yueng'in açıklamalarına göre Intel, Apple tarafından tasaranan A4 ve A5 işlemcilerinin üretimini üstlenmek üzere görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği üzere Apple'ın işlemcilerini Samsung üretiyor ancak iki şirket arasındaki ilişkiler son dönemde pekte iyi gitmiyor. Her iki firmada birbirine davalar açmış durumda. Tüm bunlara ek olarak Apple'ın işlemcilerini üreten Samsung aynı zamanda akıllı telefon pazarında Apple'ın en büyük rakibi durumunda.

Gelen bilgilere göre Intel, sadece Apple'ın işlemcilerini üretmek yani TSMC benzeri bir rol üstlenmek istemiyor çünkü sadece çip üretiminin düşük kar marjı getirdiği belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte Intel'in asıl hedefi, Apple ürünleri için sadece işlemciler üretmeyip aynı zamanda o işlemcileri tasarlamak. Şu an için bu oldukça zor görünüyor zira Intel'in henüz ARM kadar ya da daha az güç tüketen bir işlemci platformu bulunmuyor. 22nm 3D-gate transistör teknolojisini geçtiğimiz haftalarda duyuran Intel, bu sayede 2012'de sunacağı yeni nesil işlemcilerde büyük verimlilik artışı sağlamayı ve güç tüketim değerlerini hatırısayılır ölçüde aşağı çekmeyi hedefliyor.

Yol haritasına güvenen ve ARM çözümlerine karşı yüksek performanslı platform sunma isteğinde olan Intel'in gerçek anlamda rekabetçi platform çözümlerini 2012 sonlarına doğru veya 2013'te duyurması bekleniyor. Haberimize konu olan bu son gelişme aslında uzun süredir konuşulan "... Apple, dizüstü bilgisayarlarında Intel yerine ARM platformuna geçiş yapacak" yönündeki iddialara da tezat oluşturuyor zira daha önceki bazı haberlerde Apple'ın, gelecekte Intel ile yollarını ayıracağı ve Mac sistemlerinde de kendi tasarladığı ARM tabanlı işlemcilere yer vereceği öne sürülmüştü.