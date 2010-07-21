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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın rekor gelir elde ettiği 3.çeyrek sonucu; Daha fazla insan Mac satın alıyor

8 yıl
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde özel bir basın toplantısı düzenleyerek iPhone 4'ün anten problemiyle ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapan Apple, 2010 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu. 26 Haziran tarihinde sona eren 3.çeyrekte Apple, 15.7 milyar dolar rekor gelir elde ederek, tarihinin en verimli çeyreklerinden birini gerçekleştirdi.

Cupertino'lu, iPhone 4 ve iPad'in satışına başladığı bu çeyrekte 3.25 milyar dolar net kar elde ederken, hisse başına elde ettiği kar oranını 3.51 dolara yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı çeyreğindeyse, Apple; 9.73 milyar dolar gelir, 1.83 milyar dolar net kar diğer bir deyişle hisse başına 2.01 dolar kar elde etmişti. Ayrıca bu çeyrekte Apple'ın gelirlerinin %52'sini Amerika dışından yapılan satışlar oluştururken, 1 milyar dolarlık gelir de iTunes Store'dan sağlandı..

Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Apple'ın 3.çeyrekte sattığı ürünlerin sayıları şöyle;

  • %33'lük artışla 3.47 milyon Mac satışı
  • % 61'lik artışla 8.4 milyon iPhone satışı
  • %8'lik azalmayla 9.41 milyon iPod satışı. Ancak iPod Touch satışlarının %48 arttığını belirtelim.
  • 3,27 Milyon iPad satışı

3.Çeyreğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve Apple için olağanüstü bir çeyrek olduğunu dile getiren Steve Jobs, daha fazla insanın Mac aldığını belirterek; bu yıl içersinde satışa sunacakları birçok harika ürün bulunduğunu sözlerine ekledi.

Apple, 26 Eylül'de sona erecek olan 4.çeyrekteyse yaklaşık 18 milyar dolar gelir ve hisse başına 3,44 dolar kar elde etmeyi amaçlıyor.


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viper 8 yıl
Herhalde 1 mac yılında 4'ten fazla çeyrek var :)
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EnDiViT 8 yıl
Bence kullanıcıların iphone daki stabiliteyi gördükten sonra Apple ürünlerine kayıtsız kalmaları imkansız.Bende 3 gün önce iphone dan sonra macpro ile mac ailesine katıldım, bakalım ne olacak bu işin sonu.
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buckethead® 8 yıl
Adamlar güzel ürünler yapıyor, satacak tabi.

@soulmate, bu arada sana katılıyorum. iphone'dan önce ipod vardı
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owin 8 yıl

EnDiViT

Bence kullanıcıların iphone daki stabiliteyi gördükten sonra Apple ürünlerine kayıtsız kalmaları imkansız.Bende 3 gün önce iphone dan sonra macpro ile mac ailesine katıldım, bakalım ne olacak bu işin sonu.


iphone daki stabilite derken:D

son seri hariç tuttuk sanırım, ağız alışkanlığı herhalde:P
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Erasmus78 8 yıl
iPhone Apple'in öyle bir reklamını yaptı kı artk Mac satışları bile her çeyrek %30 oranında artıyor. Bu performans devam ederse Apple 5-6 seneye kalmaz dünyanın en büyü PC üreticisi de olabilir.
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soulmate 8 yıl
Bugünlerin sebebi iPhone değildir. Bugünün temelleri, başarıları ve teknik manada ürünlerin yapıları iTunes ve iPod ikilisi ile olmuştur. iPod markası bence hala Apple'ın pazarladığı en iyi ürün grubu.
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SerhanUygur 8 yıl
Evet gerçekten mac satışlarının gözle görülür biçimde arttığı bir gerçek... Bende almadan önce dikkatimi çekti, eskiden de MAC i takip ederdim nedir ne değildir diye ama bu kadar revaçta olduğu bir zaman hatırlamıyorum. bende aldım ve acaip memnunum, herkese de tavsiye ediyorum :)))

Aslında belki radikal bir görüş olabilir ama MAC lerin de daha fazla satmasının sebebi bir yerde iPhone'dur.. Apple markasını sektörle ilgili ilgisiz herkesin aklına yer ettiren bir ürün iphone.. Apple in ne olduğunu bilmeyen insanlar bu marka ile ilk olarak iphone ile tanıştı.. ve markanın geri kalan ürünleri de artık daha çok dikkat çeker hale geldi..
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