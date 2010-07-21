Apple'ın rekor gelir elde ettiği 3.çeyrek sonucu; Daha fazla insan Mac satın alıyor

Geçtiğimiz günlerde özel bir basın toplantısı düzenleyerek iPhone 4'ün anten problemiyle ilgili olarak çeşitli açıklamalar yapan Apple, 2010 mali yılının 3.çeyrek sonuçlarını duyurdu. 26 Haziran tarihinde sona eren 3.çeyrekte Apple, 15.7 milyar dolar rekor gelir elde ederek, tarihinin en verimli çeyreklerinden birini gerçekleştirdi.

Cupertino'lu, iPhone 4 ve iPad'in satışına başladığı bu çeyrekte 3.25 milyar dolar net kar elde ederken, hisse başına elde ettiği kar oranını 3.51 dolara yükseltmeyi başardı. Geçtiğimiz senenin aynı çeyreğindeyse, Apple; 9.73 milyar dolar gelir, 1.83 milyar dolar net kar diğer bir deyişle hisse başına 2.01 dolar kar elde etmişti. Ayrıca bu çeyrekte Apple'ın gelirlerinin %52'sini Amerika dışından yapılan satışlar oluştururken, 1 milyar dolarlık gelir de iTunes Store'dan sağlandı..

Geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre Apple'ın 3.çeyrekte sattığı ürünlerin sayıları şöyle;

%33'lük artışla 3.47 milyon Mac satışı

% 61'lik artışla 8.4 milyon iPhone satışı

%8'lik azalmayla 9.41 milyon iPod satışı. Ancak iPod Touch satışlarının %48 arttığını belirtelim.

3,27 Milyon iPad satışı

3.Çeyreğin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve Apple için olağanüstü bir çeyrek olduğunu dile getiren Steve Jobs, daha fazla insanın Mac aldığını belirterek; bu yıl içersinde satışa sunacakları birçok harika ürün bulunduğunu sözlerine ekledi.

Apple, 26 Eylül'de sona erecek olan 4.çeyrekteyse yaklaşık 18 milyar dolar gelir ve hisse başına 3,44 dolar kar elde etmeyi amaçlıyor.