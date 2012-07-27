Apple'ın yıllar önceki iPhone ve iPad prototipleri gün yüzüne çıktı





Apple ile Samsung arasında pazartesi günü başlayan davada Samsung, Apple'ın iPhone'u tasarlarken Sony'den esinlendiğini iddia etti Apple'da bunun üzerine mahkeme'ye bazı prototip bilgilerini sundu. The Verge sitesi de iOS cihazlarına ait bu prototip bilgilerinden bazılarını sızdırmayı başardı.





Sızdırılan fotoğraflar prototip aşamasında kalan çeşitli iPhone ve iPad'leri göstermekte. iPad fotoğraflarına bakıldığında arkasında destek ayağı barındıran birden fazla prototipin olduğu dikkat çekiyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise iPad prototipinin arkasında iPod etiketi yer alıyor olması. Prototip fotoğrafların 2004 yılına kadar dayandığı düşünülecek olursa Apple'ın iPad'i iPod ailesi kapsamında bir ürün olarak gördüğünü söylemek pek yanlış olmayacaktır.





Ayrıca, fotoğraflarda iPhone'a ait ilginç prototiplerde mevcut. Örneğin ön panel olarak şu an ki iPhone modellerini andıran bir prototipin sekiz köşeye sahip olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra 'N90' olarak adlandırılan dar ve uzun iPhone prototipi de dikkat çekiyor. Çünkü 'N90' kod adının iPhone 4'e ait bir kod olduğuna inanılıyordu. Söz konusu prototip'te metal ve cam kullanımıyla Apple'ın iPhone modellerinde belirlediği tasarım çizgileri yansıtılıyor. Ancak, prototip şu an piyasada bulunan iPhone 4'ten dar ve uzun yapısıyla oldukça farklı görünüyor.





Apple'ın prototip olarak kalan ve şu an piyasada bulunan cihazlarının çizgilerini içerisinde barındıran modellerine galeriden göz atabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/7/26/3190849/court-documents-reveal-multiple-ipad-iphone-prototypes-kickstand