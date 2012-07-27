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Apple'ın yıllar önceki iPhone ve iPad prototipleri gün yüzüne çıktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple ile Samsung arasında pazartesi günü başlayan davada Samsung, Apple'ın iPhone'u tasarlarken Sony'den esinlendiğini iddia etti Apple'da bunun üzerine mahkeme'ye bazı prototip bilgilerini sundu. The Verge sitesi de iOS cihazlarına ait bu prototip bilgilerinden bazılarını sızdırmayı başardı.

Sızdırılan fotoğraflar prototip aşamasında kalan çeşitli iPhone ve iPad'leri göstermekte. iPad fotoğraflarına bakıldığında arkasında destek ayağı barındıran birden fazla prototipin olduğu dikkat çekiyor. Bir başka dikkat çekici nokta ise iPad prototipinin arkasında iPod etiketi yer alıyor olması. Prototip fotoğrafların 2004 yılına kadar dayandığı düşünülecek olursa Apple'ın iPad'i iPod ailesi kapsamında bir ürün olarak gördüğünü söylemek pek yanlış olmayacaktır. 

Ayrıca, fotoğraflarda iPhone'a ait ilginç prototiplerde mevcut. Örneğin ön panel olarak şu an ki iPhone modellerini andıran bir prototipin sekiz köşeye sahip olduğu görülüyor. Bunun yanı sıra 'N90' olarak adlandırılan dar ve uzun iPhone prototipi de dikkat çekiyor. Çünkü 'N90' kod adının iPhone 4'e ait bir kod olduğuna inanılıyordu. Söz konusu prototip'te metal ve cam kullanımıyla Apple'ın iPhone modellerinde belirlediği tasarım çizgileri yansıtılıyor. Ancak, prototip şu an piyasada bulunan iPhone 4'ten dar ve uzun yapısıyla oldukça farklı görünüyor.

Apple'ın prototip olarak kalan ve şu an piyasada bulunan cihazlarının çizgilerini içerisinde barındıran modellerine galeriden göz atabilirsiniz.

http://www.theverge.com/2012/7/26/3190849/court-documents-reveal-multiple-ipad-iphone-prototypes-kickstand Yorum Yaz
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl en beğenilen
Sony den çaldığı tasarım ile baya çok prototip yapmışlar.
engadget.com/...
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bocekgrafik 6 yıl
Experianc
Sony den çaldığı tasarım ile baya çok prototip yapmışlar.http://www.engadget.com/photos/iphone-cad-drawings-and-prototypes/#5176822

Sony'nin yerinde Apple olmuş olsaydı, o firmaya kan kustururdu kesin. Ama Sony ne seviyeli firma ki, bunun konusunu bile etmemiş. Belki de fazlaca anlayış göstermiş ki suistimal edilmiş.
ExperiancSony den çaldığı tasarım ile baya çok prototip yapmışlar.http://www.engadget.com/photos/iphone-cad-drawings-and-prototypes/#5176822
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soul calibur 6 yıl
İşin tuhaf yanı Sony'nin neden dava açmadığı
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Menow 6 yıl
Bu prototipler var diye nihayi iPhone modelleri SONY'den esinlenilmediğinin nasıl kanıtı olabilir ki?

1 prototipte esinlenmezsin, diğerinde esinlenirsin... Şimdi kim diyebilir ki iPhone ilk çıktığında bakın bu prototipten yola gidilerek üretilmiş.

1 tuş orda var diye tasarım esinlenme duçundan kurtulunur mu?

Bana savunmaları çok saçma geldi...
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bitelya 6 yıl
Şeklim yeter keke
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Apple fanları yine savunmaya geçmiş.Apple bile mahkemede böyle savunamadığı için mahkemeye bu prototipleri sunmuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Experianc
Sony den çaldığı tasarım ile baya çok prototip yapmışlar.http://www.engadget.com/photos/iphone-cad-drawings-and-prototypes/#5176822

Millet apple iyi diğerleri kopyacı diye düşünürken en ucuz kopyayı apple'ın yaptığı ortaya çıkmış oldu. Mevzu bahis ürün piyasaya çıkmış yada çıkmamış olsun, sony yerine apple olsaydı davalarla doldurmuştu ortalığı. Herhangi bir firma şu yukarıdaki apple prototiplerinden birini çalıp ürün çıkarsın bakalım noluyor ? Apple sağdan soldan derleme ve kopyalama tekniği ile ürün çıkarmaya devam etsin bakalım, bilinçli tüketici gerçek kopyacının apple olduğunu biliyor.
Tasarımı sonyden çal, çoklu dokunmatik teknolojisini htc'den kopyala, ekranı ve donanımı samsung'a ürettir sonra devrim diye piyasaya çıkar. Oldu...
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bocekgrafik 6 yıl
Experianc
Sony den çaldığı tasarım ile baya çok prototip yapmışlar.http://www.engadget.com/photos/iphone-cad-drawings-and-prototypes/#5176822

Sony'nin yerinde Apple olmuş olsaydı, o firmaya kan kustururdu kesin. Ama Sony ne seviyeli firma ki, bunun konusunu bile etmemiş. Belki de fazlaca anlayış göstermiş ki suistimal edilmiş.
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Amedra 6 yıl
Reklamcılık konusunda çok iyiler, kimse sitenin asıl amacını anlamamış;
" The Verge sitesi de iOS cihazlarına ait bu prototip bilgilerinden bazılarını sızdırmayı başardı."
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jovanovic 6 yıl Amedra
Amedra

Reklamcılık konusunda çok iyiler, kimse sitenin asıl amacını anlamamış;
" The Verge sitesi de iOS cihazlarına ait bu prototip bilgilerinden bazılarını sızdırmayı başardı."

Aynen.
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lj94 6 yıl
Experianc
Sony den çaldığı tasarım ile baya çok prototip yapmışlar.http://www.engadget.com/photos/iphone-cad-drawings-and-prototypes/#5176822

holy sh.t
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sadrazam18 6 yıl
bir okla 10 kişi öldüren cüneyt arkın adına
bu ne la bu tip ne biri poşet getirsin..
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BekirTemel 6 yıl
iPad bi nebzede iPhone çok kötü görünüyor en azından şuanki daha iyi bence tasarım olaarak
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BiG_mAsTeR 6 yıl
Apple bu tasarimlari hayata gecirmemekle cok iyi bir is yapmis gercekten hepsi birbirinden berbat.
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