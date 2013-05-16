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Appstore, 50 milyarlık uygulama indirme sayısını geride bıraktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Appstore, 50 milyarlık uygulama indirme sayısını geride bıraktı
İlk olarak 2008 yılının yaz aylarında karşımıza çıkan Apple'ın uygulama marketi Appstore, 50 milyarlık uygulama indirme rakamına ulaşarak oldukça önemli bir başarıya imza attı.

Bu rakamla birlikte Google'ın Google I/O'nun açılış toplantısında açıkladığı Google Play'in 48 milyarlık indirme sayısını geride bırakan Appstore, artış gösteren ivmelenmesi ile de dikkat çekiyor. Şirketin geçtiğimiz yılın mart ayında açıkladığı rakamlarda 25 miyarlık bir indirme sayısına ulaşan Appstore, bu yılın ocak ayında 40 milyarlık bir indirilme sayısına ulaşmıştı. Rakamlara bakıldığında indirme sayısında ivmenin her geçen gün arttığı görülürken bunun en büyük nedeni artan Apple cihazı olarak gösterilebilir. Tabii ki de uygulama mağazasına katılan yeni uygulamaları da burada göz ardı etmemek lazım.

Daha öncede olduğu gibi 50 milyarıncı indirme için bu ayın başlarında bir geri sayım başlatan Apple'ın 50 milyarıncı indirmeyi yapan kullanıcıya 10 bin dolar sonraki 50 indirmeyi yapan kullanıcılara ise, 500 dolar değerinde hediye kartlarının verileceğini de hatırlatalım. 

http://www.apple.com/tr/ Yorum Yaz
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necmisz 6 yıl
Hayırlı olsun :)
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*GameOver* 6 yıl
Büyük ikramiyeyi kazanırsam 10 kişiye 100 dolarlık uygulama dağıtıcam
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Umutcan 6 yıl
Bir şey değil, teveccühünüz.
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Caferhan 6 yıl
Siz olmasaydınız,kime kitleyecektik der gibi olmuş :))
Başlığı gören "50 milyar değerinde" anlar,
"50 milyar Adet indirme sayısı" daha doğru bir ifade olacaktı sanırım
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evetbenim 6 yıl
igaranti
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carter 6 yıl
Siz olmasaydınız bu kadar para kazanamazdık. Teşekkürler.
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kdrcnrbyrm 6 yıl
49.999.999.999uncu uygulamayı indiren kişi kıl payı kaçırmış
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teornek 6 yıl
Hayırlı olsun ne diyek
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V911 6 yıl
Olmasaydın olmazdık!1!1!!!
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XANTHEX 6 yıl
Hayırlı olsun diyelim.
Ayrıca 50.000.000.001. kişiye geçmiş olsun dileyeyelim.Gerçi 500$'da az değil ama olsun :)
Edit:Bu rakamın yalnızca 5 ayda oluştuğunuda unutmamak gerek.Ocak ayında Apple 40 Milyar indirme sayısına ulaşmıştı..
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Batuist 6 yıl
ben aynı uygulamayı defalarca indirdiğimi biliyorum. sayaç durmadan sayıyor. o sayacı artırmak kolay..
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Lord Melkor 6 yıl
Kaçırdım 50 milyarıncı uygulamayı :( o sırada uyuyordum :)
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