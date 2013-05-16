Appstore, 50 milyarlık uygulama indirme sayısını geride bıraktı

İlk olarak 2008 yılının yaz aylarında karşımıza çıkan Apple'ın uygulama marketi Appstore, 50 milyarlık uygulama indirme rakamına ulaşarak oldukça önemli bir başarıya imza attı.





Bu rakamla birlikte Google'ın Google I/O'nun açılış toplantısında açıkladığı Google Play'in 48 milyarlık indirme sayısını geride bırakan Appstore, artış gösteren ivmelenmesi ile de dikkat çekiyor. Şirketin geçtiğimiz yılın mart ayında açıkladığı rakamlarda 25 miyarlık bir indirme sayısına ulaşan Appstore, bu yılın ocak ayında 40 milyarlık bir indirilme sayısına ulaşmıştı. Rakamlara bakıldığında indirme sayısında ivmenin her geçen gün arttığı görülürken bunun en büyük nedeni artan Apple cihazı olarak gösterilebilir. Tabii ki de uygulama mağazasına katılan yeni uygulamaları da burada göz ardı etmemek lazım.





Daha öncede olduğu gibi 50 milyarıncı indirme için bu ayın başlarında bir geri sayım başlatan Apple'ın 50 milyarıncı indirmeyi yapan kullanıcıya 10 bin dolar sonraki 50 indirmeyi yapan kullanıcılara ise, 500 dolar değerinde hediye kartlarının verileceğini de hatırlatalım.

http://www.apple.com/tr/