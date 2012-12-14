Appstore'da 2012'nin en iyi uygulaması ve en iyi oyunu belli oldu

2012 yılının bitimine kısa bir süre kala Apple, uygulama mağazasındaki yılın en iyi uygulamalarını ve oyunlarını ''2012'nin en iyileri'' başlığı altında bir araya getirdi.





Bu başlık altında kategorilerine göre yıl içerisinde önemli başarılar elde etmiş çeşitli uygulamalar ve oyunlar yer edinirken, yılın en iyi uygulaması ve yılın en iyi oyunu da bu başlık altında yer edindi. iOS kullanıcılarının videolarına aksiyon filmlerindeki çeşitli efektleri ekleyerek eğlenceli videolar oluşturmalarını sağlayan ''Action Movie FX'' yılın en iyi uygulaması seçilirken, Rayman'in koşu oyunu ''Rayman Jungle Run'' ise yılın en iyi oyunu olmayı başardı.





Apple'ın 2012 yılı için seçmiş olduğu en iyi uygulama ve en iyi oyunlarını denemek istiyorsanız, Appstore'un 2012'nin en iyileri başlığına buradan ulaşabilirsiniz.

http://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=AppStoreBestof2012