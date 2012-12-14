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Appstore'da 2012'nin en iyi uygulaması ve en iyi oyunu belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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2012 yılının bitimine kısa bir süre kala Apple, uygulama mağazasındaki yılın en iyi uygulamalarını ve oyunlarını ''2012'nin en iyileri'' başlığı altında bir araya getirdi.

Bu başlık altında kategorilerine göre yıl içerisinde önemli başarılar elde etmiş çeşitli uygulamalar ve oyunlar yer edinirken, yılın en iyi uygulaması ve yılın en iyi oyunu da bu başlık altında yer edindi. iOS kullanıcılarının videolarına aksiyon filmlerindeki çeşitli efektleri ekleyerek eğlenceli videolar oluşturmalarını sağlayan ''Action Movie FX'' yılın en iyi uygulaması seçilirken, Rayman'in koşu oyunu ''Rayman Jungle Run'' ise yılın en iyi oyunu olmayı başardı.

Apple'ın 2012 yılı için seçmiş olduğu en iyi uygulama ve en iyi oyunlarını denemek istiyorsanız, Appstore'un 2012'nin en iyileri başlığına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=AppStoreBestof2012 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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udolu1905 6 yıl
Arkadas hakli o rayman den daha guzel olunlar var sectikleri oyun top paid de ilk 5 de gordugumu cok nadir hatirliyorum ? İnfinty blade 2 var ama o 2011 sonunda cikti galiba
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haylaz_63 6 yıl
Ortada lan kelimesi nerde geçti bilmiyorum sen içmeden sarhoşmu oldun
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tek hakkın VAR..! 6 yıl haylaz_63
haylaz_63
Ortada lan kelimesi nerde geçti bilmiyorum sen içmeden sarhoşmu oldun

Kardeşim sarhoş olan sensin heralde baksana ilk mesajına "say LAN"
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Macintosh 6 yıl
öyle bedavaya yılın uygulaması ve oyunu seçileceğini düşünmüyorum.
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ockforever 6 yıl
Herşeyin altından bit yeniği aramayın. Geçen sene de Tiny Wings en iyi oyun seçilmişti. Şimdi bir Angry Birds, bir Infinity Blade ondan daha mı kötüydü. İlla bir tanesi seçiliyor işte, çok kafaya takmamak lazım. Geçen senenin en iyisi olan Tiny Wings'in yapımcısı da Andreas Illiger diye 29 yaşında bir eleman, öyle hiç reklam yapmamış, şirket sahibi değil birşey değil, hatta programlamayı bile kendi kendine öğrenmiş bir adam.
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tek hakkın VAR..! 6 yıl
En iyi oyun "rayman jungle run" olmaz.Neye göre en iyi oyun seçmişler.Bu oyunudan iyi en az 400 tane oyun sayarım.Temple run bile pek grafik olmamasına rağmen bunu 10 a katlar.Nerde fifa 12 nerde gta 3 nerde gangstar rio nerde asphalt daha çok sayarım.Kısacası pek objektif bir seçim olmamış
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Nerevarine 6 yıl
Plague Inc. varken Rayman kim oluyor la?
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İyiymiş
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snomask 6 yıl
"istediğiniz öğe türkiye mağazasında yok!"
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Holy Templar 6 yıl
iyimiş
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LKLC 6 yıl
iki uygulama da çok iyi. doğru seçim olmuş.
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