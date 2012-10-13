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Araştırma : 2011 yılı sonunda mobil abone sayısı 6 milyara ulaştı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü bugün hiç olmadığı kadar hareketli ve mobil telefon abonelikleri dünya nüfusuna yaklaşmış durumda.

International Telecommunication Union - ITU tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, telefon ve genişbant internet hizmetlerinin fiyat olarak gerilediği 2011 yılında, dünya çapında yükselişine devam etti.

Sektörde en çok gelir elde eden ilk on listesinin en tepesinde Güney Kore bulunuyor. Geçen yıl da birinci olan Güney Kore'nin ardından İskandinav ülkeleri sonraki dört sırayı paylaşıyor. İlk onda 8 Avrupa ülkesi bulunurken, Japonya 8. sırada yer alıyor. Avrupa'nın lideri ise İsveç.

Toplam 6 milyar mobil abonenin olduğu 2011 yılı sonunda aslan payını gelişmekte olan ülkeler aldı. Hindistan ve Çin bir milyar aboneye sahipken, Bahreyn, Gana, Kenya, S.Arabistan gibi ülkeler de büyümede başı çekti.

2008-2011 yılları arasında genişbant internet ve hücresel ağ gibi hizmetleri kapsayan iletişim teknolojileri hizmeti ücretleri yüzde 30 ucuzladı. 

2010 yılında iletişim sektöründe elde edilen gelir 1.5 trilyon dolar olurken yapılan yatırımlar 241 milyar dolara ulaştı. Türkiye yaklaşık 15 milyar dolar gelir ile ilk 20 listesinin en sonunda yer aldı.

İletişim sektöründeki artışın bu yıl da katlanarak artması bekleniyor. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyümenin devam etmesi için daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.



http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2012/70.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bydvd 6 yıl
eeee olcak okadar millet cep telefonsuz tuvalete bile gitmiyor... milatdan önce milattan sonra bide bunun cep telefon versiyonu olacak cepden önce cepten sonra :) :) :)
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lyridder 6 yıl
Fotoğraf çok sanatsal:))
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MrDj 6 yıl
eller gidiyor aya biz hala kaldık yaya.ucuzladı kelimesi bize yabancı.adamlar yapıyor biz bakıyoruz.birde sözüm ona fanboy diye bir kelime icat ettiler.eski köye yeni adet.yabancılar ise gün ileriye gidiyorlar.yazık
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ThePoseidon 6 yıl
Vay be.
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Sharelock 6 yıl
Dünya da 7 milyar insan olduğunu düşünürsek ciddi bir rakam.
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Holy Templar 6 yıl Sharelock
EmpLizy

Dünya da 7 milyar insan olduğunu düşünürsek ciddi bir rakam.

aynen
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