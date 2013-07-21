Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma : 750 milyon SIM kartta açık var

5 yıl
542
1
24
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Araştırma : 750 milyon SIM kartta açık var

Mobil cihaz sayısının toplamda 3 milyara yaklaştığı günümüzde artık küçük bir hata bile yüzmilyonlarca kullanıcıyı etkileyebiliyor.

Alman bir güvenlik firmasının kurucusu Karsten Nohl, yaptığı araştırmada dünyada kullanılan SIM kartların yüzde 25'inde bir açık keşfetti. Bu açık yaklaşık 3 milyar SIM kartta kullanılan veri şifreleme standardından - DES kaynaklanıyor ve telefonun kontrol edilmesine yol açıyor.

Nohl, Avrupa ve Kuzey Amerika'da son iki yılda 1000 adet SIM kartta kendi bulduğu bir metodu denedi ve bulduğu oranı toplam sayıya uyguladı. Açık sayesinde bir SMS ile kartın 56 bitlik güvenlik şifresi elde edilebiliyor. Bu şifre ile telefona virüslü mesaj gönderilebiliyor ve mobil ödeme veya banka mesajlarını yönlendirme gibi işlemler yapılabiliyor. Bir telefonun kırılması ise iki dakika sürüyor.

Nohl yaklaşık 750 milyon SIM kartın bu açıktan etkilendiğini tahmin ediyor. Pek çok operatör üç aşamalı DES kullandığı için metod çalışmıyor ve bazı operatörler gelişmiş şifreleme standardına - AES geçiş yapmaya başladı.

Nohl, hücresel ağ standartlarını belirleyen GSM Birliği'ne konuyu iletti ve birlik de mobil operatörlere bilgilendirme yaptı. Operatörler kısa sürede açığı nasıl kapatacaklarını bulmayı planlıyor. Nohl gelecek ay bir konferansta bulduğu metodu açıklayacak ve Aralık ayında da pek çok operatörün SIM güvenlik metotlarını listeleyecek.

http://www.theverge.com/2013/7/21/4542782/sim-card-des-security-flaw-security-research-labs Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Bunlar hep bilerek yapılıyor. Sonra hata diye bizi kekliyorlar. Ne hikmetse bütün açıklar sistemlerin kontrolünü ele geçirmek üzerine.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
istedikleri zaman bizi izleyebiliyorlar içimizden biri sivrilse anında çöküyolar bunu bizzat yaşadım gezi olaylarında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile Man 5 yıl
iletişimde özgürlük
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lfecyd 5 yıl
ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 5 yıl
Bu Almanlar mevcut sim card yok edip. Micro-sim geçilmesi ve tüm kullanım haklarından ücret sağlamak isteyenler değil mi ???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sstercan 5 yıl
DES zaten bruteforce saldırılarına karşı dayanıksız olduğu için AES geliştirildi sonuçta. Fakat özellikle finans sektörü hala 3 adet 56 bitlik anahtar kullanan 3DES kullanmaya devam ediyor ve günümüzde yeterli görüyor kendilerince.
Aslında haber bir teknoloji sitesinde magazin boyutunun dışına çıkarılıp adam bilmem kaç sim kartta hala DES ullanıldığını ve bununda günümüz bilgisayarları için çerez bir algoritma olduğundan kırılabileceği uyarısında bulundu şeklinde yapsaymışsınız daha iyi olacaktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drdbre 5 yıl
Gel de güven bir şeye. Daha cebimdeki telefona güvenemiyorum. Ne yanı özel hayatımı korumak için ikide bir telefonumu mu kapatmam lazım. Sadece kullanacağım zaman açmalar falan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asaltek 5 yıl
deus ex human revolution da bir bölüm var, ilk aklıma o geldi bu haberi okuyunca;
-spoiler-
augmantation lı insanları teknik bir problemden dolayı kliniklere davet ediyorlardı bir bölümde, fakat orada asıl amaç, sistemi komple ele geçirebilecek virüs yüklenmesi idi. Aman o bölümde gitmeyin o kiliniğe falan, yanlışla da olsa yüklemesinler size :)
-spoiler-
pintipanda dün final yaptı da, oyun ne kadar etkilendiyse beni artık, her yol deusEX e çıkıyor bu aralar bende :) ama hakkaten baba oyunmuş yaaaa.
super oynanış videoları için; youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl asaltek
asaltek

deus ex human revolution da bir bölüm var, ilk aklıma o geldi bu haberi okuyunca;

-spoiler-
augmantation lı insanları teknik bir problemden dolayı kliniklere davet ediyorlardı bir bölümde, fakat orada asıl amaç, sistemi komple ele geçirebilecek virüs yüklenmesi idi. Aman o bölümde gitmeyin o kiliniğe falan, yanlışla da olsa yüklemesinler size :)
-spoiler-

pintipanda dün final yaptı da, oyun ne kadar etkilendiyse beni artık, her yol deusEX e çıkıyor bu aralar bende :) ama hakkaten baba oyunmuş yaaaa.

super oynanış videoları için;
youtube.com/...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Bunlar hep bilerek yapılıyor. Sonra hata diye bizi kekliyorlar. Ne hikmetse bütün açıklar sistemlerin kontrolünü ele geçirmek üzerine.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stii 5 yıl
yıllar önce keşfedilmişti zaten, aynı anda 1000 e yakın sms atma programları yazanlar vardı sırf telefonları kilitleyebilmek için. 56 bitlik şifreleme şeysini kırmakta hiçte zor değil lamerlar tarafından bile yapılır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
digimon52 5 yıl
nedense akilli telefonlar da böyle bir sey cikio eski nokia zamanlarinda böyle bir sey yokdu hem nedemek telefona virüs bulasiyor ?? bunun adi android it.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.TOGAN 5 yıl
128 lik kartlarda bu açık yok galiba ; yoksa benmi yanlış anladım?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
542 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Toshiba 55WL968 3D LED Smart TV Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim