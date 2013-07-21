Araştırma : 750 milyon SIM kartta açık var





Mobil cihaz sayısının toplamda 3 milyara yaklaştığı günümüzde artık küçük bir hata bile yüzmilyonlarca kullanıcıyı etkileyebiliyor.





Alman bir güvenlik firmasının kurucusu Karsten Nohl, yaptığı araştırmada dünyada kullanılan SIM kartların yüzde 25'inde bir açık keşfetti. Bu açık yaklaşık 3 milyar SIM kartta kullanılan veri şifreleme standardından - DES kaynaklanıyor ve telefonun kontrol edilmesine yol açıyor.





Nohl, Avrupa ve Kuzey Amerika'da son iki yılda 1000 adet SIM kartta kendi bulduğu bir metodu denedi ve bulduğu oranı toplam sayıya uyguladı. Açık sayesinde bir SMS ile kartın 56 bitlik güvenlik şifresi elde edilebiliyor. Bu şifre ile telefona virüslü mesaj gönderilebiliyor ve mobil ödeme veya banka mesajlarını yönlendirme gibi işlemler yapılabiliyor. Bir telefonun kırılması ise iki dakika sürüyor.





Nohl yaklaşık 750 milyon SIM kartın bu açıktan etkilendiğini tahmin ediyor. Pek çok operatör üç aşamalı DES kullandığı için metod çalışmıyor ve bazı operatörler gelişmiş şifreleme standardına - AES geçiş yapmaya başladı.





Nohl, hücresel ağ standartlarını belirleyen GSM Birliği'ne konuyu iletti ve birlik de mobil operatörlere bilgilendirme yaptı. Operatörler kısa sürede açığı nasıl kapatacaklarını bulmayı planlıyor. Nohl gelecek ay bir konferansta bulduğu metodu açıklayacak ve Aralık ayında da pek çok operatörün SIM güvenlik metotlarını listeleyecek.

http://www.theverge.com/2013/7/21/4542782/sim-card-des-security-flaw-security-research-labs