Araştırma: Araç içi HUD teknolojileri güvenliği düşürüyor!

Modern otomobil modelleri içerisinde, sürücülerin farklı konular hakkında gözlerini yoldan ayırmadan bilgi alması için HUD görüntüleme ya da ön cama yansıtma teknolojileri yer alıyor. Gün geçtikçe standart haline gelen bu teknolojiler, Toronto Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre ise beklenenin aksine güvenliği düşürüyor.

Bu teknolojiler otomobil modelleri içerisine güvenliği arttırmak amacıyla konuyor. Örneği akıllı telefonlara gelen mesaj ya da çağrı bilgileri için telefona bakmak veya navigasyon için kafayı navigasyon cihazı ya da orta konsola çevirmek gerekmiyor. Bütün bilgiler direkt olarak sürücünün gözleri önüne getiriliyor ve bu sayede sürekli olarak yol odaklı bir sürüş gerçekleştirilebiliyor. Ancak Psikoloji Departmanı başındaki Prof. Ian Sepence bunun hiç de böyle olmadığını söylüyor.

Aynı zamanda araştırmanın başındaki isim de olan Sepence, yapılan testler sonucunda ön cama verilen bu bilgilerin sürücülerin dikkati daha fazla oranda dağıttığına değiniyor. Çünkü sürücüler bu bildirimleri takip etmek ya da ne geldiğine bakmak için gözleri yola doğru çevrilmiş olsa da odak noktalarını değiştiriyor ve bu nedenle olası tehlikeleri algılayamıyor ya da şerit dışına çıkabiliyor.

Özellikle hız limitleri ile çevredeki tabelalarla alakalı "yanıp sönen" uyarılar ve arttırılmış gerçeklik temelinde yola çizilen navigasyon bilgileri, görünüşe bakılırsa hedeflenilenin dışında zararlı bir süreç ortaya koyuyor. Sonuç olarak teknoloji olumlu amaçlar için geliştirilirken, farkına varmadan bazı olumsuz durumlar da yaratabiliyor.

http://news.utoronto.ca/digital-messages-windshields-make-driving-less-safe