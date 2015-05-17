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Araştırma: Teknoloji mağazalarında en çok akıllı saat satan markalar

4 yıl
3,1b
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Araştırma: Teknoloji mağazalarında en çok akıllı saat satan markalar
 
Jeeq Data LLC isimli araştırma şirketi geçtiğimiz günlerde akıllı saat/bileklik satışları için yaptığı araştırmanın raporlarını yayınladı. Araştırma sonuçları Best Buy isimli teknoloji mağazasının bazı şubelerinde Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen satışlarla ortaya koyuyor. Hatırlatmak gerekirse Apple Watch satışları bu tarz teknoloji mağazalarında henüz başlamış değil, bu sebeple Apple Watch satışları araştırmaya dahil edilmemiş durumda.

Satışı yapılan markalara baktığımızda ise Samsung'un başı çektiğini görüyoruz. Şirket Gear serisi altında hem spor aktivitelerini takip edebilen bilekler, hem de farklı akıllı saatler satarak pazarda yerini sağlama almış görünüyor. Akıllı saat satışlarının %33.94'lük kısmı Güney Koreli şirket tarafından yapılıyor.
Diğer yandan ikinci sırada FitBit yer alırken şirketin Motorola'nın önünde yer alması şaşırtıcı bir sonuç. Hatırlanacağı üzere FitBit aktivite takibine yoğunlaşan ve geniş fiyat aralığına sahip bir çok modeli bulunan bir üretici. Bu özelliği de üreticiye iyi bir geri dönüş sağlamış gibi gözüküyor.

Motorola ise tek bir akıllı saate sahip iken %17.88'lik pazar payına ulaşmış durumda. Oldukça ses getiren Moto 360 , şirketi tek başına üçüncü sıraya taşımış durumda. Microsoft  %12.73 ile dördüncü sırayı alırken Pebble da %9.39 ile beşinci sırada yer alıyor. İlk beş dışındaki üreticilerin pazar paylarının çok düşük olması da başka bir ayrıntı.
 
Araştırma: Teknoloji mağazalarında en çok akıllı saat satan markalar

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oktayakgoz 4 yıl en beğenilen
Hic bir veri ortaya koymayan bir arastirma. Dahasi best buy stok kontrolu ile 15 dakikada yapacagi bir is. Haberin hic bir haber degeri yok
1 Yanıt Yanıtla +6
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oktayakgoz 4 yıl en beğenilen
Hic bir veri ortaya koymayan bir arastirma. Dahasi best buy stok kontrolu ile 15 dakikada yapacagi bir is. Haberin hic bir haber degeri yok
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Markus Schulz 4 yıl
Arastirma galiba yanlis LG ortalikta yok? Bu da imkansiz birsey.
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Okisht 4 yıl Markus Schulz
Benim de dikkatimi çekti açıkçası. Best Buy'da LG Watch Urbane satılıyor mu diye kontrol ettim ama satılıyor. Sanırım araştırmanın yapıldığı şubelerde satılmıyor olabilir. Bu konu ile ilgili bi açıklama da bulunmuyor ayrıca
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