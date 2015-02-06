Araştırmacılar göz yaşını tetikleyen bir cihaz geliştirdi





Çoğu kimse için göz yaşı kuruluğu önemli bir sorun teşkil ediyor ve bunun için sürekli yapay göz yaşı damlaları kullanılmak zorunda. Ancak Stanford Üniversitesi araştırmacıları bunu daha doğal yoldan yapmanın bir yolunu buldu.





Geliştirilen minik bir cihaz zayıf elektrik dalgaları ile göz yaşı üretilmesini sağlayan bölgeyi uyarıyor ve herhangi bir göz kuruluğu yaşandığı anda gözlerin daha fazla gözyaşı ile desteklenmesini sağlıyor. Cihaz en uygun bölgeye deri altına yerleştiriliyor.





ABD'de ilaç komisyonuna onay için sunulan Oculeve kod adlı cihazın teknik detayları henüz belli değil ancak 1cm uzunluğa sahip ve uzaktan kumanda ile elektrik şokları vermesi sağlanıyor. Bu bakımdan bataryasının uzun kullanım süresi sunması beklenmiyor.





Ekip cihazın kablosuz şarj teknolojileri ile şarj edileceğini belirtiyor. Yani bir kablosuz şarj istasyonunu bataryayı şarj etmek için sürekli suratınıza yakınlaştırmak zorundasınız. Tabi bu ne kadar sağlıklı olabilir orası meçhul.





Tıbbi cihazlara yönelik onay süreci uzun sürdüğü için cihazın piyasaya çıkmasının gelecek yılı bulabileceği belirtiliyor. Ekip daha sonra Kanada ve AB ülkeleri için de yetkili makam onaylarına başvuracak. Bu bakımdan geniş bir çapta satışa sunulması bekleniyor.

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