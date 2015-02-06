Araştırmacılar göz yaşını tetikleyen bir cihaz geliştirdi

Haber Editörü
Çoğu kimse için göz yaşı kuruluğu önemli bir sorun teşkil ediyor ve bunun için sürekli yapay göz yaşı damlaları kullanılmak zorunda. Ancak Stanford Üniversitesi araştırmacıları bunu daha doğal yoldan yapmanın bir yolunu buldu.
Geliştirilen minik bir cihaz zayıf elektrik dalgaları ile göz yaşı üretilmesini sağlayan bölgeyi uyarıyor ve herhangi bir göz kuruluğu yaşandığı anda gözlerin daha fazla gözyaşı ile desteklenmesini sağlıyor. Cihaz en uygun bölgeye deri altına yerleştiriliyor.
ABD'de ilaç komisyonuna onay için sunulan Oculeve kod adlı cihazın teknik detayları henüz belli değil ancak 1cm uzunluğa sahip ve uzaktan kumanda ile elektrik şokları vermesi sağlanıyor. Bu bakımdan bataryasının uzun kullanım süresi sunması beklenmiyor.
Ekip cihazın kablosuz şarj teknolojileri ile şarj edileceğini belirtiyor. Yani bir kablosuz şarj istasyonunu bataryayı şarj etmek için sürekli suratınıza yakınlaştırmak zorundasınız. Tabi bu ne kadar sağlıklı olabilir orası meçhul.
Tıbbi cihazlara yönelik onay süreci uzun sürdüğü için cihazın piyasaya çıkmasının gelecek yılı bulabileceği belirtiliyor. Ekip daha sonra Kanada ve AB ülkeleri için de yetkili makam onaylarına başvuracak. Bu bakımdan geniş bir çapta satışa sunulması bekleniyor.
http://www.extremetech.com/extreme/198881-tiny-medical-implant-makes-you-cry-to-defeat-dry-eye Yorum Yaz Paylaş Tweetle
durumu mu olacak yani?
Vay be, güzelmiş; acıtasyon yaparken işe yarar
Artık gerçek artistliğin değeri de kalmayacak.
Ağlayabilen artist pahalı artisttir diye bir şeyin değeri bitecek.
Cihazı takan zaten ağlayacak...
Şaka bir yana cihazın asıl amacının ağlamakla alakası yok, kimi insanlarda göz yaşı üretimi olmadığı için gözleri kuru oluyor ve yanma vs. yapıyor göz hastalığı bir nevi.
Bu kişiler normalde damla kullanıyordu bildiğim kadarıyla, bu cihaz ise hastalarda gözün sürekli nemli tutulmasını sağlayacaktır dolayısıyla daha doğal bir şekilde ilaçsız vs.
gözyaşı bezlerinin işlevini yerine getirmesini sağlayacaktır.
Şapkanın içine koy sen gezerken o şarj etsin :)
Şaka bir yana güzel bir buluş.