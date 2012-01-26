Araştırmacılar kablosuz optik yönlendirici ile beyin hücrelerini manipüle edebiliyor

Haber Editörü
İnsan beyninin ve düşünce gücünün farklı yollarla manipüle edilmesi yıllardır komplo teorilerine konu olmuş ve zaman zaman düşünce kontrolü altında olduğunu iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. İddia edildiği kadar ayrıntılı bir beyin kontolü olmasa da bilim adamları yıllardır beyin hücrelerini manipüle etmenin yollarını arıyor.
Optogenetik adı verilen bu biomedikal bilim dalı fiber optik kablolar ve pahalı laser cihazları gerektirdiğinden oldukça yüksek maliyetli oluyor ve araştırmacılar manipüle edilen beyin hücrelerinin bir hayvanın davranışını nasıl etkilediğini anlamakta zorlanıyordu.
Ancak Cambridge'de Kendall Girişimi adlı firma kablosuz prototip cihazlar geliştirmeyi başardı. Sadece 3 gram ağırlığındaki bu plakalar kafatasına kolaylıkla monte edilebiliyor ve deneğin yakınlarında bulunan süperkapasitörler tarafından kablosuz olarak enerji ihtiyacı karşılanıyor.
Böylece hayvan serbestçe dolaşırken deneyler uzaktan yapılabiliyor ve otomatik yapılması için sonradan programlanabiliyor. Plaka genelde LED paketleri ve lazer diotlardan oluşuyor. Uzaktan deneğin beynine lazer ışınları yollamak yerine bu plakalar doğrudan beyin hücrelerini manipüle ediyor ve farklı davranış biçimleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Örneğin farenin bir yiyeceği yeme biçimi beyin hücreleri manipüle ederek değiştirilebiliyor. Bunun yanında uzaktan deney yapıldığı için odada kimsenin bulunmasına gerek kalmıyor ve fare serbest bir biçimde odada dolaşabiliyor.
Girişimin kurucusu Christian Wentz, MIT'de optogenetik üzerine araştırmalar yapmış bir bilim adamı. Geliştirdiği plakalar manipülasyondan ayrı olarak ileride beyin hücrelerinden veri toplamayı da mümkün kılabilecek. Bu plakalar şimdiden pek çok üniversite tarafından denenmeye başladı.
Optogenetik bilimi özellikle ilaç denemelerinde hayvanların farklı davranış biçimlerini görmek ve ortaya çıkabilecek yeni davranış biçimlerine göre bu testleri şekillendirmek amacıyla son dönemlerde daha fazla tercih edilmeye başladı.
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Gerçekten bu yazıyı yazan ve mısırla kendinin kontrol edildiğine inanan birini amerikalıların kontrol etmek isteyeceğinden şüpheliyim :)))
Neyse poliana veya moliyanacılık oynamayalım.
Cihazların tipleriyle teknolojisini biçemezsiniz efendim. Önüne 1 kilo uranyum koysam vay be ne güçlü elementmiş diyebilirmisin acaba...
Bu cihazlarda eşşek kadar CPU falan yok birader. Manyetk alan, radyo dalgaları, ışınlar ile test yapılıyor. Bunların frekansları değiştiriliyor o kadar.
Ama işin şakası yok gerçekten. Savaşlarda kullanmayı geçin. Bu cihaz gerçekten düzgün çalışsa savaşmadan ülkeyi kendi çıkarına kullandırtırsın...
Dünyaya korku salmak için falan denmiyor hocam. Şu anda TÜRKİYE sınırlarına giren ve beyin gelişimimizi ve hatırlama hafızamızı etkileyen binlerce madde var. Nasıl mı geliyor. Yurt dışından aldığımız her gıda bu konuda şüpheli...
Dİyeceksin ki TSE den geçmeli ve izinleri alınmalı. Geççen o işi sen. Amerika da yasaklanan genetiğiyle oynanmış AMerikan MISIRI nedense 2-3 yıldır TÜRKİYE ye ithal ediliyor. Tarlalardan şeker pancarları söktürülüp AMERİKAN mısırı ektiriliyor.
HANİ NERDE KONTROL!!!!!
Ülkemiz AMERİKA ne derse onu yapıyor. SInırımızdan neyin geçmesini ve bizlerin neyi yemesini istiyorsa onları yiyor içiyoruz. KONTROL FALAN YOK!
İçtiğimiz her kola'da kahvede, yurt dışından gelen seri tüketilen her şeyden şüphe etmek lazım. SOn zamanların en çok rahatsızlıklarını bir incelemek lazım 20-30 yıldır neler artmış....
Onu bunu bilmem, Kurtuluş savaşını aslanlar gibi çıkartmış bu TÜRKİYE HALKI şimdi olayları kuzu gibi seyrediyor... Ben bunun altında yediğimiz içtiğimizi de ararım, kullanılan teknoloji cihazlarınıda ararım...
Şidmi bize uçuk kaçık geliyor bu şeyler. Teknolojiyi bilmeyince görmeyince elbette uçuk kaçık... İlk TV çıktığındaki lafları etmenin alemi yok... Teknoloji ile her şey mümkün...
NASA 51. bölgeden ayrılma 2 çalışan UFO'ların AMERİKA'ya ait olduğunu öne sürdü... SOnra yok oldular zaten ne sesleri çıktı ne kendilerini gördük söyleyenlerin. Böyle bişey var mı?? Bilmiyorum ama AMERİKA'nın Nikola Tesla'nın tüm araştırmalarını GİZLİ şekilde sakladığını ve bu araştırmalar üstünde testler yaptığını biliyorum...
Resmi kayıtlar:
nikola tesla apartmanın bodrumunda bir laboratuvar kurdu. Burada çok yüksek voltajda yapılacak deneylere başladı. 500 metre uzaktaki bir karakolun resmi kaydına göre deneyleri esnasında karakolun masası yerinden hareket etti... İstenmeden oluşan bir olay... Normalde elektrik manyetik alanı ile odada bir şeylerin oynaması mümkündür. Ama 500m uzaktaki b ir karakolun masasının oynaması normal değildir.
Diğer bir resmi kayıt.
nikola tesla yüksek voltajlı yaptığı deneyin bir tanesinde bulunduğu çevrede ufak çaplı deprem yarattı. Gene istemeyerek oluşan bir sonuç.
nikola tesla 'nın resmi olmayan bir sürü olayları da var. Yalanlanmış ve doğruluğu ispatlanmamış. En bilindiği Amerika gemisinin teleport olması.. Dünyanın başka bir yerine gidiyor gemi ve 1 dakka sora geri geliyor. Deney felaketle sonuçlanıyor. Mürettebatın bir kısmı gemide demirlerin içine sıkış vaziyette geri geliyor...
Bu olaydan sonra Amerika deneyleri iptal ediyor...
Fakat şuna eminim ki hala AMerika nikola tesla'nın elde ettiği verilerle ve sonuçlarla testlere devam ediyor... EMinimki bir çoğunuda geliştirmiştir...
Nikola Tesla belkide hiç bir bilim adamının yapmadığı kadar buluşa ve patente sahip... Araştırabilirsiniz. Buan rağmen adı pek duyulmaz.
Bu adam Amerika tarafından saklanıyor.. İsmi kapatılıyor...
Demek istediğim gerçekten bilmediğim ciddi teknolojiler mevcut... Bu bir gerçek. Şimdi lüten gelipte bunlar halkı galyana getirmek tırstırmak için demeyin.
son 10 yıl içinde apple, microsoft, philips v.s. markaların aldığı patentlere bakınca bile insanın tüyleri ürperiyor.
Teknoloji çok hızla gelişiyor arkadaşlar. Ama bizim bildiğimizden çok daha hızlı... Bu denli yüksek teknolojileri ortaya çıkartmak bile büyük bir risk. Amerika sadece kendisine saklamak için çok ciddi emek sarf ediyor....
Buda çok doğal ve normal...
Adamlar başarının hazzını bir kere tattımı durdumak zor olur bu her konuda geçerlidir iyi kötü..
Kısacası şuna inanmamız isteniyor. Bizde teknoloji var sizi kontrol edebiliriz.
" AKILLI OLUN " diyorlar. Beyinlere "acaba gerçekten mümkünmü " paranoyası yerleştirmek amaç.
Bu basit dünyaya korku salma taktiklerini zaman zaman kullanıyorlar.
O dediklerini ancak Hollywood filimlerinde yaparlar .
+1
+1
Bu paranoya beyinlere yerleşince kontrol ellerinde olacak zaten.