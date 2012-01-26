Araştırmacılar kablosuz optik yönlendirici ile beyin hücrelerini manipüle edebiliyor

İnsan beyninin ve düşünce gücünün farklı yollarla manipüle edilmesi yıllardır komplo teorilerine konu olmuş ve zaman zaman düşünce kontrolü altında olduğunu iddia eden kişiler ortaya çıkmıştır. İddia edildiği kadar ayrıntılı bir beyin kontolü olmasa da bilim adamları yıllardır beyin hücrelerini manipüle etmenin yollarını arıyor.





Optogenetik adı verilen bu biomedikal bilim dalı fiber optik kablolar ve pahalı laser cihazları gerektirdiğinden oldukça yüksek maliyetli oluyor ve araştırmacılar manipüle edilen beyin hücrelerinin bir hayvanın davranışını nasıl etkilediğini anlamakta zorlanıyordu.





Ancak Cambridge'de Kendall Girişimi adlı firma kablosuz prototip cihazlar geliştirmeyi başardı. Sadece 3 gram ağırlığındaki bu plakalar kafatasına kolaylıkla monte edilebiliyor ve deneğin yakınlarında bulunan süperkapasitörler tarafından kablosuz olarak enerji ihtiyacı karşılanıyor.





Böylece hayvan serbestçe dolaşırken deneyler uzaktan yapılabiliyor ve otomatik yapılması için sonradan programlanabiliyor. Plaka genelde LED paketleri ve lazer diotlardan oluşuyor. Uzaktan deneğin beynine lazer ışınları yollamak yerine bu plakalar doğrudan beyin hücrelerini manipüle ediyor ve farklı davranış biçimleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Örneğin farenin bir yiyeceği yeme biçimi beyin hücreleri manipüle ederek değiştirilebiliyor. Bunun yanında uzaktan deney yapıldığı için odada kimsenin bulunmasına gerek kalmıyor ve fare serbest bir biçimde odada dolaşabiliyor.





Girişimin kurucusu Christian Wentz, MIT'de optogenetik üzerine araştırmalar yapmış bir bilim adamı. Geliştirdiği plakalar manipülasyondan ayrı olarak ileride beyin hücrelerinden veri toplamayı da mümkün kılabilecek. Bu plakalar şimdiden pek çok üniversite tarafından denenmeye başladı.





Optogenetik bilimi özellikle ilaç denemelerinde hayvanların farklı davranış biçimlerini görmek ve ortaya çıkabilecek yeni davranış biçimlerine göre bu testleri şekillendirmek amacıyla son dönemlerde daha fazla tercih edilmeye başladı.