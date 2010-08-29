Araştırmacılar kanserle savaşan misket bombası geliştirdi

Modern dünyanın hızlı yaşam temposu, stres ve dengesiz beslenme gibi faktörlere bağlı olarak kansere yakalanan hasta sayısı her geçen gün artıyor. Gelişen teknoloji sayesinde kanserle mücadelede önemli mesafeler alınmış, daha etkin ve verimli tedavi yöntemleri bulunmuş olmasına karşın, tedavi süreci genel olarak zorlu ve uzun geçiyor. İşte tüm bu karmaşık süreçte tıp dünyası, kanserli hücrelere yönelik tedavi metodlarının, sağlıklı hücrelere zarar vermesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Konuyla ilgili olarak pek çok farklı noktada yüzlerce bilim insanı çalışma yürütürken, umut verici bir haber İsrail'den, Tel Aviv Üniversitesi'nde görevli iki araştırmacından geldi. Tel Aviv Üniversitesi Hücre Araştırmaları ve İmmüniloji bölümünden Dr. Dan Peer ve aynı üniversiteden, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bölümünden Profesör Rimona Margalit, kanserli hücreleri hedef alan yeni bir nano cihaz geliştirdi. Dr. Peer'ın misket bombasına benzettiği bu cihaz ile hedef, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, kanserli hücrelere yönelik nokta atışı yapabilmek.

Kanserli hücre reseptörlerinin, şeker moleküllerini tanımlayabildiğini belirten araştırmacılar, mikroskobik nano cihazın, şekerle kaplandığını dolayısıyla adeta bir trojan gibi hücreyi yanıltarak içeri girmeyi başardığını belirtiyorlar. Dr. Peer açıklamasında nano cihazın, kanserli hücre üzerindeki reseptörlerle etkileşime girdiğinde, reseptörlerin yapısal değişikliğe uğradığını ve bu sayede cihazın, beraberinde getirdiği tüm kemoterapi yükünü doğrudan kanserli hücrenin içerisine bırakabildiğini belirtti. Nano cihaz sayesinde kanserli hücrelere karşı hedef odaklı tedavide önemli ilerleme sağlanacağı, bu sayede kemoterapide daha fazla fayda elde edilebileceği ve yan etkilerin azaltılabileceği belirtiliyor. Bahsi geçen nano cihazın organik materyaller kullanılarak yapıldığı ve şu anki tedavi yöntemlerine göre daha güvenli olduğu, fonksiyonu tamamlandığında da bileşenlerine ayrılarak dağıldığı belirtiliyor. Amerikalı bir ilaç firması ile birlikte çalışan araştırmacılar, iki yıl içerisinde denemelere başlamayı hedefliyorlar. Haberimize konu olan yeni buluşa, Biomaterials dergisinin son sayısında da yer verildi.