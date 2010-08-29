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Araştırmacılar kanserle savaşan misket bombası geliştirdi

8 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Modern dünyanın hızlı yaşam temposu, stres ve dengesiz beslenme gibi faktörlere bağlı olarak kansere yakalanan hasta sayısı her geçen gün artıyor. Gelişen teknoloji sayesinde kanserle mücadelede önemli mesafeler alınmış, daha etkin ve verimli tedavi yöntemleri bulunmuş olmasına karşın, tedavi süreci genel olarak zorlu ve uzun geçiyor. İşte tüm bu karmaşık süreçte tıp dünyası, kanserli hücrelere yönelik tedavi metodlarının, sağlıklı hücrelere zarar vermesini engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Konuyla ilgili olarak pek çok farklı noktada yüzlerce bilim insanı çalışma yürütürken, umut verici bir haber İsrail'den, Tel Aviv Üniversitesi'nde görevli iki araştırmacından geldi. Tel Aviv Üniversitesi Hücre Araştırmaları ve İmmüniloji bölümünden Dr. Dan Peer ve aynı üniversiteden, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji bölümünden Profesör Rimona Margalit, kanserli hücreleri hedef alan yeni bir nano cihaz geliştirdi. Dr. Peer'ın misket bombasına benzettiği bu cihaz ile hedef, sağlıklı hücrelere zarar vermeden, kanserli hücrelere yönelik nokta atışı yapabilmek.

Kanserli hücre reseptörlerinin, şeker moleküllerini tanımlayabildiğini belirten araştırmacılar, mikroskobik nano cihazın, şekerle kaplandığını dolayısıyla adeta bir trojan gibi hücreyi yanıltarak içeri girmeyi başardığını belirtiyorlar. Dr. Peer açıklamasında nano cihazın, kanserli hücre üzerindeki reseptörlerle etkileşime girdiğinde, reseptörlerin yapısal değişikliğe uğradığını ve bu sayede cihazın, beraberinde getirdiği tüm kemoterapi yükünü doğrudan kanserli hücrenin içerisine bırakabildiğini belirtti. Nano cihaz sayesinde kanserli hücrelere karşı hedef odaklı tedavide önemli ilerleme sağlanacağı, bu sayede kemoterapide daha fazla fayda elde edilebileceği ve yan etkilerin azaltılabileceği belirtiliyor. Bahsi geçen nano cihazın organik materyaller kullanılarak yapıldığı ve şu anki tedavi yöntemlerine göre daha güvenli olduğu, fonksiyonu tamamlandığında da bileşenlerine ayrılarak dağıldığı belirtiliyor. Amerikalı bir ilaç firması ile birlikte çalışan araştırmacılar, iki yıl içerisinde denemelere başlamayı hedefliyorlar. Haberimize konu olan yeni buluşa, Biomaterials dergisinin son sayısında da yer verildi.


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istanbul2007 8 yıl
gelistirici israil olunca 2 kere dusunuyorum acaba dogrumu dıye onlar öldürmeyi biliyorlar yasatmayi degil
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neommy 8 yıl
Yazıyı okuyanlar "bomba" benzetmesinin nereden geldiğini rahatlıkla anlarlar. Gelişmenin öldürmeyi değil yaşatmayı hedef aldığı çok açık. İsrail, Nano teknoloji, Biyo Teknoloji, üst düzey Tıbbi teknolojilerde çok gelişmiş bir ülkedir, ve etrafındaki paralı ilkel ülkeler arasından kolaylıkla ayırtedilir.
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Ra_Messu 8 yıl
Adamlar hastalığı bile bombayla çözüyor be
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Ozzy 8 yıl
gerçekten sevindirici bir haber.Haberi paylaşan donanımhaber ekibine teşekkürler.Güzel konuları takip ediyorlar cidden.
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Rosenrot 8 yıl
Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın, bu "cihaz" öyle çipli falan bişey değil. Kanser ilacını önce lipidlerin içine koyuyorlar, daha sonra bu lipidleri de şekerlerin içine koyuyorlar, ve şeker molekülleri de kanserli hücrede olan receptörlere bağlanarak hücreye giriyor, bir süre sonra bu şekerler hücrede parçalanıyor, antikanser ilacı salınıyor. Yapım aşaması aslında çok basit, ama bu deneyleri optimize etmek çok zordur. Seçmiş oldukları şekerlerin hedef aldıkları molküller savunma sistemimizde de bulunuyor, ama kanser hücrelerinde daha fazla bulunduğu için onlarda daha etkili oluyor. Sonuçları şu anda kullanılmakta olan ilaçtan 5 kat daha az etki yapıyor. Sonuç olarak güzel bir araştırma
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Batuist 8 yıl
hastalar için bir umut daha... umarım en kısa sürede bir çözüm bulurlar..
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mufat 8 yıl
Tel Aviv üniversitesi ve bomba
tanıdık geldi biryerlerden.. Umarım çare olur....
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ÇVK 8 yıl
Mükemmel.
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TELESCOPE 8 yıl
teknolojinin boyutları
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