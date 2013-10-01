Araştırmacılar, kas sinyallerini algılayabilen beyin kontrollü protez bacak geliştirdi

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Trafik kazası, bazı sağlık durumları ya da çeşitli patlamalar sonucu eksilen vücut uzuvlarının yerine geçmesi için hazırlanan protez ürünleri her geçen gün teknolojik olarak gelişiyor. Her ne kadar orijinalinin yerine tutmasa da bilim adamları tarafından hazırlanan yeni bir protez bacak, beyin ile kontrol edilebiliyor ve sonuç olarak inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.
2009 yılında başına gelen bir motosiklet kazası sonucunda diz altından sağ bacağını kaybeden 32 yaşındaki erkek bir hasta için Illinois Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde görevli Levi Hargrove adlı biyomedikal mühendisin liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan protez bacak, vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kas sinyallerini dahili sensörleri ile algılayabiliyor ve bu sayede büyük kas hareketlerine, büyük motorlara ya da kablosuz kontrol cihazlarına ihtiyaç duymadan beyin kontrollü hareket imkanı sağlanabiliyor.
Önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde diğer hastalara da uygulanabileceği belirtilen sistem, gerçetken çok faydalı bir amaç için geliştiriliyor ve aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz gibi görevini başarıyla yerine getirebiliyor.
http://www.nature.com/news/rewired-nerves-control-robotic-leg-1.13818 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kardeşim eline, diline sağlık çok güzel bir üslupla bizi aydınlattın senin gibi düşünen ve araştıran insanların ülkemizde olması beni ziyadesiyle memnun ediyor tekrar çok teşekkürler kardeşim benim
Amerika gitsin bu tür yenilikleri anca askeri amaçlı kullansın.
Tüm dinlerde dediğin gibi, Ahir için dinler niyete bakar, yokluğa inananlarsa bu mevzular bizim için önemli değil derler. Sen kimlerdensin onu çıkaramadım.
Ateizm tek tip değildir, meselesiz ve sadece kendini idâme ettiren, evlenmeyen bir gelecek inşaa etme arzusu olmayanı da olabileceği gibi, çatır çatır yaşamını fikirlerini savunan anlatan, dünyada kalıcı gibi hayata bağlı olanı da var, insan föktörü bu, hiç bir inancı tek tipe nasıl genelleyemiyorsak ateizmde böyledir, tek tip değildir, zaten mümkünde değildir.
çok enteresan bu işler çoook.
la her konuyuda dine çekmeyin belki bende inanmıyorum ama en azından dalga gecmiyorum
Lisedeki proje dersi aklıma geldi.
Böyle şeyleri gördükçe hala söverim adama..
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