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Araştırmacılar, kas sinyallerini algılayabilen beyin kontrollü protez bacak geliştirdi

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Araştırmacılar, kas sinyallerini algılayabilen beyin kontrollü protez bacak geliştirdi
Trafik kazası, bazı sağlık durumları ya da çeşitli patlamalar sonucu eksilen vücut uzuvlarının yerine geçmesi için hazırlanan protez ürünleri her geçen gün teknolojik olarak gelişiyor. Her ne kadar orijinalinin yerine tutmasa da bilim adamları tarafından hazırlanan yeni bir protez bacak, beyin ile kontrol edilebiliyor ve sonuç olarak inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.
2009 yılında başına gelen bir motosiklet kazası sonucunda diz altından sağ bacağını kaybeden 32 yaşındaki erkek bir hasta için Illinois Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde görevli Levi Hargrove adlı biyomedikal mühendisin liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan protez bacak, vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kas sinyallerini dahili sensörleri ile algılayabiliyor ve bu sayede büyük kas hareketlerine, büyük motorlara ya da kablosuz kontrol cihazlarına ihtiyaç duymadan beyin kontrollü hareket imkanı sağlanabiliyor. 
Önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde diğer hastalara da uygulanabileceği belirtilen sistem, gerçetken çok faydalı bir amaç için geliştiriliyor ve aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz gibi görevini başarıyla yerine getirebiliyor.

http://www.nature.com/news/rewired-nerves-control-robotic-leg-1.13818 Yorum Yaz
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Oscar Heykeli 5 yıl en beğenilen
Ne müthiş bir şey ya. İnşallah yakın zamanda tüm kazazedelerin ulaşabileceği hale gelir.
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ReDComrade 5 yıl
Cypon
Discoverydeki bir programda Afganistanda görevdeyken yanında patlayan bomba yüzünden sol kolunun dirsekten aşağısını kaybeden bir asker için yapay-biyonik kol yapıldığını gösterilmişti. Baya baya kol gibi işliyor. Tutma, kavrama, parmakların hassasiyeti filan hepsi gerçek bir el gibiydi. Cidden çok şaşırmıştım gördüğümde. Özellikle sinir uçları ile bağlantılı bir şekilde çalışması insanı şaşkına çeviriyor. Teknoloji ve bilim çok hızlı ilerliyor ve bu gelişimi, yok etmek için değil, dünyadaki insanlara yardım etmek için kullanılması gerek.

Kardeşim eline, diline sağlık çok güzel bir üslupla bizi aydınlattın senin gibi düşünen ve araştıran insanların ülkemizde olması beni ziyadesiyle memnun ediyor tekrar çok teşekkürler kardeşim benim
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TheDcdy 5 yıl
Honda firması da bu tür şeylerde çok güzel icatlar ortaya koyuyor.
Amerika gitsin bu tür yenilikleri anca askeri amaçlı kullansın.
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ReDComrade 5 yıl
Tamam kullanalım kullanalım da Bu alet helal sertifikası almış mı beyler?
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wisla 5 yıl
Her yıl yeni bir model telefon çıkıyor öyle şeylere zaman ayıracaklarına insanların hayatlarını kolaylaştırabilecek böyle gerekli şeyler yapmaları daha güzel olur. Bravo adamlara
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abdulmusavvir 5 yıl
murdocklawless
şimdi bu adamlar müslümanlar için gavur ya da kafir ve öldüklerinde direk cehenneme gidecekler inanışa göre.çok enteresan bu işler çoook.

Tüm dinlerde dediğin gibi, Ahir için dinler niyete bakar, yokluğa inananlarsa bu mevzular bizim için önemli değil derler. Sen kimlerdensin onu çıkaramadım.
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hayyam_karadenizli 5 yıl abdulmusavvir
abdulmusavvir
Tüm dinlerde dediğin gibi, Ahir için dinler niyete bakar, yokluğa inananlarsa bu mevzular bizim için önemli değil derler. Sen kimlerdensin onu çıkaramadım.

Ateizm tek tip değildir, meselesiz ve sadece kendini idâme ettiren, evlenmeyen bir gelecek inşaa etme arzusu olmayanı da olabileceği gibi, çatır çatır yaşamını fikirlerini savunan anlatan, dünyada kalıcı gibi hayata bağlı olanı da var, insan föktörü bu, hiç bir inancı tek tipe nasıl genelleyemiyorsak ateizmde böyledir, tek tip değildir, zaten mümkünde değildir.
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murdocklawless 5 yıl
şimdi bu adamlar müslümanlar için gavur ya da kafir ve öldüklerinde direk cehenneme gidecekler inanışa göre.
çok enteresan bu işler çoook.
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IhtiyarDelikanli 5 yıl
Kuranda zaten yazıyordu bu dabbetül arz bu
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CH3COOCH2CH3 5 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Kuranda zaten yazıyordu bu dabbetül arz bu

la her konuyuda dine çekmeyin belki bende inanmıyorum ama en azından dalga gecmiyorum
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musa_unsal2005 5 yıl
Mükemmel olmuş. Söyleyecek laf yok. İnşAllah ülkemizde de görürüz bu tür çalışmaları
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inwwisible 5 yıl

Lisedeki proje dersi aklıma geldi.
Böyle şeyleri gördükçe hala söverim adama..
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dicetel10 5 yıl
Faydalı teknoloji diye ben buna derim..!
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