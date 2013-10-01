Araştırmacılar, kas sinyallerini algılayabilen beyin kontrollü protez bacak geliştirdi

Trafik kazası, bazı sağlık durumları ya da çeşitli patlamalar sonucu eksilen vücut uzuvlarının yerine geçmesi için hazırlanan protez ürünleri her geçen gün teknolojik olarak gelişiyor. Her ne kadar orijinalinin yerine tutmasa da bilim adamları tarafından hazırlanan yeni bir protez bacak, beyin ile kontrol edilebiliyor ve sonuç olarak inanılmaz bir kolaylık sağlıyor.

2009 yılında başına gelen bir motosiklet kazası sonucunda diz altından sağ bacağını kaybeden 32 yaşındaki erkek bir hasta için Illinois Chicago Rehabilitasyon Enstitüsü'nde görevli Levi Hargrove adlı biyomedikal mühendisin liderliğindeki bir grup araştırmacı tarafından hazırlanan protez bacak, vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kas sinyallerini dahili sensörleri ile algılayabiliyor ve bu sayede büyük kas hareketlerine, büyük motorlara ya da kablosuz kontrol cihazlarına ihtiyaç duymadan beyin kontrollü hareket imkanı sağlanabiliyor.

Önümüzdeki beş yıllık dönem içerisinde diğer hastalara da uygulanabileceği belirtilen sistem, gerçetken çok faydalı bir amaç için geliştiriliyor ve aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz gibi görevini başarıyla yerine getirebiliyor.

http://www.nature.com/news/rewired-nerves-control-robotic-leg-1.13818