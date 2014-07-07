Araştırmacılar kendi kendine öğrenebilen insansız hava aracı geliştiriyor





Ticari kullanıma açılması ile birlikte adeta patlama yapan insansız hava araçları, ev kullanımına uygun türlerden araştırma yapan veya film çekimi yapabilen türlere kadar geniş bir alana sahip oldu.





İnsansız hava araçları genelde bir merkezden kontrol edilen veya belirli bilgiler yoluyla bağımsız olarak uçuşunu tamamlayabilen şeklinde ikiye ayrılıyor. Araştırmacılar şimdi de uçarak çevresini öğrenebilen insansız hava araçları geliştiriyor.





Sheffield Üniversitesi araştırmacıları; kamera, barometre, ultrasonik sensör gibi pek çok algılayıcıdan oluşan ve kendi çevresini tanıyabilen insansız bir hava aracı üzerinde çalışıyor.





Bu hava aracı uçuş esnasında algılayıcılardan gelen bilgilerle çevresinin haritasını çıkarıyor ve aynı zamanda çevredeki ilginç nesneleri inceleyerek analiz edebiliyor. Ayrıca bu araçlar birbirleri ile iletişim kurarak işbirliği içerisinde rotadaki mevcut engelleri görebiliyor veya bir diğer araca çarpmadan rotasını tekrar ayarlayabiliyor.





Projenin ilk kazanımı tehlikeli durumlarda alandaki kişileri keşif uçuşları ile algılayabilmek ve kurtarma operasyonlarını yönetebilmek. İkinci kazanımı ise önceden rota belirlemeye ihtiyaç olmaksınız hava araçlarını hızlıca farklı görevlerde kullanıma sokabilmek. Proje şimdilik geliştirme aşamasında ve ne zaman gerçek hayata geçeceği bilinmiyor.







https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/sheffield-university-robots-fly-engineers-1.382411