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Araştırmacılar kendi kendine öğrenebilen insansız hava aracı geliştiriyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Araştırmacılar kendi kendine öğrenebilen insansız hava aracı geliştiriyor

Ticari kullanıma açılması ile birlikte adeta patlama yapan insansız hava araçları, ev kullanımına uygun türlerden araştırma yapan veya film çekimi yapabilen türlere kadar geniş bir alana sahip oldu.

İnsansız hava araçları genelde bir merkezden kontrol edilen veya belirli bilgiler yoluyla bağımsız olarak uçuşunu tamamlayabilen şeklinde ikiye ayrılıyor. Araştırmacılar şimdi de uçarak çevresini öğrenebilen insansız hava araçları geliştiriyor.

Sheffield Üniversitesi araştırmacıları; kamera, barometre, ultrasonik sensör gibi pek çok algılayıcıdan oluşan ve kendi çevresini tanıyabilen insansız bir hava aracı üzerinde çalışıyor. 

Bu hava aracı uçuş esnasında algılayıcılardan gelen bilgilerle çevresinin haritasını çıkarıyor ve aynı zamanda çevredeki ilginç nesneleri inceleyerek analiz edebiliyor. Ayrıca bu araçlar birbirleri ile iletişim kurarak işbirliği içerisinde rotadaki mevcut engelleri görebiliyor veya bir diğer araca çarpmadan rotasını tekrar ayarlayabiliyor. 

Projenin ilk kazanımı tehlikeli durumlarda alandaki kişileri keşif uçuşları ile algılayabilmek ve kurtarma operasyonlarını yönetebilmek. İkinci kazanımı ise önceden rota belirlemeye ihtiyaç olmaksınız hava araçlarını hızlıca farklı görevlerde kullanıma sokabilmek. Proje şimdilik geliştirme aşamasında ve ne zaman gerçek hayata geçeceği bilinmiyor. 



https://www.sheffield.ac.uk/news/nr/sheffield-university-robots-fly-engineers-1.382411 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 4 yıl
hep elektrikli arabalar, telefonlar icin bataryalarin gelismesini bekliyoruz ama bataryalar gelistiginde esas patlamayi bu dronelar yapacak. yeterince kuvvetli bataryalar olsa tum teknolojik altyapi hazir, her yeri bu tip quadcopterler sarar.
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OverClocK1ng 4 yıl
Skynet yolunda hızla ilerleyelim...
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akare+bkare=ckare 4 yıl
En geç 10 yıla kadar her eve olmasa da zengin evlere akıllı robotlar girecek. Bakın buraya yazıyorum. 10 sene sonra hortlatın, girmezse hesabımı kapatır yeni hesap açarım (donanimhaber e bir daha uğramam diyemedim, dilim varmadı)
1 Yanıt Yanıtla +1
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drfree1 4 yıl akare+bkare=ckare
akare+bkare=ckare
En geç 10 yıla kadar her eve olmasa da zengin evlere akıllı robotlar girecek. Bakın buraya yazıyorum. 10 sene sonra hortlatın, girmezse hesabımı kapatır yeni hesap açarım (donanimhaber e bir daha uğramam diyemedim, dilim varmadı)

Bloomberg de cikmisti bi belgesel orda dinledin sanir qankaa
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kymelria 4 yıl
tepemize sıçmayı da öğretin
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