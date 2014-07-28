Araştırmacılar verimlilik için güneş panellerinde piramit sistemini deniyor





Alternatif enerji konusunda en çok kullanılan çözüm olarak karşımıza çıkan güneş enerjisi, yaygın kullanımına rağmen henüz istenen verimliliğe ulaşabilmiş değil. Araştırmacılar güneş panellerindeki dezavantajların önüne geçmek için farklı yollar deniyor.





Günümüzde yapılan araştırmalar güneş panellerinin üzerine gelen ışığın sadece yüzde 30'unu enerjiye çevirebildiğini ortaya koymuş. Buna en büyük sebep ise panellerin aşırı ısınması.





Normal şartlarda güneş panelleri 55 derecenin de üzerinde ısıya maruz kalıyor. Ancak her 0.5 derecede güneş panelinin verimliliği yüzde 0.5 azalıyor. Ayrıca her 5 derecelik artış da güneş panelinin ömrünü iki kat daha fazla kısaltıyor. Bu da verimlilik konusunda büyük bir dezavantaja sebep oluyor.





Stanford Üniversitesi araştırmacıları kum tabanlı cam katmanları üzerine küçük piramit veya koni şeklinde yapılar entegre etmiş ve bu katmanları da güneş panellerinin üzerine yerleştirmiş. Bu sayede güneş panellerinden istenmeyen ısıyı uzaklaştırmayı başarmış.





Yeni çözüm sayesinde güneş panellerinin daha düşük ısılarda çalışması sağlanırken, enerji dönüşümündeki verimlilik artırılmış ve kullanım ömrüne de olumlu katkı sağlanmış. Araştırmacılar çözümlerini dış mekanlarda test ederek daha gerçekçi sonuçlar elde etmeyi umut ediyor. Piramit çözümünün ne zaman ticari hayata geçeceği ise bilinmiyor.

http://www.digitaltrends.com/cool-tech/pyramid-structures-allow-solar-cells-cool-improve-efficiency-last-longer/#!bn6ssN