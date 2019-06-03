Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor

Kahve hemen hemen hepimizin severek tükettiği bir içecek olsa da kahvenin zararlı olduğuna yönelik bazı düşünceler de mevcut. Yeni yapılan araştırmalara göre kahve tüketimi ; önceki araştırmalara zıt olarak kalbimiz ve dolaşım sistemimiz için zararlı değil.

günde 25 cup biriminde kahve yani 3 litreye kadar kahve içen kişilerin kahve tüketiminin, damar sertliğiyle ilişkili olmadığı belirtildi.

Atardamarlar, tıbbi adıyla arterler

Damar sertliği

iş yükü

Damar sertliği kalp krizi ve felç geçirme risklerini artırıyor.

İngiltere'de sayısı 8.000'i aşan kişiyle yapılan araştırma önceden yapılan ve kahve tüketiminin damar sertliğiyle ilişkili olduğunu iddia eden diğer araştırmaları da çürüttü. Araştırmayı yapan ekibin belirttiğine göre önceki kahve ile damar setliğiyle ilgili önceki araştırmalar tutarsız olmakla birlikte yapılan araştırmalar için kullanılan katılımcı sayısı da yetersiz.

İlk grubu günde 1 cup yani 120 ml'den daha az miktarda kahve tüketen grup, ikinci grubu günde 1 cup ile 3 cup yani 120 ml ila 360 ml arasındaki miktarlarda kahve tüketen grup, üçüncü grubu ise günde 3 cup yani 360 ml'den daha fazla miktarda kahve tüketen grup oluşturdu.

Günde 25 cup yani 3 litreden fazla kahve tüketen insanlar araştırmaya araştırmanın dışında tutulmakla beraber; bu kadar yüksek limitlere varan düzeyde kahve tüketen insanlarla, günde 1 cup biriminden daha az kahve tüketen insanlar kıyaslandığında damar sertliği oranının artmadığı belirlendi. Araştırmanın üst limitini, günde 25 cup kahve içen insanların oluşturmasına rağmen ortalama olarak tüketilen en yüksek limitin 5 cup yani 600 ml olduğu da belirtildi.

aş, cinsiyet, etnik köken, tütün ürünleri kullanım durumu, boy, ağırlık, alkol tüketim miktarı, beslenme alışkanlıkları

hipertansiyon

erkek cinsiyette olduğu ile sigara ve alkol kullanımına yatkın oldukları belirtildi.

Ayrıca Bkz.

"Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ?"

Kahvenin dünya üzerinde sudan sonra en fazla tüketilen 2. içecek olması ve petrolden sonraki en büyük ticaret ürünü olması da bu araştırmaların sonuçlarını etkiliyor gibi görünüyor.

https://medicalxpress.com/news/2019-06-coffee-bad-heart-circulatory-previously.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

kurumu tarafından yapılan bir araştırmaya göreİnsanlaradı verilen damarlar sayesindevetaşıyanve diğer, vücudun tamamına dağıtıyorlar.görülen hastalarda isedolayıartıyor ve bu yüzden çeşitliproblemler görülebiliyor.Araştırma için kahve tüketimi alışkanlıklarıgruba ayrıldı.Araştırmada damar sertliği ile kahve tüketimi arasındaki ilişki; yvegibi araştırma korelasyonunu etkileyebilecek bazıgöz önünde bulunduruldu.Ayrıca(Manyetik Rezonans Görüntüleme) ilegörüntülenen ve kızıl ötesi yöntemleölçülenkatılımcı incelendiğindevedenebilecek miktarlarda kahve tüketen bireylerin çoğunlukla, dünya çapında kahvenin bu kadar sevilmesine ve popüler bir içecek olmasına rağmeninsanları kahvedenve aldıkları keyfi azaltabileceğini söyledi. Yaptıkları çalışmanın nedenselliğininolarakrağmen, araştırmanın kahve tüketimininiçin,çalışmaların söylediğiolmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.Kahve hakkında farklı bulguları ifade edenbulunuyor. Bazı araştırmalarolduğunu ifade ederken bazıları daaçıklıyor.