Araştırmalar göre kahve tüketimi kardiyak problemlere neden olmuyor

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Kahve hemen hemen hepimizin severek tükettiği bir içecek olsa da kahvenin zararlı olduğuna yönelik bazı düşünceler de mevcut. Yeni yapılan araştırmalara göre kahve tüketimi ; önceki araştırmalara zıt olarak kalbimiz ve dolaşım sistemimiz için zararlı değil.
Queen Mary University of London kurumu tarafından yapılan bir araştırmaya göre günde 25 cup biriminde kahve yani 3 litreye kadar kahve içen kişilerin kahve tüketiminin, damar sertliğiyle ilişkili olmadığı belirtildi.
Atardamarlar, tıbbi adıyla arterler
İnsanlar arter adı verilen damarlar sayesinde oksijen ve besin taşıyan kan dokusunu kalbe ve diğer organlara, vücudun tamamına dağıtıyorlar. Damar sertliği görülen hastalarda ise sertleşmeden dolayı kalpteki iş yükü artıyor ve bu yüzden çeşitli kardiyak problemler görülebiliyor. Damar sertliği kalp krizi ve felç geçirme risklerini artırıyor.
İngiltere'de sayısı 8.000'i aşan kişiyle yapılan araştırma önceden yapılan ve kahve tüketiminin damar sertliğiyle ilişkili olduğunu iddia eden diğer araştırmaları da çürüttü. Araştırmayı yapan ekibin belirttiğine göre önceki kahve ile damar setliğiyle ilgili önceki araştırmalar tutarsız olmakla birlikte yapılan araştırmalar için kullanılan katılımcı sayısı da yetersiz.
Kahve tüketim alışkanlığı 3 farklı grup ile araştırıldı
Araştırma için kahve tüketimi alışkanlıkları 3 farklı gruba ayrıldı. İlk grubu günde 1 cup yani 120 ml'den daha az miktarda kahve tüketen grup, ikinci grubu günde 1 cup ile 3 cup yani 120 ml ila 360 ml arasındaki miktarlarda kahve tüketen grup, üçüncü grubu ise günde 3 cup yani 360 ml'den daha fazla miktarda kahve tüketen grup oluşturdu.
Günde 25 cup yani 3 litreden fazla kahve tüketen insanlar araştırmaya araştırmanın dışında tutulmakla beraber; bu kadar yüksek limitlere varan düzeyde kahve tüketen insanlarla, günde 1 cup biriminden daha az kahve tüketen insanlar kıyaslandığında damar sertliği oranının artmadığı belirlendi. Araştırmanın üst limitini, günde 25 cup kahve içen insanların oluşturmasına rağmen ortalama olarak tüketilen en yüksek limitin 5 cup yani 600 ml olduğu da belirtildi.
Araştırmada damar sertliği ile kahve tüketimi arasındaki ilişki; yaş, cinsiyet, etnik köken, tütün ürünleri kullanım durumu, boy, ağırlık, alkol tüketim miktarı, beslenme alışkanlıkları ve hipertansiyon gibi araştırma korelasyonunu etkileyebilecek bazı parametreler göz önünde bulunduruldu.
Ayrıca MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ile kalpleri görüntülenen ve kızıl ötesi yöntemle nabızları ölçülen 8.412 katılımcı incelendiğinde orta ve fazla denebilecek miktarlarda kahve tüketen bireylerin çoğunlukla erkek cinsiyette olduğu ile sigara ve alkol kullanımına yatkın oldukları belirtildi.
Dr. Kenneth Fung, dünya çapında kahvenin bu kadar sevilmesine ve popüler bir içecek olmasına rağmen bazı araştırmaların insanları kahveden uzaklaştırabileceğini ve aldıkları keyfi azaltabileceğini söyledi. Yaptıkları çalışmanın nedenselliğinin kesin olarak kanıtlanmamasına rağmen, araştırmanın kahve tüketiminin arterler için, önceki çalışmaların söylediği kadar kötü olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.
Ayrıca Bkz. "Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ?"
Kahve hakkında farklı bulguları ifade eden birçok çelişkili araştırma bulunuyor. Bazı araştırmalar yararlı olduğunu ifade ederken bazıları da zararlarını açıklıyor. Kahvenin dünya üzerinde sudan sonra en fazla tüketilen 2. içecek olması ve petrolden sonraki en büyük ticaret ürünü olması da bu araştırmaların sonuçlarını etkiliyor gibi görünüyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-06-coffee-bad-heart-circulatory-previously.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tıbbi olarak birşeye neden oluyor yada önlüyor derken yazıya ilgili araştırma makalesini yada textbook sayfasını da eklemek gerekir.