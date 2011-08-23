Araştırmalar iPhone kullanıcılarının mobil ödeme sistemlerine daha açık olduğunu ortaya koyuyor

Dünyada akıllı telefonlar ve kullandıkları teknolojiler geliştikçe kullanıcıların eğilimleri de farklı alanlara yöneliyor. Artık akıllı telefonlar üzerinden uygulama satın alma, sipariş verme, temassız alışveriş yapma mümkün hale geldi ve kullanıcılar da geleneksel ödeme sistemleri haricinde bu sistemlere de yavaş yavaş alışmaya başladı.





İngiliz araştırma ve danışma firması YouGov tarafından dijital bankacılık firması Intelligent Environments ortaklığıyla İngiliz akıllı telefon kullanıcıları arasında yapılan bir anket iPhone sahiplerinin diğer modellere göre mobil bankacılık işlemlerine daha açık olduğunu ortaya koydu.





Ankete katılanların yüzde 21’i faturalarını mobil cihazından ödüyor, yüzde 25’i fon transferi yapıyor, yüzde 36’sı banka hesaplarını kontrol ediyor, yüzde 17’si farklı hizmet ve eşyalar için diğer kişilere para aktarıyor, yüzde 13’ü ise yakın alan iletişimi NFC gibi teknolojilerle temassız ödeme yapıyor.





iPhone kullanıcıları açısından değerlendirildiğinde ise yüzde 46’sı faturalarını mobil cihazından ödüyor, yüzde 62’si fon transferi yapıyor, yüzde 69’u banka hesaplarını kontrol ediyor, yüzde 45’i farklı hizmet ve eşyalar için diğer kişilere para aktarıyor, yüzde 31’i ise temassız ödeme yapıyor.





Android ve BlackBerry kullanıcıları da mobil ödeme konusunda büyük bir ilgi gösteriyorlar ancak iPhone kullanıcıları bu alanda zirvede yer alıyor. 18-24 yaş arasında olan kesim ise mobil ödeme işlemlerine en çok ilgi gösteren grup.





Mobil ödeme konusunda firmaların en büyük engeli kullanıcıların benimseme oranı. İnsanlar genelde yaygın olmayan bir teknolojiye karşı her zaman belirli bir mesafeden ve önyargıyla yaklaşıyor. Bu önyargının üstesinden gelebilmek ise firmalara büyük bir ivme kazandıracak.





Anket sonuçlarına göre bu önyargılara karşı en direnen grup iPhone kullanıcıları.





Telefon üreticileri temassız ödeme yapmaya imkan veren yakın alan iletişimi NFC teknolojisini modellerinde yaygınlaştırmaya çalışıyor. Operatörler ise bankalarla işbirliği yaparak temassız ödeme yapılabilen NFC teknolojisi etkinleştirilmiş SIM kartlar kullanıyor.

Square firması ise iPhone’a konnektör yoluyla bağlanabilen ve mini bir pos makinesi işlevi gören aparatı ve iPhone uygulaması ile bu alanda yeni bir dönem açmanın peşinde. Bu gelişmeler insanların mobil ödeme işlemlerini benimsemeleri konusunda büyük önem taşıyor.