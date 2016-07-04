Arçelik, Pakistan’ın dev beyaz eşya üreticisini satın alıyor

Ülkemizin lider beyaz eşya üreticilerinden olan ve pek çok farklı markayı bünyesinde barındıran Arçelik, şimdi Pakistan’da dev bir satın alıma imza atıyor. Firma, ülkenin en büyük beyaz eşya üreticisini bünyesine kattığını duyurdu.

Arçelik geçmiş yıllarda da Alman devi Grundig ve Afrika devi Defy’yi satın alarak çatısı altına dahil etmişti. Firma bu hafta ise, Pakistan’ın dev beyaz eşya üreticisi Dawlance’yi satın aldı. Toplamda 258 milyon dolara mal olacak satın alma, yıl sonuna doğru tamamlanacak.

Pakistan dünyanın en kalabalık altıncı ülkesi ve önümüzdeki üç yıl boyunca da yüzde 5 civarında yıllık büyüme rakamını yakalaması bekleniyor. Arçelik, özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki önemli yatırımları ile büyümeden pay almak istiyor. Bir süre önce de Tayland’da 100 milyon dolara bir buzdolabı üretim fabrikası hayata geçiren Arçelik aynı zamanda Afrika’nın da en büyük beyaz eşya üreticisi konumunda.

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Dawlance, 1980 yılında kurulmuş bir marka. Karaçi ve Haydarabad’da olmak üzere 3 büyük üretim tesisi mevcut. Pakistan’ın lider buzdolabı ve mikrodalga fırın üreticisi olan Dawlance, klima pazarında ikinci, çamaşır makinesi pazarında da üçüncü sırada. Firmanın 2015 yılı geliri 221 milyon dolar civarındaydı. Satın alım sonrasında Arçelik’in dünya çapında 18 üretim tesisi ve 30 000 çalışan sayısına ulaştığı belirtiliyor.