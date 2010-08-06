Arçelik'ten bir ilk daha: Çamaşırı tanıyan teknoloji,

Autologic çamaşır makinesi

Arçelik, dünyanın ilk çamaşırı tanıyan otomatik programa sahip çamaşır makinesini pazara sundu.

Arçelik, çamaşırın cinsini ve miktarını algılayan, su miktarını ve sıcaklığını ayarlayan, devir hızına ve program süresine karar veren akıllı çamaşır makinesi Autologic'i tüketicilerin beğenisine sundu.



Dünyada bir ilk olan çamaşırı tanıyan otomatik programa sahip 8128 H Autologic çamaşır makinesi, 8 kg yüksek çamaşır kapasitesi ile bir defada çok daha fazla çamaşır yıkayabilme imkanı vererek hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlıyor.

Mükemmel yıkama performansına sahip Autologic çamaşır makinesinin Autologic programı, 36 farklı yıkama profilinden en uygun olanını otomatik olarak seçiyor. Arçelik'in yeni çamaşır makinesi alınan su miktarına göre kumaşın çektiği suyu ölçüyor ve algoritmasında karşılık gelen pamuklu yünlü vb. programları çalıştırıyor. Bu akıllı program çamaşırın cinsinin, yük miktarının, kullanılacak su miktarının, yıkama suyu sıcaklığının, devir, durulama ve program süresinin, 5 farklı sensör sayesinde otomatik ve hassas ölçümler ile belirliyor.

Krom kapak çerçevesi ile şık bir görünüme sahip olan Arçelik Autologic, üstün yıkama performansı yanında, ihtiyaç kadar su ve ihtiyaç kadar enerji harcayarak çevreye de gereken özeni gösteriyor. Ayrıca kirlilik seviye fonksiyonu ile çamaşırların daha kısa sürede yıkanmasını sağlayarak, hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edilmesine imkan veriyor.

8128 H Autologic çamaşır makinesinin bu akıllı otomatik program dışında hayatı kolaylaştıran birçok farklı programı bulunuyor. Hassas/İpekli, Gece, Tazeleme, Koyu Renkli gibi farklı programların yanı sıra, diğer bazı programlarla da çalışabilen Kirlilik Seviyesi Fonksiyonu gibi özellikler Arçelik Autologic'i benzerlerinden farklı kılıyor.

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