Armatix'in akıllı silah modeli, özel geliştirilen akıllı saati yakınında olmadan ateş edemiyor

Teknoloji dünyasının akıllı gözlükler yanında en çok ilgi duyduğu cihazlar arasında akıllı saatler yer alıyor. Daha çok sosyal etkileşim ve kontrol noktasında karşımıza çıkan bu ürünler, Armatix firmasının geliştirdiği özel sistem ile silah güvenliği noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Silah üreticisi Armatix'in hazırladığı silah modeli iP1 ve akıllı saat modeli iW1, barındırdıkları RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi) çipi üzerinden birbirlerinin uzaklık değerlerini algılayabiliyorlar ve gerekli yakınlık seviyesinde ateşleme kilidini açarak ateşe izin veriyor, uzak mesafelerde ise kilitlenerek istenmeyen sorunların önüne geçmeyi hedefliyorlar. Kilitli olduğu zaman arka tarafından kırmızı, açık olduğu zaman ise yeşil ışık yanan akıllı silah, oldukça kompakt yapısıyla dikkat çekerken, akıllı saat modeli iW1 ise tasarımsal olarak silahı tamamlıyor ve belirtildiği kadarıyla 1 yıl bekleme süresi sunabiliyor.

Halka açık mekanlarda güvenlik güçlerinin silahlarının çalınması sonucu olabilecek istenmeyen durumları engelleyebilme gibi güzel bir potansiyel taşıyan iP1 ve iW1 ikilisi, set halinde 1400$ fiyat etiketine sahipler.

http://www.extremetech.com/extreme/176848-happiness-is-a-warm-igun-dumb-gun-requires-smart-watch-to-shoot