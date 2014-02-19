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Armatix'in akıllı silah modeli, özel geliştirilen akıllı saati yakınında olmadan ateş edemiyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Armatix'in akıllı silah modeli, özel geliştirilen akıllı saati yakınında olmadan ateş edemiyor
Teknoloji dünyasının akıllı gözlükler yanında en çok ilgi duyduğu cihazlar arasında akıllı saatler yer alıyor. Daha çok sosyal etkileşim ve kontrol noktasında karşımıza çıkan bu ürünler, Armatix firmasının geliştirdiği özel sistem ile silah güvenliği noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Silah üreticisi Armatix'in hazırladığı silah modeli iP1 ve akıllı saat modeli iW1, barındırdıkları RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi) çipi üzerinden birbirlerinin uzaklık değerlerini algılayabiliyorlar ve gerekli yakınlık seviyesinde ateşleme kilidini açarak ateşe izin veriyor, uzak mesafelerde ise kilitlenerek istenmeyen sorunların önüne geçmeyi hedefliyorlar. Kilitli olduğu zaman arka tarafından kırmızı, açık olduğu zaman ise yeşil ışık yanan akıllı silah, oldukça kompakt yapısıyla dikkat çekerken, akıllı saat modeli iW1 ise tasarımsal olarak silahı tamamlıyor ve belirtildiği kadarıyla 1 yıl bekleme süresi sunabiliyor.
Halka açık mekanlarda güvenlik güçlerinin silahlarının çalınması sonucu olabilecek istenmeyen durumları engelleyebilme gibi güzel bir potansiyel taşıyan iP1 ve iW1 ikilisi, set halinde 1400$ fiyat etiketine sahipler.

http://www.extremetech.com/extreme/176848-happiness-is-a-warm-igun-dumb-gun-requires-smart-watch-to-shoot Yorum Yaz
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StubbleBeard 5 yıl CanTnçr
Çok iyiymiş
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TheNewAtilla 5 yıl
Polisler için kesinlikle çok iyi olur. Tasarimda harika
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asaltek 5 yıl
çok güzel bir dizayn yapmışlar hakkaten,
gelecekten gelmiş gibi duruyor.
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ozzyhawk 5 yıl
bayadır böyle ilginç bir mekanizma görmemiştim, tasarımı da güzel gibi fakat saat çok kullanışsız gibi geldi bana,adam otuz tane düğmeye bastı sanki eski databanklı casio saatler gibi
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keskin53 5 yıl
çatişma ortasında saatin pili bitiyor sen keklik gibi avlanıyorsun
ertesi gun gazete manseti teknoloji kazası
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YETISEN 5 yıl
Arkadaslarin da dedikleri gibi parmak iziyle olsaymis paha bicilmezmis.
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zanile 5 yıl
Mantıklı güzel fikir
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Morphinz 5 yıl
Yıllardır filmlerde gördüğümüz fakat bir türlü yapılamayan bir olay..
Birde bunun aynı saati taşıyan birine doğrultulduğunda ateş etmeme olayı var.
Onuda yaparlar yakında ;)
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BluetoothGuy 5 yıl
fikir iyiymiş ama silahla işim gücüm olmaz benim
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SilverBallers 5 yıl
Saat yerine tetikte parmak izi okuyucu olsaydı daha iyi olurdu acil durumlarda saati yanında olmadığı zamanlarda zor durumda kalabilir silah sahibi.
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rorschach_ 5 yıl SilverBallers
SilverBallers
Saat yerine tetikte parmak izi okuyucu olsaydı daha iyi olurdu acil durumlarda saati yanında olmadığı zamanlarda zor durumda kalabilir silah sahibi.

Silah cabuk tepki vermezse bir işe yaramaz. Parmak izini herhangi bir nedenden tam okuyamaz ise filan o anda silahin orda olmasinin hicbir degeri olmaz.
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Sebastian Shaw 5 yıl
tabanca vector cp1 e benziyor çok futuristic ama normal kullanımda yararsız bir tasarım silahta çelikten şaşmamaz lazım
glock da bu şekilde sentetik malzemelerden yapılıyor ama her ne kadar yaygın da olsa çok güvenilir değil
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