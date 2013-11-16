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Art Set çizim uygulamasının Pro versiyonu kullanıma sunuldu

5 yıl
627
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2
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Art Set çizim uygulamasının Pro versiyonu kullanıma sunuldu
Normal versiyonu uzun süredir market üzerinde yer alan iPad uyumlu çizim uygulaması Art Set'in, iki yıldır geliştirilen Pro versiyonunu resmi olarak kullanıma sunuldu.

Kişilere sağladığı başarılı araçlar ile çizim imkanı tanıyan Art Set, Pro versiyonuyla gerçekçi yeni boyama motoruna, farklı karıştırma seçeneklerine, birçok yeni çizim kağıdı ve tuvala, kalınlıkları farklı yeni kalemlere, renk opaklığını değiştirme ve kişisel renk paketleri oluşturma desteğine, kirli fırça gibi ilginç filtrelere ve tuval üzerinden renk seçme aracına kavuşmuş durumda. Sunduğu ara yüzü ile adeta gerçek bir tuval üzerinde boyama / çizim yapılıyor hissiyatı sağlayabilen Art Set, iOS 7 ve üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışma gösterebiliyor.
14,99 TL fiyat etiketiyle satılan Art Set Pro çizim uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id728530673?mt=8 Yorum Yaz
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umtkrhn 5 yıl
androide gelmiyecek sanırım
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Capt. Awesome 5 yıl
iPad sahibi olup resim çizmeyi sevenlerin sahip olması gereken bir uygula, benim çok hoşuma gitti özellikleri. Yeteneği olan güzel işler çıkarır :)

Ama geçen gün bir arkadaşın yine böyle bir uygulama konusuna yazdığı ''uygulama fiyatları yükseliyor'' lafına da katılıyorum, artık eskisi gibi 1 dolara uygulama çok az çıkıyor ve malum bir kişi onlarca belki de yüzlerce uygulamaya sahip olduğu için birike birike bir dağ oluyor :) en azından böyle yüksek fiyatları uygulamaların belli bir deneme süresi olsa, biz de alıp denesek ona göre sahip olsak daha mantıklı geliyor bana.
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