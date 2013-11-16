Art Set çizim uygulamasının Pro versiyonu kullanıma sunuldu

Normal versiyonu uzun süredir market üzerinde yer alan iPad uyumlu çizim uygulaması Art Set'in, iki yıldır geliştirilen Pro versiyonunu resmi olarak kullanıma sunuldu.





Kişilere sağladığı başarılı araçlar ile çizim imkanı tanıyan Art Set, Pro versiyonuyla gerçekçi yeni boyama motoruna, farklı karıştırma seçeneklerine, birçok yeni çizim kağıdı ve tuvala, kalınlıkları farklı yeni kalemlere, renk opaklığını değiştirme ve kişisel renk paketleri oluşturma desteğine, kirli fırça gibi ilginç filtrelere ve tuval üzerinden renk seçme aracına kavuşmuş durumda. Sunduğu ara yüzü ile adeta gerçek bir tuval üzerinde boyama / çizim yapılıyor hissiyatı sağlayabilen Art Set, iOS 7 ve üzeri iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışma gösterebiliyor.

14,99 TL fiyat etiketiyle satılan Art Set Pro çizim uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id728530673?mt=8