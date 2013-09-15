Arttırılmış gerçeklik kulaklığı Intelligent Headset, kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor





Son yıllarda gelişen teknolojiler ve kişilerin istekleri doğrultusunda oldukça farklı ürünler karşımıza çıkıyor. Bu teknolojilerin başında gelen arttırılmış gerçeklik donanımları, kişileri üç boyutlu sanal ortamlar içerisine sokarak etkileşim imkanı veriyor ve bunu görsel olarak yapıyor. Bu deneyimi bir adım daha ileriye taşımak isteyen Intelligent Headset isimli kulaklık modeli ise, görselliğin yanına sesi ekliyor.

Dış görünüşü itibariyle standart kulaklıklardan farkı bir yapı ortaya koymayan Intelligent Headset, esas farkını içerisinde yer alan üç boyutlu ses desteği, GPS, pusula, jiroskop ve ivmeölçer gibi donanımlar ile koyuyor. Geliştirilen özel uygulamalar yardımıyla çalışan kulaklık, örneğin sadece ses ile oynanan bir oyun deneyimi sunabiliyor. İçerisinde yer alan teknolojiler ile kişilerin hareketlerini ve konumlarını algılayan sistem, bu verilere göre düşmanları konumlandırıyor ve gövdesi üzerinde yer alan tuş ile ateş edilmesine ya da vurulmasına imkan verebiliyor. Farklı olarak tarihi bir savaşı, savaşın geçtiği bölgede ses ile canlandırarak anlatan ve üç boyutlu ses teknoloji ile farklı açılardan yaşatan Intelligent Headset, eğitim, turizm, eğlence ya da oyun gibi birçok kullanım alanı sunabiliyor. Özel uygulamalar olmadan çalışmayacağı için geliştirici portalı açılan ve bu sayede zenginleşmesi beklenen kulaklık, gelen yorumlara göre ciddi anlamda farklı bir deneyin yaşatabiliyor.

Şimdilik geliştirme aşamasında bulunan ve farklı renk seçenekleriyle üretilen Intelligent Headset hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, yazıya tam anlamıyla aktarılamayan ses deneyimini hazırlanmış özel animasyonlar yardımıyla çok daha rahat bir şekilde görebilirsiniz.





https://www.facebook.com/Intelligentheadset/photos_stream