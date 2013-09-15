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Arttırılmış gerçeklik kulaklığı Intelligent Headset, kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Can Tunçer
Haber Editörü
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Arttırılmış gerçeklik kulaklığı Intelligent Headset, kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor
Son yıllarda gelişen teknolojiler ve kişilerin istekleri doğrultusunda oldukça farklı ürünler karşımıza çıkıyor. Bu teknolojilerin başında gelen arttırılmış gerçeklik donanımları, kişileri üç boyutlu sanal ortamlar içerisine sokarak etkileşim imkanı veriyor ve bunu görsel olarak yapıyor. Bu deneyimi bir adım daha ileriye taşımak isteyen Intelligent Headset isimli kulaklık modeli ise, görselliğin yanına sesi ekliyor.
Dış görünüşü itibariyle standart kulaklıklardan farkı bir yapı ortaya koymayan Intelligent Headset, esas farkını içerisinde yer alan üç boyutlu ses desteği, GPS, pusula, jiroskop ve ivmeölçer gibi donanımlar ile koyuyor. Geliştirilen özel uygulamalar yardımıyla çalışan kulaklık, örneğin sadece ses ile oynanan bir oyun deneyimi sunabiliyor. İçerisinde yer alan teknolojiler ile kişilerin hareketlerini ve konumlarını algılayan sistem, bu verilere göre düşmanları konumlandırıyor ve gövdesi üzerinde yer alan tuş ile ateş edilmesine ya da vurulmasına imkan verebiliyor. Farklı olarak tarihi bir savaşı, savaşın geçtiği bölgede ses ile canlandırarak anlatan ve üç boyutlu ses teknoloji ile farklı açılardan yaşatan Intelligent Headset, eğitim, turizm, eğlence ya da oyun gibi birçok kullanım alanı sunabiliyor. Özel uygulamalar olmadan çalışmayacağı için geliştirici portalı açılan ve bu sayede zenginleşmesi beklenen kulaklık, gelen yorumlara göre ciddi anlamda farklı bir deneyin yaşatabiliyor.
Şimdilik geliştirme aşamasında bulunan ve farklı renk seçenekleriyle üretilen Intelligent Headset hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyerek, yazıya tam anlamıyla aktarılamayan ses deneyimini hazırlanmış özel animasyonlar yardımıyla çok daha rahat bir şekilde görebilirsiniz.
 
Arttırılmış gerçeklik kulaklığı Intelligent Headset, kişilere farklı bir deneyim vaat ediyor


https://www.facebook.com/Intelligentheadset/photos_stream Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl
Tanıtım videosundaki gibi bir sesli asistan mı olacak kulaklıkta.. Düşmanın arkadan geldiğini ayak sesinden vs. mi anlayacağız, kulaklık takılıyken sol arka tarafımızdan bize yaklaştığını asistan mı söyleyecek, yoksa kulaklık sol arka taraftan bir ses duymamızı mı sağlayacak. Gerçi bunu oyunlarda filmlerde yapabilen ses sitemleri var.
Şimdi bu mesajı yazarken aklıma geldi, sanırım haberde de belirttiği gibi özel bir mekan için sesli anlatım olacak.. Bir basketbol maçı özel olarak kaydedilir(ses), sonra boş spor salonuna gidilir. Maç tekrar dinlenir. Kulaklık takılıyken kişinin hareketine göre ses tekrar yön değiştirir, sese yaklaşılır, maç anında topun geçtiği yer hissedilir, oyun içinde oyuncunun durduğu yer hissedilir. Bu kulaklıktan fayda almak için bir çok mikrofonlar mekanın bir çok yerinden sesi kaydetmek gerekir, sesin yakınlığının uzaklığın anlaşılabilir olmadı için.. Çok farklı bir deneyim sunacak.. (ama bir asistanın komutları olması hoşuma gitmedi, belki daha sonra dinlenen bir futbol maçını bir spiker tarafından bizim konumuza göre tekrar anlatması güzel olabilir bak. Ama o boş statta hareket etmek lazım ki(koşmak) komuma göre anlatım değişsin)
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Xagdas 6 yıl
Tanıtım videosu öyle rezaletki, alacağım olsa da kaçar.
Dandik bir yorumla: Video meslek lisesi-1 terk. :)
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Moribito 6 yıl Xagdas
Xagdas

Tanıtım videosu öyle rezaletki, alacağım olsa da kaçar.

Dandik bir yorumla: Video meslek lisesi-1 terk. :)

Aslinda basi guzeldi, ama ozellikle gemiden atilan bombalar super fake olmus!
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Dangerousx 6 yıl
Çok ilginç bir teknoloji olmuş. Eğer tutarsa ve bu kulaklığa oyun üreticileri destek verirse, ilerde gerçeğe yakın harika oyun deneyimi sunulabilir. 3D gözlük + bu kulaklık ile oyun oynadığımı düşündüm biran
elimizde silah, tüm ışıklar kapalı, tutmayın beni
Bence güzel olmuş tebrikler
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