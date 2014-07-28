Ascend Mate 3 olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı





Çinli elektronik devi Huawei'nin beğenilen ve başarılı satışlar yapan serilerinden birisi de Ascent Mate. İki modele sahip olan Mate serisi Huawei'nin Phablet pazarına yönelik hazırladığı cihazlardan oluşuyor. MWC 2014 etkinliğinde tanıtılan Ascend Mate 2 modelinden sonra üçüncü üyenin de yolda olduğu iddia edildi.





Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan görseller Ascend Mate 3 modelinin üzerindeki çalışmaların devam ettiğini gösteriyor. Aslında bu görsellerin ilk başta Ascend D3 modeline ait olduğu ifade edilmişti. Ancak Huawei'nin Ascend Mate ve D serilerini tek çatı altında toplayacağı ve Ascend Mate olarak yola devam edeceği gündeme gelince görsellerin de Ascend Mate 3 olma ihtimali güç kazandı.





Ascend Mate 3 modelinde 6 inçlik Full HD ekran, Android 4.4.2 işletim sistemi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Huawei Kirin 920 yongaseti şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor.





ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ve 2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex A15 ile 1.6GHz saat hızında çalışan 4 Cortex A7 çekirdeğini barındıran Kirin 920 28nm fabrikasyon sürecine sahip.

Ekran çözünürlüğü olarak 2560x1600 piksele kadar destek verebilen Kirin 920'nin grafik birimi tarafında 4 çekirdekli Mali-T628MP4 grafik işlemcisi yer alıyor. Kirin 920 güçlü yapısı sayesinde 4K video kaydına da olanak tanıyor. Bu açıdan Ascend Mate 3 performansı ile iddialı akıllı telefonlar arasında yerini alabilir.





Ascend Mate 3 ile ilgili herhangi bir çıkış bilgisi mevcut değil ancak en erken Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında Huawei'nin resmiyet kazandırması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-Mate-3-D3-to-be-released-in-September_id58677