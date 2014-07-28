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Ascend Mate 3 olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ascend Mate 3 olduğu iddia edilen görseller internete sızdırıldı

Çinli elektronik devi Huawei'nin beğenilen ve başarılı satışlar yapan serilerinden birisi de Ascent Mate. İki modele sahip olan Mate serisi Huawei'nin Phablet pazarına yönelik hazırladığı cihazlardan oluşuyor. MWC 2014 etkinliğinde tanıtılan Ascend Mate 2 modelinden sonra üçüncü üyenin de yolda olduğu iddia edildi. 

Çinli kaynaklar tarafından paylaşılan görseller Ascend Mate 3 modelinin üzerindeki çalışmaların devam ettiğini gösteriyor. Aslında bu görsellerin ilk başta Ascend D3 modeline ait olduğu ifade edilmişti. Ancak Huawei'nin Ascend Mate ve D serilerini tek çatı altında toplayacağı ve Ascend Mate olarak yola devam edeceği gündeme gelince görsellerin de Ascend Mate 3 olma ihtimali güç kazandı.

Ascend Mate 3 modelinde 6 inçlik Full HD ekran, Android 4.4.2 işletim sistemi, 2GB RAM, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Huawei Kirin 920 yongaseti şeklinde özellikler olacağı belirtiliyor. 

ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ve 2GHz saat hızında çalışan 4 Cortex A15 ile 1.6GHz saat hızında çalışan 4 Cortex A7 çekirdeğini barındıran Kirin 920 28nm fabrikasyon sürecine sahip.
Ekran çözünürlüğü olarak 2560x1600 piksele kadar destek verebilen Kirin 920'nin grafik birimi tarafında 4 çekirdekli Mali-T628MP4 grafik işlemcisi yer alıyor. Kirin 920 güçlü yapısı sayesinde 4K video kaydına da olanak tanıyor. Bu açıdan Ascend Mate 3 performansı ile iddialı akıllı telefonlar arasında yerini alabilir.

Ascend Mate 3 ile ilgili herhangi bir çıkış bilgisi mevcut değil ancak en erken Eylül ayındaki IFA 2014 fuarında Huawei'nin resmiyet kazandırması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-Mate-3-D3-to-be-released-in-September_id58677 Yorum Yaz
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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Tasarım BlackBerry Z10'a benziyor.
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mu5tafa 4 yıl
Bu Huawei Kirin 920 hangi snapdrgona denk geliyor veya mtk ya?
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Guaire 4 yıl mu5tafa
Snapdragon 800/801 > MT6595 >= Kirin 920 > Snapdragon 600
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dugers 4 yıl
exynoslu note 3 ile nerdeyse ayni donanim (ram haric)
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The Tenth Doctor 4 yıl
Haberi açar açmaz "aha Z10" dedim, üstteki arkadaşın dediği gibi. Bu sefer de bundan çalmışlar bakalım daha ne çalacaklar samsung'u çalmasalar bari
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white_star 4 yıl
huaweinin telefonları gözü kapalı alınır
.önce p1 şimdi p6 kullanıyorum en ufak bir sorun yaşamadım etrafımdada çok kullanan arkadaşlarım var hepsi memnun.mate 3te fena olmuş inşallah türkiyeye gelir.
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cmengn 4 yıl
Cihazin 6 inc olduguna bakmayin cidden tasinabilirligi kolay. Metal kasa da cabasi.
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kartalaraz 4 yıl
biz daha 2 yi göremedik...
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mementopolis 4 yıl
"BANANE BUNDAN HABER"
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Thetumbler 4 yıl
Bu bildiğin One Maxx olmuş hacı
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matmuhendisi 4 yıl
Bu seriyi seviyorum ya
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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Tasarım BlackBerry Z10'a benziyor.
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hukuksever 4 yıl
htc one aılesını anımsatan bır modele benzıyor
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Guest-85956E72E 4 yıl
İsterse 4k ekran koysun huawei yazılımı,donanım uyumsuzlugunu duzeltmedıkce alınmaz...
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hukuksever 4 yıl
6 inc biraz fazla bana göre ama cıhaz guzel bıseye benzıyor. işlemcısının performansınıda merak etmıyor degılım
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