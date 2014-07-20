Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ashampoo, fotoğraf organizasyon ve düzenleme yazılımı Photo Commander'in 12. sürümünü kullanıma sundu

4 yıl
334
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ashampoo, fotoğraf organizasyon ve düzenleme yazılımı Photo Commander'in 12. sürümünü kullanıma sundu
Yazılım dünyasının bilindik isimlerinden Ashampoo, fotoğraf organizasyon ve düzenleme yazılımı Photo Commander'in 12. sürümünü kullanıma sundu.
Sade arayüzüyle kişilerin çektikleri fotoğrafları organize etmesine ve düzenlemesine imkan tanıyan Photo Commander, renk ve kontrast gibi ayarları yapabiliyor, kırmızı göz sorunlarını giderebiliyor, fotoğrafları farklı filtrelerle süsleyebiliyor ve istendiği taktirde farklı montajlar sağlayabiliyor. Yayınlanan 12. sürümüyle büyük fotoğrafları yönetme sistemi çok daha iyi hale getirilen yazılım, ayrıca tek tıklamayla fotoğrafları olduğundan çok daha iyi hale getirebiliyor, yağlı boya ile karakalem dahil daha fazla efekte kavuşuyor, PSD formatında kayıt yapabiliyor, birçok RAW formatına destek veriyor ve Facebook ile Picasa temelli paylaşım / depolama kolaylaşıyor.
Türkçe dil desteğiyle gelen Photo Commander yazılımına 50$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/photo_commander_12/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: İstanbul'a yeni Apple Store, IOS8 Özel Klavyeler, Samsung Apple İçin Üretim Yapacak ve Dahası... 4 yıl Taşınabilir aptX Destekli Vestel Desibel K500 Bu Videoda 4 yıl 2si1 "Logosu yeni, introsu eski" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim