Yazılım dünyasının bilindik isimlerinden Ashampoo, fotoğraf organizasyon ve düzenleme yazılımı Photo Commander'in 12. sürümünü kullanıma sundu.

Sade arayüzüyle kişilerin çektikleri fotoğrafları organize etmesine ve düzenlemesine imkan tanıyan Photo Commander, renk ve kontrast gibi ayarları yapabiliyor, kırmızı göz sorunlarını giderebiliyor, fotoğrafları farklı filtrelerle süsleyebiliyor ve istendiği taktirde farklı montajlar sağlayabiliyor. Yayınlanan 12. sürümüyle büyük fotoğrafları yönetme sistemi çok daha iyi hale getirilen yazılım, ayrıca tek tıklamayla fotoğrafları olduğundan çok daha iyi hale getirebiliyor, yağlı boya ile karakalem dahil daha fazla efekte kavuşuyor, PSD formatında kayıt yapabiliyor, birçok RAW formatına destek veriyor ve Facebook ile Picasa temelli paylaşım / depolama kolaylaşıyor.

Türkçe dil desteğiyle gelen Photo Commander yazılımına 50$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/photo_commander_12/