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Askeri savaş oyunlarını ciddiye alanlara özel kulaklık: ComRad

5 yıl
1,5b
1
38
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Askeri savaş oyunlarını ciddiye alanlara özel kulaklık: ComRad
Oyunların sunduğu farklı atmosferlere daha iyi adapte olabilmek ve aksiyon oyunları için konuşmak gerekirse savaş alanları içerisinde gibi hissetmek için Hyperkin isimli donanım üreticisi tarafından hazırlanan ComRad, Xbox 360, PS3, Wii U, PC ve Mac kullanıcılarına bu hissiyatı kulaklık desteği ile sunuyor.
Dış görünüşü itibariyle askeri kasklara benzeyen ancak içerisinde çıkartılabilir mikrofon ve hoparlör barındıran ürün, bilgisayar ve oyun konsolları ile kablosuz olarak iletişim kuruyor ve bünyesinde şarj edilebilir batarya barındırıyor. Gerçekçiliği bir adım öteye taşımak adına farklı kamuflajlar ile tercih edilebilen Hyperkin ComRad, ortalama 700 gram ağırlığa sahip ve gövdesi üzerinde bazı ses kontrol butonları ve şarj etme işlemi için microUSB girişi yer alıyor.
27 Eylül tarihinde dağıtımına başlanacağı belirtilen Hyperkin ComRad oyuncu kulaklığı, 60$ fiyat etiketiyle ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor.
 
Askeri savaş oyunlarını ciddiye alanlara özel kulaklık: ComRad
Askeri savaş oyunlarını ciddiye alanlara özel kulaklık: ComRad

http://gizmodo.com/a-speaker-helmet-that-maybe-takes-first-person-shooters-1303232717?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+gizmodo%2Ffull+%28Gizmodo%29 Yorum Yaz
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cmert 5 yıl en beğenilen
nizamiye nöbetinde verseler takmazsınız
2 Yanıt Yanıtla +12
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JakSocket 5 yıl
Zaten oyun oynarken headsetimizi görmüyoruz. O yüzden askeri bir atmosfer yaratacağını düşünmüyorum.
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fatihburak95 5 yıl
HEadshot yiyince titriyor mu :)
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evpandası 5 yıl

çokgüzel gözüküyor streamda tutar bu
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okan_cehapelioglu 5 yıl
cmert
nizamiye nöbetinde verseler takmazsınız

aynen ama bizdekiler adamın kafasını pişiriyo 2. dünya savaşından kalma
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interwap 5 yıl
Çok iyi fikir.
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Rizeli55 5 yıl
askeri başlıklara meraklı arkadaşlar için...
ops-core.com/...
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WoodGuy 5 yıl
Fazla abartmışlar sanki
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MegaWolt38 5 yıl
Kafadan vurulduğunda titreşim verse güzel olur
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PresidentObama 5 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

Kafadan vurulduğunda titreşim verse güzel olur

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Umutcan 5 yıl
Bakalım kurşun geçirip geçirmediğini kendi üstünde ilk kim deneyecek.
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hadi_be 5 yıl
onu bilmemde askerde nöbetlerde göz önünde değilsen takan yok başın agrıyor( göz önünde olmadan takan bizim sadece 400 kişi arasından 1 kişi vardı oda korkudan askerliğim uzar diye sıcakta adam 3 saat takardı bişerdi çıkarmazdı g.antepli kulagı çınlasın)
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Rizeli55 5 yıl
Benim hoşuma gitti...başka desenleri var mı acaba? urban?
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gölge kule 5 yıl
o ne be ? 1. dünya savaşı kaskı gibi
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