Askeri savaş oyunlarını ciddiye alanlara özel kulaklık: ComRad

Oyunların sunduğu farklı atmosferlere daha iyi adapte olabilmek ve aksiyon oyunları için konuşmak gerekirse savaş alanları içerisinde gibi hissetmek için Hyperkin isimli donanım üreticisi tarafından hazırlanan ComRad, Xbox 360, PS3, Wii U, PC ve Mac kullanıcılarına bu hissiyatı kulaklık desteği ile sunuyor.

Dış görünüşü itibariyle askeri kasklara benzeyen ancak içerisinde çıkartılabilir mikrofon ve hoparlör barındıran ürün, bilgisayar ve oyun konsolları ile kablosuz olarak iletişim kuruyor ve bünyesinde şarj edilebilir batarya barındırıyor. Gerçekçiliği bir adım öteye taşımak adına farklı kamuflajlar ile tercih edilebilen Hyperkin ComRad, ortalama 700 gram ağırlığa sahip ve gövdesi üzerinde bazı ses kontrol butonları ve şarj etme işlemi için microUSB girişi yer alıyor.

27 Eylül tarihinde dağıtımına başlanacağı belirtilen Hyperkin ComRad oyuncu kulaklığı, 60$ fiyat etiketiyle ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor.

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