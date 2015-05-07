Asus 500 milyon anakart sattı; Geçmişten günümüze ülkemizde Asus

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Asusu çok begeniyorum baya kaliteli.. Asus Türkiyede baya aktif ve sürekli yarışmalar düzenliyor ama msi ın uefi biosunda Türkçe dil desteği varken asusta halen yok... ufak bi eksi bu..
|Asusu çok begeniyorum baya kaliteli.. Asus Türkiyede baya aktif ve sürekli yarışmalar düzenliyor ama msi ın uefi biosunda Türkçe dil desteği varken asusta hal...
|Asus iyidir severim asus'u.
|Anlamıyorum bugün burda övüyorsunuz yarın asus alıp sorunlu çıktı servisi şöyle böyle diyorsunuz ki zaten türkiye servisi rezalet şuan övmenin ne anlamı var ki ? Tepkinizi koyun ki çeki düzen versinler servislerine
|Asus da biosa turkce lazim gor bizi asuss
|Türkçe bios şart ingilizce bilelim yada bilmeyelim Türkçe olması Türkiye ye verdiğin önemi gösterir!! Asus bunu yapmalı ki bizde Asus a önem verelim ürünleri az fiatlı değil kucak dolusu para öde sonra burada bu nediyor diye ayıflan !!!
|1 tane kartlarıda bende var :)
|Çizginin son dönemlerde çizgisinden çıkması ve SMSİnfo'nun bitmeyen rezillikleri beni Asus'tan soğuttu. Pahalı ürünlerde kesinlikle uzak durmak lazım. Alt seviye ürünleri de başta anakart olmak üzere genelde kalitesiz.
|''Video Bulunamadı'' diyor?
|Asus iyidir, oteki kitanin apple'i
|asus genel marka anlamında uygun fiyatlı kaliteli ürünlerle tanınıyor. ancak amd 970 çipsetli anakartlarda sorun yaşayan çok kullanıcı var. ben servise göndermiştim pentadan sıfırı geldi eski ps2 klavye-mouse kullanıyorum girişler ters çalışıyor belki bios güncellesem düzelir ama stabilite bozmamak için dokunmuyorum :)
|Anakart diyince MSI derim
|video bulunamadı diyor izliyemşiyorum bi kontrol edermisiniz acaba