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Asus 500 milyon anakart sattı; Geçmişten günümüze ülkemizde Asus

4 yıl
20,8b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus dünya genelinde 500 milyon anakart satışı gerçekleştirdi. Özel etkinlikte mikrofonu Asus yetkilisine uzattık ve geçmişten günümüze Asus'un Türkiye'deki faaliyetlerini konuştuk. İyi seyirler...
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
crazy585858 4 yıl en beğenilen
Asusu çok begeniyorum baya kaliteli.. Asus Türkiyede baya aktif ve sürekli yarışmalar düzenliyor ama msi ın uefi biosunda Türkçe dil desteği varken asusta halen yok... ufak bi eksi bu..
Asusu çok begeniyorum baya kaliteli.. Asus Türkiyede baya aktif ve sürekli yarışmalar düzenliyor ama msi ın uefi biosunda Türkçe dil desteği varken asusta hal...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Manchester United 4 yıl
Asus iyidir severim asus'u.
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House M.D. 4 yıl
Anlamıyorum bugün burda övüyorsunuz yarın asus alıp sorunlu çıktı servisi şöyle böyle diyorsunuz ki zaten türkiye servisi rezalet şuan övmenin ne anlamı var ki ? Tepkinizi koyun ki çeki düzen versinler servislerine
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Boreas_1 4 yıl
Asus da biosa turkce lazim gor bizi asuss
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girdap054 4 yıl
Türkçe bios şart ingilizce bilelim yada bilmeyelim Türkçe olması Türkiye ye verdiğin önemi gösterir!! Asus bunu yapmalı ki bizde Asus a önem verelim ürünleri az fiatlı değil kucak dolusu para öde sonra burada bu nediyor diye ayıflan !!!
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DH Misafiri 4 yıl
1 tane kartlarıda bende var :)
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Dovahkiin 4 yıl
Çizginin son dönemlerde çizgisinden çıkması ve SMSİnfo'nun bitmeyen rezillikleri beni Asus'tan soğuttu. Pahalı ürünlerde kesinlikle uzak durmak lazım. Alt seviye ürünleri de başta anakart olmak üzere genelde kalitesiz.
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1BilimAdamı 4 yıl
''Video Bulunamadı'' diyor?
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WB 4 yıl
Asus iyidir, oteki kitanin apple'i
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foz54 4 yıl
asus genel marka anlamında uygun fiyatlı kaliteli ürünlerle tanınıyor. ancak amd 970 çipsetli anakartlarda sorun yaşayan çok kullanıcı var. ben servise göndermiştim pentadan sıfırı geldi eski ps2 klavye-mouse kullanıyorum girişler ters çalışıyor belki bios güncellesem düzelir ama stabilite bozmamak için dokunmuyorum :)
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ParS7 4 yıl
Anakart diyince MSI derim
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eticin16 4 yıl
video bulunamadı diyor izliyemşiyorum bi kontrol edermisiniz acaba
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