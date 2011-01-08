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Asus, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakart hazırladı

8 yıl
9,9b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, AMD'nin Fusion işlemcili Brazos platformunu kullanan Micro-ATX anakartını gösterdi. Mini-ITX formundaki benzer çözümlerden farklı olarak kullanıcılara daha fazla genişleme olanağı tanıyan anakart, TSMC tarafından 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Fusion E-350 işlemcisinden güç alıyor.

AMD'nin Hudson-M1 çipseti üzerine inşa edilen anakart, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen Radeon HD 6310 grafik birimini kullanıyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan ve 500MHz hızında çalışan DirectX 11 destekli grafik birimi, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

E35M1-M Pro model adını taşıyan pasif soğutmalı anakart, katı kapasitör kullanıyor ve 3+1 fazlı güç tasarımını temel alıyor. 24-pin ATX ve 4-pin konnektörlerine sahip olan anakart, iki adet DIMM slotu ile çift kanal DDR3 bellek desteği de sunuyor. PCIe x16 slotuyla harici ekran kartı kullanımına olanak tanıyan Asus E35M1-M Pro üzerinde aynı zamanda bir adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu bulunuyor. Depolama sürücüleri için beş adet SATA-III ve bir adet eSATA portu ile desteklenen çözüm, NEC'in sağladığı kontrolcüyle çift USB 3.0 portu kullandırabiliyor.

Entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve D-Sub konnektörleriyle donatılan anakart, aynı zamanda Gigabit Ethernet, FireWire ve USB 2.0 portlarına da sahip. Yeni nesil anakartlarda yavaş yavaş görmeye başladığımız grafik tabanlı EFI BIOS ile donatılan Asus E35M1-M Pro'nun çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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fatihcanery 8 yıl
sessizlik budur işte :)
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musandia 8 yıl
Bomba işte. En ince kasalara artık bakabiliriz
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taner11 8 yıl
Şu Fusion işlemciyi netbook lara koysalda şu Atom dan kurtulsak
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hacı.basat 8 yıl
Bu kartı alacak şahıs gidip dev gibi ATX kasanın içine takar kullanırsa hiç şaşmam :), benzer özellikler de mini-ITX anakartlar duyuruldu, Asus bile sistem küçültünce Via çip kullanmadan yapamamış, sistemler küçüldükçe Via tekeline girmeye başlıyor, bunun da iyi bir şey olmadığını söylemek lazım, AMD'nin küçük sistemler de Via'ya alternatif çözümler üretmesi şart.
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LeßroN 8 yıl
via
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resler 8 yıl
Üretiiler genellikle çift çekirdekli kartlar çıkartıyorlar sanırım. Hiç tek çekirdekli olan modelin haberine rastlamadım. Gerçi bu saatten sonra tek çekirdekliyi kim ne yapsın.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
son sözü benchmark sonuçları söyler !
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infom@n 8 yıl
Harici ekran kartı da pasif soğutmalı takılsa tık ses çıkmaz :D
TV gibi alet olur:))
Via çipleri görünce midem bulandı:))
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OverClocK1ng 8 yıl
Güzel. Tam karşısına kasa yan kapağına bir tane 9 veya 12cm fan koyarsan iyi overclock bile olur. :)
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