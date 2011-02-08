Asus, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını pazara sundu

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, AMD'nin Fusion platformunu kullanan Micro-ATX anakartını satışa sundu. E35M1-M PRO isimli yeni anakart, AMD'nin Zacate kod adını taşıyan ve ısıl tasarım gücü 18 Watt olan çift çekirdekli Fusion E-350 (1.6GHz) işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye entegre olarak gelen, DirectX11 destekli Radeon HD 6310 IGP'si (80x paralel işlemcili) ile gelen anakart, bu sayede hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yetenekleri sunuyor.

Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan anakart, 8GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek desteği sunuyor. Pasif soğutma sistem ile sessiz çalışan ve bu açıdan çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarına göz kırpan anakartın katı kapasitörlerle donatıldığını görüyoruz. AMD'nin Hudson M1 yonga setini kullanan Asus E35M1-M PRO, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilere de destek sunuyor. Entegre grafik performansını yeterli bulmayanlar için, PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı kullanımını da olanak tanıyan anakart üzerinde ayrıca iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotu da genişleme seçenekleri arasında hazır bekliyor.

Görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve VGA konnektörlerini kullanan anakartta, Turbo Key II gibi Asus'a özgü teknolojileri de yer veriliyor. Entegre grafik birimindeki Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma desteği de sunan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özellikleriyle geliyor. EFI BIOS ile kullanıcılara grafik tabanlı, fare ile kontrol edilebilen BIOS ortamı da sunan anakart, kendi sınıfındaki iddialı modellerden birisi olarak 125 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.