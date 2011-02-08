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Asus, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını pazara sundu

8 yıl
13,7b
1
21
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, AMD'nin Fusion platformunu kullanan Micro-ATX anakartını satışa sundu. E35M1-M PRO isimli yeni anakart, AMD'nin Zacate kod adını taşıyan ve ısıl tasarım gücü 18 Watt olan çift çekirdekli Fusion E-350 (1.6GHz) işlemcisinden güç alıyor. İşlemciye entegre olarak gelen, DirectX11 destekli Radeon HD 6310 IGP'si (80x paralel işlemcili) ile gelen anakart, bu sayede hem 3D grafik hızlandırma hem de 1080p video oynatma yetenekleri sunuyor.

Asus, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını pazara sundu
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Üzerinde iki adet DIMM slotu bulunan anakart, 8GB'a kadar 1066MHz DDR3 bellek desteği sunuyor. Pasif soğutma sistem ile sessiz çalışan ve bu açıdan çoklu ortam odaklı medya bilgisayarlarına göz kırpan anakartın katı kapasitörlerle donatıldığını görüyoruz. AMD'nin Hudson M1 yonga setini kullanan Asus E35M1-M PRO, SATA-III ve USB 3.0 gibi yeni teknolojilere de destek sunuyor. Entegre grafik performansını yeterli bulmayanlar için, PCIe x16 slotu ile harici ekran kartı kullanımını da olanak tanıyan anakart üzerinde ayrıca iki adet PCI ve bir adet PCIe x1 slotu da genişleme seçenekleri arasında hazır bekliyor.

Asus, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını pazara sundu
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Görüntü aktarımı için HDMI, DVI ve VGA konnektörlerini kullanan anakartta, Turbo Key II gibi Asus'a özgü teknolojileri de yer veriliyor. Entegre grafik birimindeki Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle Blu-ray 3D için donanımsal hızlandırma desteği de sunan anakart, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve Gigabit Ethernet özellikleriyle geliyor. EFI BIOS ile kullanıcılara grafik tabanlı, fare ile kontrol edilebilen BIOS ortamı da sunan anakart, kendi sınıfındaki iddialı modellerden birisi olarak 125 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.

Asus, AMD Fusion işlemcili Micro-ATX anakartını pazara sundu
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DH Misafiri 7 yıl
süper bi teknollojii olmuş yavaş yayılır ve dünyanınn en iyi anakart modeli ollur kesinlikle performans açısından bişi sölenemz atenn böle bii anakartt dünyada tek gelirr onunda amd yapmış zatenn ....
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theyapici 8 yıl
Her malın alıcısı vardır ÖZellikle de asus ise
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erdekuru 8 yıl
180 - 190 dolar diyenler bile var. çok iyimser yaklaşmışsınız. en aşşağı 200 avro tr fiyatı. üstelik bu üst modellerin geleceğinden de şüpheliyim. tutmayan modeller genelde türkiyeye gönderilir. öğütülsün diye
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TsG 8 yıl
Fiyat rekabetçi değil, Atom'larla kıyaslanabilecek şekilde piyasaya sürüleceğini beklerdim...
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ssbrutality 8 yıl
Birde Tümleşik Ram'ler Olsaya,Ne De Güzel Olmaz Mı?
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Reddemon35 8 yıl
125 avro yaklaşık 165 usd yapar tr de 180 190 usd yi bulur ben bu işten bişey anlamaım arkadaşlar. nesi makul?
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fatihaky 8 yıl

Reddemon35

125 avro yaklaşık 165 usd yapar tr de 180 190 usd yi bulur ben bu işten bişey anlamaım arkadaşlar. nesi makul?

Anakart, işlemci, ekran kartı hepsi içinde işte daha ne istiyon
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DH Misafiri 8 yıl
Asus anakart üreticisi olarak dünyanın en iyilerinden biridir, hatta benim için en iyisidir, performansı test etmeden karar vermek hata olur... Deneyeli görelim derim ben...
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CrySystem 8 yıl

DH Misafiri

Asus anakart üreticisi olarak dünyanın en iyilerinden biridir, hatta benim için en iyisidir, performansı test etmeden karar vermek hata olur... Deneyeli görelim derim ben...

Zacate ne amaçla üretiliyor biliyor musun?
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Batuist 8 yıl
mini mini bir download bilgisayarı yapmak için oldukça güzel bir alternatif sunuyor.. düşük güç tüketimi ve yüksek performans oldukça iyi.. (boyuna göre:)
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::Ashes:: 8 yıl
Boyut yine aynı olduktan sonra gidip niye bunu alayımki ?
fusionlu minibookları 400lira civarından satsalar çok daha iyi olur..
Ofisede slim kasalar için farklı bir anakart konsepti yapılabilir.. Küçük mini pcler yapılabilir monitör arkasına konur..
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fatihcanery 8 yıl
sıfır ses için ideal :)
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