Asus B3 revizyonlu çipset kullanan Sandy Bridge anakartlarını bu hafta satışa sunuyor

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 6 serisi yonga setlerinin SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonunu kullanan anakartlarını bu hafta içerisinde satışa sunacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinde, transistör seviyesindeki tasarım hatası nedeniyle, uzun süreli kullanımda SATA-II performansının olumsuz etkilenebileceğini belirtmiş ve ardından anakartların satışı durdurularak yeni revizyon çipset çalışmaları başlamıştı.
B2 revizyonlu yani SATA-II sorunundan etkilenen anakartları için müşterilerinei ücretsiz değiştirme ve para iadesi olmak üzere iki seçenek sunan Asus, B3 revizyonlu anakartların kutusunda "New B3 Revision" ibaresinin yer alacağını ayrıca kullanıcıların Asus SATA Verifier ve CPU-Z gibi programlarlarla çipset revizyonunu kontrol edebileceklerini belirtti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada alıcaım sistem MSI GTX 580 oc. + İ7 2600 + high power 600 w psu + wd 1tb sata 3.0 hdd + thermal t full tower kasa + 2x2 kingston 2000 mhz bellek
yarın sabah erkenden gidip toplayacam umarım stok sıkıntısı yaşamam...
Burada da B3 Rev. yazıyor ama ürün tedarik edilemiyor. Stokta ne zaman olur diye mail attım bakalım ne cevap gelecek. Artık gelsin de toplayım şu bilgisayarı. :)
8 sata slotumda dolu yavaslama yok
Bununla ilgili bi bilgisi olan varmi arkadaşlar..
Kesin öyle olur daha "b" si ortada yokken süpriz bir şekilde piyasaya girer ve siler süpürür. Ardından b3 revizyonları gelince buldozerin silip temizlediği kral tahtına döner.