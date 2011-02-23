Asus B3 revizyonlu çipset kullanan Sandy Bridge anakartlarını bu hafta satışa sunuyor

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 6 serisi yonga setlerinin SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonunu kullanan anakartlarını bu hafta içerisinde satışa sunacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinde, transistör seviyesindeki tasarım hatası nedeniyle, uzun süreli kullanımda SATA-II performansının olumsuz etkilenebileceğini belirtmiş ve ardından anakartların satışı durdurularak yeni revizyon çipset çalışmaları başlamıştı.

B2 revizyonlu yani SATA-II sorunundan etkilenen anakartları için müşterilerinei ücretsiz değiştirme ve para iadesi olmak üzere iki seçenek sunan Asus, B3 revizyonlu anakartların kutusunda "New B3 Revision" ibaresinin yer alacağını ayrıca kullanıcıların Asus SATA Verifier ve CPU-Z gibi programlarlarla çipset revizyonunu kontrol edebileceklerini belirtti.