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Asus B3 revizyonlu çipset kullanan Sandy Bridge anakartlarını bu hafta satışa sunuyor

8 yıl
20b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 6 serisi yonga setlerinin SATA-II sorunundan arındırılmış B3 revizyonunu kullanan anakartlarını bu hafta içerisinde satışa sunacağını duyurdu. Hatırlanacağı üzere Intel, Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için hazırladığı 6 serisi yonga setlerinde, transistör seviyesindeki tasarım hatası nedeniyle, uzun süreli kullanımda SATA-II performansının olumsuz etkilenebileceğini belirtmiş ve ardından anakartların satışı durdurularak yeni revizyon çipset çalışmaları başlamıştı.

B2 revizyonlu yani SATA-II sorunundan etkilenen anakartları için müşterilerinei ücretsiz değiştirme ve para iadesi olmak üzere iki seçenek sunan Asus, B3 revizyonlu anakartların kutusunda "New B3 Revision" ibaresinin yer alacağını ayrıca kullanıcıların Asus SATA Verifier ve CPU-Z gibi programlarlarla çipset revizyonunu kontrol edebileceklerini belirtti.


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DH Misafiri 7 yıl
Asus P6T Deluxe V2 anakartım var. Bendeki anakartta bu Sata 2 sorunuyla ilgili hata kapsamına giriyor mu? Çünkü bendeki bilgisayarda mavi Ekran hatası verip, mavi ekranda uzunca yazılar yazıp kapanıyor. İlk aldığımda çok az bu hatayı veriyordu fakat Son 3-4 aydır bu sorun iyice artmaya başladı. Sorunun hardiskten kaynaklandığını zannetmiyorum çünkü Samsung 1 Tb 32mb önbellekli hardiskim vardı. Sorun harddiskten olabilir diye Harddiski değiştim. 120 GB OCZ Vertex 2 SSD aldım. SSD aldıktan sonra bilgisayar ve programların açılışları çok hızlandı fakat mavi ekran hatası hala devam etmekte. Gün geçtikçe bu hatayı daha sık veriyor. Mavi ekran hatasını genellikle ilk bilgisayar açıldığında veya bilgisayarı zorladığım zamanlarda veriyor. Bilgisayardan teknik olarak fazla bilgim yoktur. O.C yapmıyorum. Bendeki Asus P6T deluxe V2 anakartım , intel'in açıkladığı 6 serisi yonga setleriyle alakalı beyan etmiş olduğu hatanın olduğu anakaratlar kapsamına giriyormu? Bu konuda bilgisi olan varsa cevaplarsanız sevinirim? Anakartım bir yıllık... Sistemim Anakart: Asus p6t deluxe V2/ işlemci: intel i7 950 3 Ghz / psu: OCZ 910 watt / Ram: OCZ gold serisi 6 GB(3*2) 2000mhz / Hardisk: OCZ 120 GB Vertex2 SSD / Ekran kartı: Asus GTX 275 (1GB-384bit)/ işletim sistemi Win / 64 Bit .....Benim teknik bilgim hiç yok denecek kadar azdır. Sadece sitelerdeki yorumları okuyarak bir bilgi edinmeye çalışıyorum. Benim bilgisayardaki mavi ekran hatası (ayrıca iki haftadır donma falan da oluyor) bu intel in açıkladığı hatayla alakası var mıdır? Bununla alakası yoksa Bunun nedeni ne olabilir? Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar b3 revizyonunu beklemenin bir mana sı yok.sata 3 portunu zaten kullanabiliyoruz p67 h 67 cipsetli anakartlarda o yuzden ben yarın gidip eksen bilgisayara toplayacam bilgisayarı.Tekrar söyluyorum problem sadece sata 2.1 2.2 ve 2.3 lerde yani sata 3.0 3.1 3.2 lerde sorun yok benim tavsiyem hiç bir ay falan beklemeyin alın anakartı bide sata 3 desetekli bi hdd (zaten sata 3.0 6gb/s yani daha hızlı ) kullanın.
bu arada alıcaım sistem MSI GTX 580 oc. + İ7 2600 + high power 600 w psu + wd 1tb sata 3.0 hdd + thermal t full tower kasa + 2x2 kingston 2000 mhz bellek
yarın sabah erkenden gidip toplayacam umarım stok sıkıntısı yaşamam...
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DH Misafiri 7 yıl
inventus.com.tr/...
Burada da B3 Rev. yazıyor ama ürün tedarik edilemiyor. Stokta ne zaman olur diye mail attım bakalım ne cevap gelecek. Artık gelsin de toplayım şu bilgisayarı. :)
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Python 8 yıl
hadi bakalım gelsinde görecegiz
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Zemox 8 yıl
mascom a msi anakartlar gelmek üzereymiş, hatta 1-2 gün içerisinde burdaymış. en geç önümüzdeki hafta alabilecez. dağıtımı yapılacaktır çünkü daha.
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Caglarca 8 yıl
Ne zman degısım olacagı hakkında bılgı varmı acaba ?
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CeFurkan 8 yıl
ya bu degisimi neden bu kadar buyutuyorsunuz anlamak guc


8 sata slotumda dolu yavaslama yok
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rog maximus 8 yıl
eksende satışta olanlar b3 değil. b3 ler geldiğinde kartı gönderiyorsunuz değişim yapıyorlar bugun aradım nisan ayında değişim yapacaklarmış
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peters 8 yıl
Yeni revizyonlar gelene kadar buldozer alır götürür piyasayı.
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Trkklc 8 yıl
Eksende asus b3 revizyonlu kartlar internet sitesinde satişda görünüyor..
Bununla ilgili bi bilgisi olan varmi arkadaşlar..
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ulaire 8 yıl

peters

Yeni revizyonlar gelene kadar buldozer alır götürür piyasayı.


Kesin öyle olur daha "b" si ortada yokken süpriz bir şekilde piyasaya girer ve siler süpürür. Ardından b3 revizyonları gelince buldozerin silip temizlediği kral tahtına döner.
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KURSAD. 8 yıl
Peki anında değişim olucak mı ? Bimeks den aldım ben ürünü,hemen değişim olmasnı istiyorum çünkü beklemek istemiyorum değişim için ...
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KRALL 8 yıl
Çizgi ile görüştüm bu sabah..Nisan başı gibi tr de olucakmış.
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mugurgok 8 yıl
hurrreeey :D :D Çizgiye ne zaman gelir acaba?
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djtenten 8 yıl
güzel bi haber biran önce cıksın bir sürü kişi beklemede ellerinde işlemci kaldılar ölece
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canpinar 8 yıl
Off bekledigim haber pc me kavuşuyorum demektir bu güzelim gtx580 yatıyor dolapta ya :(
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