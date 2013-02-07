Asus Fonepad modeli ile ilgili detaylar netleşiyor





Asus'un bu yıl pazara sunacağı tabletler arasında yer aldığı tahmin edilen ME371MG model numaralı Fonepad adlı modeli ile ilgili bir süredir bazı bilgiler internete sızıyor. Orta seviye segmente hitap edeceği belirtilen modelin sesli görüşme yapmaya imkan vereceği de dile getiriliyor.





Bulgar kaynaklı bir sitede yer alan bilgilere göre Asus Fonepad modeli Mayıs ayında ülkeye giriş yapacak. Modelin 3G versiyonu da 346$-415$ arasında bir başlangıç fiyatına sahip olacak.





Modelin iddia edilen özellikleri 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2420 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB/16GB/32GB depolama kapasitesi, 3MP arka kamera, 1.2MP ön kamera, 3G desteği, 4270mAh batarya, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde sıralanıyor.





Aynı kaynak modelin bir de arka kasa görselini yayınlamış. Görselde kasanın alüminyum alaşımdan ibaret olduğu görülüyor. Nexus 7 modelinde kauçuk kasa kullanan Asus'un bu tercihi ilginç bulunuyor. Modelin MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

http://news.tablet.bg/novini/tsena-i-data-na-izlizane-za-ba-lgariya-na-7-inchoviya-asus-me371mg-s-intel-atom-protsesor/