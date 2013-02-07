Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus Fonepad modeli ile ilgili detaylar netleşiyor

6 yıl
340
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus Fonepad modeli ile ilgili detaylar netleşiyor

Asus'un bu yıl pazara sunacağı tabletler arasında yer aldığı tahmin edilen ME371MG model numaralı Fonepad adlı modeli ile ilgili bir süredir bazı bilgiler internete sızıyor. Orta seviye segmente hitap edeceği belirtilen modelin sesli görüşme yapmaya imkan vereceği de dile getiriliyor.

Bulgar kaynaklı bir sitede yer alan bilgilere göre Asus Fonepad modeli Mayıs ayında ülkeye giriş yapacak. Modelin 3G versiyonu da 346$-415$ arasında bir başlangıç fiyatına sahip olacak. 

Modelin iddia edilen özellikleri 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükte IPS ekran, 1.2GHz saat hızında çalışan Intel Atom Z2420 işlemci, PowerVR SGX540 grafik birimi, 1GB RAM, 8GB/16GB/32GB depolama kapasitesi, 3MP arka kamera, 1.2MP ön kamera, 3G desteği, 4270mAh batarya, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi şeklinde sıralanıyor.

Aynı kaynak modelin bir de arka kasa görselini yayınlamış. Görselde kasanın alüminyum alaşımdan ibaret olduğu görülüyor. Nexus 7 modelinde kauçuk kasa kullanan Asus'un bu tercihi ilginç bulunuyor. Modelin MWC 2013 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. 

http://news.tablet.bg/novini/tsena-i-data-na-izlizane-za-ba-lgariya-na-7-inchoviya-asus-me371mg-s-intel-atom-protsesor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lord of the Shadows 6 yıl
İntel işlemci + ARM tabanlı grafik çipi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Daha uygun fiyata daha fazla özellik barındıran bir sürü tablet var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Xperia Z Türkiye'de, Qualcomm'dan Nvidia'ya yüklenme, Galaxy S II Plus ve çok daha fazlası... 6 yıl Sony Xperia Z video ön inceleme "Yeni nesil süper telefon mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim