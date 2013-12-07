Asus PadFone Mini görseli ortaya çıktı





Asus'un tanıtıldığı ilk günden bu yana tasarımı ile dikkat çeken ancak üst seviye fiyatlandırması nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeyen PadFone konsepti nihayet mini modeline kavuşuyor.





Asus'un konsepti daha fazla tüketiciye ulaştırma amacını güttüğü PadFone Mini adından da anlaşılacağı üzere abisinin özellikleri biraz kırpılmış hali olarak göze çarpıyor.





PadFone konseptinin son temsilcisi bilindiği üzere Full HD ekrana sahip 5 inçlik Snapdragon 800'lü bir akıllı telefon ve 10.1 inçlik batarya entegreli bir tablet docku taşımaktaydı.





Mini versiyonda ise bizi 4.3 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekrana sahip bir akıllı telefon karşılıyor. Modele gücünü Snapdragon 400 yongaseti veriyor. Tablet docku ise 7 inçe indirgenmiş ve çözünürlüğün ise 1280x800 olacağı tahmin ediliyor.





Salı günü Asus modelini resmi olarak lanse edecek. Fiyat ve çıkış bilgisinin lansmanda kesinleşmesi bekleniyor. Ancak Asya ve Avrupa bölgesinin modeli ilk alacak adaylar olduğu belirtiliyor.

Asus konseptini biraz daha orta seviyeye indirgese de özellikle Çin'de TransPhone adlı rakibi karşısında ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Image-of-Asus-Padfone-mini-leaks_id50105