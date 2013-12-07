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Asus PadFone Mini görseli ortaya çıktı

5 yıl
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus PadFone Mini görseli ortaya çıktı

Asus'un tanıtıldığı ilk günden bu yana tasarımı ile dikkat çeken ancak üst seviye fiyatlandırması nedeniyle yaygın olarak tercih edilmeyen PadFone konsepti nihayet mini modeline kavuşuyor.

Asus'un konsepti daha fazla tüketiciye ulaştırma amacını güttüğü PadFone Mini adından da anlaşılacağı üzere abisinin özellikleri biraz kırpılmış hali olarak göze çarpıyor. 

PadFone konseptinin son temsilcisi bilindiği üzere Full HD ekrana sahip 5 inçlik Snapdragon 800'lü bir akıllı telefon ve 10.1 inçlik batarya entegreli bir tablet docku taşımaktaydı. 

Mini versiyonda ise bizi 4.3 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte ekrana sahip bir akıllı telefon karşılıyor. Modele gücünü Snapdragon 400 yongaseti veriyor. Tablet docku ise 7 inçe indirgenmiş ve çözünürlüğün ise 1280x800 olacağı tahmin ediliyor.  

Salı günü Asus modelini resmi olarak lanse edecek. Fiyat ve çıkış bilgisinin lansmanda kesinleşmesi bekleniyor. Ancak Asya ve Avrupa bölgesinin modeli ilk alacak adaylar olduğu belirtiliyor. 
Asus konseptini biraz daha orta seviyeye indirgese de özellikle Çin'de TransPhone adlı rakibi karşısında ne kadar başarılı olacağı bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Image-of-Asus-Padfone-mini-leaks_id50105 Yorum Yaz
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orientem 5 yıl en beğenilen
Boyutlar ideal özellikler vasat
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okan_cehapelioglu 5 yıl
telefonun özellikler yetersiz kalmış
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Killerboy33 5 yıl
Şu gereksiz diyenleri anlamıyorum :D ya bu ürünün 10" lik infinity modelı çıktıgında fiyatı 2200 tlydi note 3 e vereceğine o cihaza verirdin ? note 3 e 2200 veriyorsunda boyle konsept bi cihaza neden gereksiz diyorsun.Türkiye de pazarlama olursa eğer ki olcak gibi mini de tutar ;)
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Fenomenon 5 yıl
fiyatı uygun olursa alınır.
telefonlar gerçekten çok büyüdü. bence 4.3" ideal. fazlası gerçekten saçma oluyor.
büyük ekran isteyen 4.3" telefon + 7" tablet alabilir. 7" tabletler 300 gram civarı. o yüzden taşınması da kolay
diye düşünürken bu haberi gördüm.
tutar yada tutmaz bilmiyorum ama bence başarılı olmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
Şu ismini de yukarı ahizenin altna yerleştirse çok güzel olacak.
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GetSomeRest 5 yıl
Dock önceki telefonlarla uyumlu olsa daha iyi olurdu.
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ulmel 5 yıl
bizde alan olmaz , ama s800 lük iyi cihazdır
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chamicals2 5 yıl
İlk çıktığından beri çöp olarak gördüğüm ürün !
Abicim şimdi PadFone Mini fiyatı eminim iyi bir tablet fiyatında olacaktır
Millet gidip adam gibi tabletinin telefonunu alır
telefon artı ne üdüğü belirsiz ekrana o parayı vermez
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shimoda 5 yıl
Telefonda android tablette ise win 8.1 gibi bir alternatif olsa biraz şansı olurdu. Bu haliyle öncüllerinden pek farklı olmayacak sonu.
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hukuksever 5 yıl
Fiyat iyi olursa düşünülebilir yoksa pek şansı yok
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orientem 5 yıl en beğenilen
Boyutlar ideal özellikler vasat
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