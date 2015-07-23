Asus PadFone S2 modelinde Snapdragon 820 sesleri

Qualcomm henüz yeni yongaseti Snapdragon 820'nin çıkış tarihi hakkında net bilgiler vermiş değil ancak şimdiden pek çok amiral gemi modelinin sıraya girdiğine dair iddialar geliyor. Bunlardan sonuncusu Asus PadFone S2.





Yıllardır büyük satış rakamlarına imza atamayan ancak kendine has bir hayran kitlesi oluşturan telefon-tablet melezi PadFone, S2 modeliyle Snapdragon 820 yongasetine geçiş yapmaya hazırlnaıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre PadFone S2 modelinin akıllı telefon kısmında 5.5 inçlik 2K ekran, 64-bitlik 4 adet özelleştirilmiş çekirdekli Snapdragon 820 yognaseti, 4GB RAM, 3060mAh gücünde batarya, 32GB/64GB depolama seçenekleri, 20.7MP çözünürlüğünde arka kamera, 8MP çözünürlüğünde ön kamera şeklinde özellikler yer alacak. Tablet kısmı ise 10 inçlik 2K ekran ve 5100mAh gücünde ekstra batarya barındıracak





Qualcomm'un Snapdragon 820 yongasetini yıl sonuna yetiştirememesi durumunda rakiplerinin aksine PadFone S2 bundan etkilenmeyecek çünkü LG, Nexus, Sony gibi firmaların aksine Asus gelecek yıl Mart ayında yeni modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.

http://androidcommunity.com/asus-padfone-s2-specs-leaked-can-anyone-say-snapdragon-820-20150721/