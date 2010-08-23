Asus, Rampage III Formula modelini resmi olarak duyurdu

Donanım dünyasının lider isimlerinden Asus, en iyisini isteyen yüksek performans tutkunları için hazırladığı Rampage III Formula modelini duyurdu. LGA1366 formundaki Intel Core i7 900 serisi işlemciler için hazırlanan X58 çipsetli anakart, Republic of Gamers'ın serisinin karekteristik özelliklerini, yeni teknolojilerle buluşturuyor. 6 çekirdekli Core i7 980X de dahil olmak üzere Bloomfield kod adlı Intel işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

ROG serisi anakart ailesinin diğer modellerinde olduğu gibi kaslı bir tasarıma sahip olan ve yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Rampage III Formula, üç adet PCIe x16 slotu ile hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek sunuyor. X58 + IC10R yonga setini kullanan anakart üzerinde, NEC ve Marvell tarafından sağlanan üçüncü parti kontrolcüler ile USB 3.0 ve SATA-III desteği de sunuluyor. Daha iyi güç yönetim sistemi için dijital VRM ve katı kapasitörlerle donatılan anakart, ROG Connect gibi hız aşırtma odaklı teknolojileri de kullanıcıların hizmetine sunuyor. Yüksek performans ve overclock için çok sayıda donanım ve yazılım özelliğini bünyesinde barındıran Asus Rampage III Formula, oyuncuları da unutmuyor. GamerFirst özelliği ile ağ ayarlarını oyunlar için optimize edebilen anakart, EAX 5.0 destekli Supreme FX X-Fi 2 ses kartına da sahip.

Asus tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Rampage III Formula'nın fiyatı ise henüz açıklanmadı.