Asus, Transformer Pad Infinity tabletini güncelledi

Haber Editörü
Yerine geldiği modelin 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünü 2560 x1600 piksel (10.1-inç / 299 ppi / IPS / Çoklu dokunmatik) seviyesine taşıyan Asus, cihaz teknik olarak 1.9GHz Tegra 4 işlemci, 2GB RAM miktarı, 32GB dahili depolama alanı ve Android işletim sistemiyle hazırlanmış durumda. HDMI çıkışı üzerinden 4K çözünürlüğünde video çıkışı verebildiği belirtilen yeni Transformer Pad Infinity, ayrıca USB3.0 bağlantı yuvasına, 5MP arka, 1.2MP ön kameraya, SD kart okuyucuya, çoklu dokunmatik touchpad özelliğine ve firmanın SonicMaster ismini verdiği ses sistemine sahip.
Klavye ile ekran kısmı birbirinden ayrılarak kullanılabilen ve eskiye oranla daha iyi bir batarya ömrü sunacağı belirtilen yeni Asus Transformer Pad Infinity, 500$ fiyat etiketiyle sonbahar aylarında karşımıza çıkabilir.
http://www.theverge.com/2013/6/3/4390698/asus-announces-new-transformer-pad-infinity-with-2560-x-1600-display Yorum Yaz Paylaş Tweetle
299ppi, 1.2MP ön kameraya bence bunlar hala eksi. buralarda kırpmışlar.buna 500 usd verilmez 300usd makul 32gb için.
Sana söylemedim zaten hocam. :) Ben fikir alışverişine her zaman açığım, çok da severim. Tegra 4 kötü olacak, kesinlikle kasacak demiyorum, bunlar ihitmal dahilinde olan şeyler ama o çözünürlük zorlayacak burası kesin, ne kadar iyi olursa olsun. Benim asıl noktam o çözünürlüğün gereksiz oluşu. İster Sanpdargon 800 kullansın ister Tegra 4. Performansı düşüreceği gibi hiçbir işe de yaramayacak o çözünürlük.
Bilecekleri birşey yok. iPad çöznürülüğüne getirmişler. Rekabet için sadece. Teknoljiden anlamayıp sadece rakam büyüklüğü ile hareket edenlere yönelik. Kendileri ayrıca karşı arguman koyamayıp sadece eksi basmaktan ibarettirler.
İstedikleri kadar övsünler hanginizin ne işine yarayacak bu çözünürlük? Çizim mi yapacaksınız? Bu çözünürlüğü destekleyen oyun/programlar nerede? Hiç 1080p ekranda 480p film izlediniz mi? Yüksek çözünürlüklü ekranlarda bunu desteklemeyen ürünlere baktınız mı? O kötü görüntüye şahit oldunuz mu? PC'nizde ortalama ekran kartınızla 1080p oynamaya çalıştınız mı? O kasım kasım kasılmalara şahit oldununuz mu? Tegra 4'e Nvidia'nın güvenmesi ne ifade ederki? Normal çözünürlüklerin neredeyse iki katı bu. Daha öncede ne lansmanlar gördük "fıs" çıkan. Felaket olacak demiyorum yanlış ve "gereksiz" bir tercih. Donanim çözümlerinin efektif olarak biraya getirilmesi önemlidir, satmak için pompalanması değil.
Tegra zaten oyun konusunda farklı bir çizgide ilerliyor. Belki planları olanı geliştirmektedir. Henüz çıkmamış bir cihaz için kasılacağı yönde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bu arada şu an direnen benim ama - veren ben değilim. Doğruların söylenip kendime göre yanlış yorumlanmasına - vermem
Bana göre Android tablet nasıl olmalı (şu an için) : 1080p ekran ve güçlü bir GPU. Tabi bir de android olduğu için iyi bir RAM. Başka birşeye gerek yok. Kameradan kısabildiğin kadar kısabilirsin. Önde ve arkada düzgün birer kamera yeter. Şu ana kadar tablet sahipleri arasında kaç kişi arka kamerasını cidden kullanmıştır? 10.1 inçe fotoğraf ve video çekmek... Hiç sanmıyorum :D Hele ki akıllı telefon devrinde.
Tegra 4'lü cihazlar bildiğim kadarıyla daha kullanıcılara sunulmadı. Bu kadar özellik tıktıklarına göre bir bildikleri vardır elbet.