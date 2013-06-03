Asus, Transformer Pad Infinity tabletini güncelledi

Geçtiğimiz sene içerisinde tanıtılan Transformer Pad Infinity tablet modelini Computex fuarı kapsamında güncelleyen Asus, tablete yeni özellikler eklemiş durumda.

Yerine geldiği modelin 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünü 2560 x1600 piksel (10.1-inç / 299 ppi / IPS / Çoklu dokunmatik) seviyesine taşıyan Asus, cihaz teknik olarak 1.9GHz Tegra 4 işlemci, 2GB RAM miktarı, 32GB dahili depolama alanı ve Android işletim sistemiyle hazırlanmış durumda. HDMI çıkışı üzerinden 4K çözünürlüğünde video çıkışı verebildiği belirtilen yeni Transformer Pad Infinity, ayrıca USB3.0 bağlantı yuvasına, 5MP arka, 1.2MP ön kameraya, SD kart okuyucuya, çoklu dokunmatik touchpad özelliğine ve firmanın SonicMaster ismini verdiği ses sistemine sahip.

Klavye ile ekran kısmı birbirinden ayrılarak kullanılabilen ve eskiye oranla daha iyi bir batarya ömrü sunacağı belirtilen yeni Asus Transformer Pad Infinity, 500$ fiyat etiketiyle sonbahar aylarında karşımıza çıkabilir.





http://www.theverge.com/2013/6/3/4390698/asus-announces-new-transformer-pad-infinity-with-2560-x-1600-display