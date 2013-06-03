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Asus, Transformer Pad Infinity tabletini güncelledi

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus, Transformer Pad Infinity tabletini güncelledi
Geçtiğimiz sene içerisinde tanıtılan Transformer Pad Infinity tablet modelini Computex fuarı kapsamında güncelleyen Asus, tablete yeni özellikler eklemiş durumda.
Yerine geldiği modelin 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlüğünü 2560 x1600 piksel (10.1-inç / 299 ppi / IPS / Çoklu dokunmatik) seviyesine taşıyan Asus, cihaz teknik olarak 1.9GHz Tegra 4 işlemci, 2GB RAM miktarı, 32GB dahili depolama alanı ve Android işletim sistemiyle hazırlanmış durumda. HDMI çıkışı üzerinden 4K çözünürlüğünde video çıkışı verebildiği belirtilen yeni Transformer Pad Infinity, ayrıca USB3.0 bağlantı yuvasına, 5MP arka, 1.2MP ön kameraya, SD kart okuyucuya, çoklu dokunmatik touchpad özelliğine ve firmanın SonicMaster ismini verdiği ses sistemine sahip.
Klavye ile ekran kısmı birbirinden ayrılarak kullanılabilen ve eskiye oranla daha iyi bir batarya ömrü sunacağı belirtilen yeni Asus Transformer Pad Infinity, 500$ fiyat etiketiyle sonbahar aylarında karşımıza çıkabilir.

Asus, Transformer Pad Infinity tabletini güncelledi

http://www.theverge.com/2013/6/3/4390698/asus-announces-new-transformer-pad-infinity-with-2560-x-1600-display Yorum Yaz
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cepni27 5 yıl
Pondera
PachenkovTegra zaten oyun konusunda farklı bir çizgide ilerliyor. Belki planları olanı geliştirmektedir. Henüz çıkmamış bir cihaz için kasılacağı yönde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bu arada şu an direnen benim ama - veren ben değilim. Doğruların söylenip kendime göre yanlış yorumlanmasına - vermem
Sana söylemedim zaten hocam. :) Ben fikir alışverişine her zaman açığım, çok da severim. Tegra 4 kötü olacak, kesinlikle kasacak demiyorum, bunlar ihitmal dahilinde olan şeyler ama o çözünürlük zorlayacak burası kesin, ne kadar iyi olursa olsun. Benim asıl noktam o çözünürlüğün gereksiz oluşu. İster Sanpdargon 800 kullansın ister Tegra 4. Performansı düşüreceği gibi hiçbir işe de yaramayacak o çözünürlük.

299ppi, 1.2MP ön kameraya bence bunlar hala eksi. buralarda kırpmışlar.buna 500 usd verilmez 300usd makul 32gb için.
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Zig Zag 5 yıl
Türkiye'ye 500$ yani 900 TL'den gelsin, geldiği hafta iPad'i satıp alırım..
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volkans33 5 yıl
Tablet almak için bir nedenim oldu :D çözünürlük açısından herşeye oyun için bakmayın. Film izlemek için muhteşem çözünürlük :)
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Pondera 5 yıl
Orijinalden alıntı: Pachenkov
Tegra zaten oyun konusunda farklı bir çizgide ilerliyor. Belki planları olanı geliştirmektedir. Henüz çıkmamış bir cihaz için kasılacağı yönde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bu arada şu an direnen benim ama - veren ben değilim. Doğruların söylenip kendime göre yanlış yorumlanmasına - vermem

Sana söylemedim zaten hocam. :) Ben fikir alışverişine her zaman açığım, çok da severim. Tegra 4 kötü olacak, kesinlikle kasacak demiyorum, bunlar ihitmal dahilinde olan şeyler ama o çözünürlük zorlayacak burası kesin, ne kadar iyi olursa olsun. Benim asıl noktam o çözünürlüğün gereksiz oluşu. İster Sanpdargon 800 kullansın ister Tegra 4. Performansı düşüreceği gibi hiçbir işe de yaramayacak o çözünürlük.
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ycanatilgan 5 yıl
Tegra 4 yesinler. Bekleyip qualcomm 800 koysalar ya
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Pondera 5 yıl
Pachenkov
Tegra 4lü cihazlar bildiğim kadarıyla daha kullanıcılara sunulmadı. Bu kadar özellik tıktıklarına göre bir bildikleri vardır elbet.

Bilecekleri birşey yok. iPad çöznürülüğüne getirmişler. Rekabet için sadece. Teknoljiden anlamayıp sadece rakam büyüklüğü ile hareket edenlere yönelik. Kendileri ayrıca karşı arguman koyamayıp sadece eksi basmaktan ibarettirler.

İstedikleri kadar övsünler hanginizin ne işine yarayacak bu çözünürlük? Çizim mi yapacaksınız? Bu çözünürlüğü destekleyen oyun/programlar nerede? Hiç 1080p ekranda 480p film izlediniz mi? Yüksek çözünürlüklü ekranlarda bunu desteklemeyen ürünlere baktınız mı? O kötü görüntüye şahit oldunuz mu? PC'nizde ortalama ekran kartınızla 1080p oynamaya çalıştınız mı? O kasım kasım kasılmalara şahit oldununuz mu? Tegra 4'e Nvidia'nın güvenmesi ne ifade ederki? Normal çözünürlüklerin neredeyse iki katı bu. Daha öncede ne lansmanlar gördük "fıs" çıkan. Felaket olacak demiyorum yanlış ve "gereksiz" bir tercih. Donanim çözümlerinin efektif olarak biraya getirilmesi önemlidir, satmak için pompalanması değil.
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Carfreak 5 yıl Pondera
Pondera

Pachenkov
Tegra 4lü cihazlar bildiğim kadarıyla daha kullanıcılara sunulmadı. Bu kadar özellik tıktıklarına göre bir bildikleri vardır elbet.

Bilecekleri birşey yok. iPad çöznürülüğüne getirmişler. Rekabet için sadece. Teknoljiden anlamayıp sadece rakam büyüklüğü ile hareket edenlere yönelik. Kendileri ayrıca karşı arguman koyamayıp sadece eksi basmaktan ibarettirler.

İstedikleri kadar övsünler hanginizin ne işine yarayacak bu çözünürlük? Çizim mi yapacaksınız? Bu çözünürlüğü destekleyen oyun/programlar nerede? Hiç 1080p ekranda 480p film izlediniz mi? Yüksek çözünürlüklü ekranlarda bunu desteklemeyen ürünlere baktınız mı? O kötü görüntüye şahit oldunuz mu? PC'nizde ortalama ekran kartınızla 1080p oynamaya çalıştınız mı? O kasım kasım kasılmalara şahit oldununuz mu? Tegra 4'e Nvidia'nın güvenmesi ne ifade ederki? Normal çözünürlüklerin neredeyse iki katı bu. Daha öncede ne lansmanlar gördük "fıs" çıkan. Felaket olacak demiyorum yanlış ve "gereksiz" bir tercih. Donanim çözümlerinin efektif olarak biraya getirilmesi önemlidir, satmak için pompalanması değil.

Tegra zaten oyun konusunda farklı bir çizgide ilerliyor. Belki planları olanı geliştirmektedir. Henüz çıkmamış bir cihaz için kasılacağı yönde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bu arada şu an direnen benim ama - veren ben değilim. Doğruların söylenip kendime göre yanlış yorumlanmasına - vermem
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Firaristt 5 yıl
Grafik performansı yeterli olacaktır diye düşünüyorum da Android'in ram açlığını 2GB doyurmaya yetmiyor. Özelleştirme yapılsa güncellemelerde gecikme olabilir. Bir de ekranın parlaklık seviyesini merak ettim. Ayrıca ön taraftaki çerçeve de bayağı geniş duruyor.
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Kreativ 5 yıl
720 p bile yeterli 1080 bile çok tegra 4 e nvdia çok güveniyor bakalım
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Pondera 5 yıl
Android tablette Asus en iyi gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde tabi, almadım, kullanmadım, bilemem. Ama çözünürlük konusunda yanlış yapmış bence. 1080p yeterde artardı bile. Ayrıca arkadaşın dediği gibi o çözünürlüğe yetecek GPU yok henüz. Tabletleri oyun ve medya izleme ağırlıklı kullandığımızı düşünürsek, düşük FPS ve performansa mahkum etmişler. Yazık, güzel bir android tablet olabilirdi...

Bana göre Android tablet nasıl olmalı (şu an için) : 1080p ekran ve güçlü bir GPU. Tabi bir de android olduğu için iyi bir RAM. Başka birşeye gerek yok. Kameradan kısabildiğin kadar kısabilirsin. Önde ve arkada düzgün birer kamera yeter. Şu ana kadar tablet sahipleri arasında kaç kişi arka kamerasını cidden kullanmıştır? 10.1 inçe fotoğraf ve video çekmek... Hiç sanmıyorum :D Hele ki akıllı telefon devrinde.
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Carfreak 5 yıl Pondera
Pondera

Android tablette Asus en iyi gibi gözüküyor. Kağıt üzerinde tabi, almadım, kullanmadım, bilemem. Ama çözünürlük konusunda yanlış yapmış bence. 1080p yeterde artardı bile. Ayrıca arkadaşın dediği gibi o çözünürlüğe yetecek GPU yok henüz. Tabletleri oyun ve medya izleme ağırlıklı kullandığımızı düşünürsek, düşük FPS ve performansa mahkum etmişler. Yazık, güzel bir android tablet olabilirdi...

Bana göre Android tablet nasıl olmalı (şu an için) : 1080p ekran ve güçlü bir GPU. Tabi bir de android olduğu için iyi bir RAM. Başka birşeye gerek yok. Kameradan kısabildiğin kadar kısabilirsin. Önde ve arkada düzgün birer kamera yeter. Şu ana kadar tablet sahipleri arasında kaç kişi arka kamerasını cidden kullanmıştır? 10.1 inçe fotoğraf ve video çekmek... Hiç sanmıyorum :D Hele ki akıllı telefon devrinde.

Tegra 4'lü cihazlar bildiğim kadarıyla daha kullanıcılara sunulmadı. Bu kadar özellik tıktıklarına göre bir bildikleri vardır elbet.
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Stanislas Xavier 5 yıl
O çözünürlükte tegra 4 ne yapacak bakalım.
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seven44 5 yıl
padfone infinity neden getirmiyorlar.
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