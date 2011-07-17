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Asus, U serisi dizüstü bilgisayarlarını güncelledi: U46 ve U56

7 yıl
10,3b
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5
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, U serisi dizüstü bilgisayarlarında güncellemelere gitti.

Tercihinize göre Intel Core i5 2520M / 2410M veya Core i3 2310M işlemciden güç alan dizüstü bilgisayarlar, 8 GB'a kadar DDR3 RAM seçeneği, 750 GB kapasiteli sabit disk, 1366 x 768 piksel ekran, DVD yazıcı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, kart okuyucu, VGA çözünürlüğünde web kamera, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN, HDMI, VGA bağlantıları, 4 veya 8 hücreli batarya gibi özellikler sunuyor.
U46SV, Intel GMA HD'nin yanısıra Nvidia Geforce GT540M grafik birimiyle geliyor. U46E'de ise yalnızca Intel GMA HD desteği bulunuyor.
U46 ile U56 arasında ekran boyutu farkı mevcut. U46'da 14-inç, U56'da ise 15-inç geniş ekran yer alıyor.

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RaDReS 7 yıl
U serilerileri taşınabilirlik yada pil süresi yüksek olan cihazlardır...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest 7 yıl RaDReS
RaDReS
U serilerileri taşınabilirlik yada pil süresi yüksek olan cihazlardır...

+1

bu özellikte notebook zaten piyasada da çok fazla fakat ince ve hafif versiyonları çok az. 14" olan harika bence.
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acbold 7 yıl
ne gerek vardı.k52j gibi serilerde zaten aynı konfigrasyonlar mevcutken... ulv yönelse tamamda.ne bu şimdi..
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Kemal0738 7 yıl
Bencede biraz şaçma olmuş 1 ay önce aldıgım k52jt ile neredeyse aynı diğer markalarda da özellikleri aynı ismi farklı bilgisayar yapmanın ne anlamı var ?
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