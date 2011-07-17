Asus, U serisi dizüstü bilgisayarlarını güncelledi: U46 ve U56

Dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticilerinden Asus, U serisi dizüstü bilgisayarlarında güncellemelere gitti.





Tercihinize göre Intel Core i5 2520M / 2410M veya Core i3 2310M işlemciden güç alan dizüstü bilgisayarlar, 8 GB'a kadar DDR3 RAM seçeneği, 750 GB kapasiteli sabit disk, 1366 x 768 piksel ekran, DVD yazıcı, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, kart okuyucu, VGA çözünürlüğünde web kamera, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN, HDMI, VGA bağlantıları, 4 veya 8 hücreli batarya gibi özellikler sunuyor.

U46SV, Intel GMA HD'nin yanısıra Nvidia Geforce GT540M grafik birimiyle geliyor. U46E'de ise yalnızca Intel GMA HD desteği bulunuyor.

U46 ile U56 arasında ekran boyutu farkı mevcut. U46'da 14-inç, U56'da ise 15-inç geniş ekran yer alıyor.

