Asus çevrimiçi mağazası artık hizmetinizde

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Uzun süredir ülkemizde çeşitli perakende kanalları tarafından satışı yapılan Asus ürünleri artık çevrimiçi mağazasından da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Geçen ay ortalarına doğru ilk adımı atan Asus, çeşitli indirimlerle ilgi çekmeye çalışacak.
Mağazada an itibariyle akıllı telefon ve tablet modelleri yer alıyor. Pazarda farklı fiyat seçeneklerinden şikayetçi olan tüketiciler için tek bir fiyat çizgisi sunacak olan mağazada ZenPower şarj istasyonu da ilk kez görücüye çıkıyor. Mağazada zaman zaman günün fırsatı şeklinde özel indirimler yer alacak.
Şimdilik Android ağırlıklı bir çizgi izleyen Asus'un Windows tabanlı tablet ve dizüstü modelleri ile diğer masaüstü ve oyuncu bilgisayarı seçeneklerini ne zaman satışa sunacağı bilinmiyor. Asus'un sanal mağaza işletmeciliğini Arvato Lojistik adında bir firma üstlenmiş durumda.
http://eshop.asus.com/tr-TR/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
nerde 699 gidip alayım bi kaç tane yer gösterirmisiniz satışını yapan tüm teknoloji mağazalarında 899 tl cihaz
699 e varsa alacağım nerde var acaba
aynen bendede zenfone 5 var diğer oyunlarda fazla ısınmamasına rağmen clash of clans ta makine yanıyor adeta oyunla telefon arasında bir uyumsuzluk var sanki diğer oyunlarda okadar ısınmıyor...
Bizim powerbanklar geldi sizin siparişler ilgili problem olabilir
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Cep Telefonları, asus