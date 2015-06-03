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Asus çevrimiçi mağazası artık hizmetinizde

3 yıl
3,5b
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13
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus çevrimiçi mağazası artık hizmetinizde

Uzun süredir ülkemizde çeşitli perakende kanalları tarafından satışı yapılan Asus ürünleri artık çevrimiçi mağazasından da tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Geçen ay ortalarına doğru ilk adımı atan Asus, çeşitli indirimlerle ilgi çekmeye çalışacak. 

Mağazada an itibariyle akıllı telefon ve tablet modelleri yer alıyor. Pazarda farklı fiyat seçeneklerinden şikayetçi olan tüketiciler için tek bir fiyat çizgisi sunacak olan mağazada ZenPower şarj istasyonu da ilk kez görücüye çıkıyor. Mağazada zaman zaman günün fırsatı şeklinde özel indirimler yer alacak. 

Şimdilik Android ağırlıklı bir çizgi izleyen Asus'un Windows tabanlı tablet ve dizüstü modelleri ile diğer masaüstü ve oyuncu bilgisayarı seçeneklerini ne zaman satışa sunacağı bilinmiyor. Asus'un sanal mağaza işletmeciliğini Arvato Lojistik adında bir firma üstlenmiş durumda.  

http://eshop.asus.com/tr-TR/ Yorum Yaz
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MoRTaLSouL 3 yıl
Dün gece zaten Zenfone 4ü 299 TL'den koydular. Bizim forum durur mu hemen yapıştrıdı. Stoklar dakikalar içinde bitti
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sezar61 3 yıl en beğenilen
haberi yapan arkadaş 15 gündür nerdesin biz alış verişi yaptık bile mayısın 18inde geç kalmışsın haber için
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okty_bcer 3 yıl
Müşteri memnuniyetini sağlamak için lojistik operasyonları iyi organize etmek gerekir kargoyu bedeava yapmak yetmez.
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barisg 3 yıl
Heryerde 699 TL'ye satılan Asus Zenfone 6 burada 899 TL. Kargo bedava olsa ne olur. Millet ile dalga geçiyorlar.
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sezar61 3 yıl barisg
barisg

Heryerde 699 TL'ye satılan Asus Zenfone 6 burada 899 TL. Kargo bedava olsa ne olur. Millet ile dalga geçiyorlar.

nerde 699 gidip alayım bi kaç tane yer gösterirmisiniz satışını yapan tüm teknoloji mağazalarında 899 tl cihaz

699 e varsa alacağım nerde var acaba


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xamaximax 3 yıl
ilerde tüm asus ürünlerinin bulunması lazım
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NoVıpOk? 3 yıl
asus zenfone 6 aldım kullanıyorum cok memnunum ama soyle bır sey de var ısınmıyor ısınmıyor dıyorlar ama valla 10 dk clash of clans oynadım ısınıyor yanı , ha dıger telefonlar gibi pul olmaması harıka ve kesfettıgıkm dıger bır ozellık sarzı %1 ken telefon kapanmıyor pekı ne oluyor ? :D
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yununu 3 yıl NoVıpOk?
NoVıpOk?

asus zenfone 6 aldım kullanıyorum cok memnunum ama soyle bır sey de var ısınmıyor ısınmıyor dıyorlar ama valla 10 dk clash of clans oynadım ısınıyor yanı , ha dıger telefonlar gibi pul olmaması harıka ve kesfettıgıkm dıger bır ozellık sarzı %1 ken telefon kapanmıyor pekı ne oluyor ? :D

aynen bendede zenfone 5 var diğer oyunlarda fazla ısınmamasına rağmen clash of clans ta makine yanıyor adeta oyunla telefon arasında bir uyumsuzluk var sanki diğer oyunlarda okadar ısınmıyor...
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MrKemal17 3 yıl
Aynı zamanda komisyon farkını üstüne koyarak sanalpazarda da satış yapsalar Zenpower anlık-günlük indirimle çok daha ucuza mal edilebilir.
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Nehalem 3 yıl
Bende 10040 mAh'lik üründen sipariş verdim Mayıs'ın 22'sinde hala gelmedi. Aradığımda ürün kargoya verilmiş diyor. Kargoya soruyorum herhangi bir şey yok adınıza diyor. Dikkatli olun alışveriş yaparken
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sezar61 3 yıl Nehalem
Nehalem

Bende 10040 mAh'lik üründen sipariş verdim Mayıs'ın 22'sinde hala gelmedi. Aradığımda ürün kargoya verilmiş diyor. Kargoya soruyorum herhangi bir şey yok adınıza diyor. Dikkatli olun alışveriş yaparken

Bizim powerbanklar geldi sizin siparişler ilgili problem olabilir
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MoRTaLSouL 3 yıl
Dün gece zaten Zenfone 4ü 299 TL'den koydular. Bizim forum durur mu hemen yapıştrıdı. Stoklar dakikalar içinde bitti
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