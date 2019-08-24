Asus düşük profilli GTX 1650 modellerini duyurdu

Tayvanlı donanım üreticisi ASUS düşük profilli yapısıyla kasasında bir ekran kartı için az yer olan kullanıcılara yöneldiği Nvidia GeForce GTX 1650 modelini duyurdu. 2 farklı model halinde satışa sunulan modeller GPU frekanslarıyla birbirinden ayrılıyor.

ASUS GeForce GTX1650-4G-LP-BRK

İki modele dışarıdan baktığımızda ise düşük profilli olmasına karşın 2 slot kaplayan tasarım göze çarpıyor. IP5X toz direnci sertifikasına sahip 2 fan tarafından soğutulan soğutucu bloğu kartları artan frekansa rağmen güvenli aralıkta tutmayı başarıyor.

Diğer taraftan ekran kartları 4K60 ve HDR10 desteği sayesinde HTPC’lerde kendisine yer edineceğe benziyor. Ek olarak görüntü çıkışları başlığında DP 1.4, HDMI 2.0b ve DVI’ı gördüğümüz modeller istenildiği takdirde daha kısa bir IO paneliyle daha dar bir yapıya bürünebiliyor.

Referans tasarımda olduğu gibi PCIe slotundan beslenen modellerin fiyatı henüz açıklanmış değil ancak Nvidia’nın 149$’lık fiyatından daha yüksek bir seviyeden giriş yapacakları söylenebilir.

https://www.anandtech.com/show/14787/asus-unveils-lowprofile-geforce-gtx-1650-cards

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Öncelikle GTX 1650’nin teknik özelliklerini hızlı bir şekilde hatırlayalım. 12 nm’lik200 mm2 alanda, 56 doku ünitesi ve 32 ROP biriminden oluşuyor. 1485 MHz’den 1665 Mhz’e yükselebilen yongaya eşlik edenbellek modülleri ise toplamdaüzerinden GPU ile iletişimini sağlıyor.efektif frekansta görev yapan VRAM’in sağladığı bellek bant genişliği ise 128 GB/s seviyesinde.ASUS’un çözümlerine baktığımızda iseve’yi görüyoruz. ASUS GeForce GTX1650-O4G-LP-BRK’de 1485 MHz’den 1740 MHz’e kadar uzanan frekans aralığı, ASUS GeForce GTX1650-4G-LP-BRK’de ise yine 1485 MHz’den başlıyor ancak OC Mode’da 1695 MHz’e ulaşıyor.