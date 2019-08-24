Asus düşük profilli GTX 1650 modellerini duyurdu

Tayvanlı donanım üreticisi ASUS düşük profilli yapısıyla kasasında bir ekran kartı için az yer olan kullanıcılara yöneldiği Nvidia GeForce GTX 1650 modelini duyurdu. 2 farklı model halinde satışa sunulan modeller GPU frekanslarıyla birbirinden ayrılıyor.
Öncelikle GTX 1650’nin teknik özelliklerini hızlı bir şekilde hatırlayalım. 12 nm’lik TU117 GPU’su 200 mm2 alanda 896 işlem birimi, 56 doku ünitesi ve 32 ROP biriminden oluşuyor. 1485 MHz’den 1665 Mhz’e yükselebilen yongaya eşlik eden GDDR5 bellek modülleri ise toplamda 4 GB kapasitede ve 128 bitlik bellek veri yolu üzerinden GPU ile iletişimini sağlıyor. 8000 Gbps efektif frekansta görev yapan VRAM’in sağladığı bellek bant genişliği ise 128 GB/s seviyesinde.
ASUS GeForce GTX1650-4G-LP-BRKASUS’un çözümlerine baktığımızda ise ASUS GeForce GTX1650-4G-LP-BRK ve ASUS GeForce GTX1650-O4G-LP-BRK’yi görüyoruz. ASUS GeForce GTX1650-O4G-LP-BRK’de 1485 MHz’den 1740 MHz’e kadar uzanan frekans aralığı, ASUS GeForce GTX1650-4G-LP-BRK’de ise yine 1485 MHz’den başlıyor ancak OC Mode’da 1695 MHz’e ulaşıyor.
İki modele dışarıdan baktığımızda ise düşük profilli olmasına karşın 2 slot kaplayan tasarım göze çarpıyor. IP5X toz direnci sertifikasına sahip 2 fan tarafından soğutulan soğutucu bloğu kartları artan frekansa rağmen güvenli aralıkta tutmayı başarıyor.
Diğer taraftan ekran kartları 4K60 ve HDR10 desteği sayesinde HTPC’lerde kendisine yer edineceğe benziyor. Ek olarak görüntü çıkışları başlığında DP 1.4, HDMI 2.0b ve DVI’ı gördüğümüz modeller istenildiği takdirde daha kısa bir IO paneliyle daha dar bir yapıya bürünebiliyor.
Referans tasarımda olduğu gibi PCIe slotundan beslenen modellerin fiyatı henüz açıklanmış değil ancak Nvidia’nın 149$’lık fiyatından daha yüksek bir seviyeden giriş yapacakları söylenebilir.
https://www.anandtech.com/show/14787/asus-unveils-lowprofile-geforce-gtx-1650-cards Yorum Yaz Paylaş Tweetle