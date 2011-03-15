Asus mevcut AMD AM3 anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getirecek

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için detaylar netleşiyor. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemciler için uzunca bir süre boyunca 9 serisi anakart gerektirecekleri ve mevcut platform ile uyumlu olmayacakları belirtiliyordu ancak CeBIT 2011 ile birlikte aslında geriye dönük desteğin olabileceği gündeme gelmiş ve anakart üreticileri Soket AM3+ desteği sunan modellerini göstermiş hatta ASRock bir modelini de satışa sunmuştu.

Gelen son bilgilere göre dünyanın en büyük anakrat üreticilerinden Asus, güncel ürün gamında yer alan üst seviye AMD anakartlar için Bulldozer desteği sunan BIOS güncellemeleri hazırlıyor. Yani aşağıda yer alan tablodaki üst seviye Asus anakartlardan herhangi birine sahipseniz, AMD'nin Bulldozer FX işlemcilerini piyasaya sunmasıyla birlikte sisteminizi güncelleyip yeni işlemcilere adapte olabileceksiniz. Ancak burada belirsizliğini koruyan asıl nokta, Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcilerinin mevcut anakartlar üzerinde 9 serisi çipsete sahip anakartlarla aynı performans veya hız aşırtma performansı/yeteneğini gösterip göstermeyeceği. Öte yandan Asus, AMD'nin mevcut çipsetlerini kullanan yeni AM3+ anakartlar da hazırlıyor.