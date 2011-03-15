Asus mevcut AMD AM3 anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getirecek

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için detaylar netleşiyor. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemciler için uzunca bir süre boyunca 9 serisi anakart gerektirecekleri ve mevcut platform ile uyumlu olmayacakları belirtiliyordu ancak CeBIT 2011 ile birlikte aslında geriye dönük desteğin olabileceği gündeme gelmiş ve anakart üreticileri Soket AM3+ desteği sunan modellerini göstermiş hatta ASRock bir modelini de satışa sunmuştu.
Gelen son bilgilere göre dünyanın en büyük anakrat üreticilerinden Asus, güncel ürün gamında yer alan üst seviye AMD anakartlar için Bulldozer desteği sunan BIOS güncellemeleri hazırlıyor. Yani aşağıda yer alan tablodaki üst seviye Asus anakartlardan herhangi birine sahipseniz, AMD'nin Bulldozer FX işlemcilerini piyasaya sunmasıyla birlikte sisteminizi güncelleyip yeni işlemcilere adapte olabileceksiniz. Ancak burada belirsizliğini koruyan asıl nokta, Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcilerinin mevcut anakartlar üzerinde 9 serisi çipsete sahip anakartlarla aynı performans veya hız aşırtma performansı/yeteneğini gösterip göstermeyeceği. Öte yandan Asus, AMD'nin mevcut çipsetlerini kullanan yeni AM3+ anakartlar da hazırlıyor.
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bence pek mantıklı değil eğer işlemcini buldozerden yana kullanıcaksan bence bekle yakında msi amd için conqueror serisini duyurucak bing bang serisi olarak bakabilirsin event.msi.com/...
Msi den bahsediyoruz hocam tabiki vericektir ve Ã¼stelik kartÄ±n Ã¼st modellerden ÅŸÃ¼phen olmasÄ±n Msi yarÄ± yolda bÄ±rakmaz seni
ve ayrıyetten biyerlerde senin anakartının hakkında bir yazı okumuştum sanırım üretim aşamasında anakartın üzerinde am3+ şeklinde yazı bırakmışlardı bu modellerin destekliyeceği hakkında bilgilerr vardı belki anakartın üzerini incelersen görebilirsin eğer yoksa bile o haberle destekliyeceği hakkında ipucu veriyor gibi
artık yeni kanun taslağına göre amd anakartlara mezarda emeklilik yolu göründü..
87td pardon araştırmak lazım
şöyle bir tahminde bulunursak m5a87 870 chipsetli ve am3+ desteklediğine göre senin anakartında 870 chipsetli mantıken seninkiside destekliyecektir
Sabah sabah ne güldüm ya umarım destekler kardeşim de ben bilipte söylemesemde yırtıyorum tabloya bakıcak olursak asus yine yaptı yapacağını ben bu ikiliye hayranım asus,amd