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Asus mevcut AMD AM3 anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getirecek

8 yıl
21b
1
56
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus mevcut AMD AM3 anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getirecek
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AMD'nin merakla beklenen yeni nesil Bulldozer işlemcileri için detaylar netleşiyor. Soket AM3+ formunda olan yeni işlemciler için uzunca bir süre boyunca 9 serisi anakart gerektirecekleri ve mevcut platform ile uyumlu olmayacakları belirtiliyordu ancak CeBIT 2011 ile birlikte aslında geriye dönük desteğin olabileceği gündeme gelmiş ve anakart üreticileri Soket AM3+ desteği sunan modellerini göstermiş hatta ASRock bir modelini de satışa sunmuştu.

Gelen son bilgilere göre dünyanın en büyük anakrat üreticilerinden Asus, güncel ürün gamında yer alan üst seviye AMD anakartlar için Bulldozer desteği sunan BIOS güncellemeleri hazırlıyor. Yani aşağıda yer alan tablodaki üst seviye Asus anakartlardan herhangi birine sahipseniz, AMD'nin Bulldozer FX işlemcilerini piyasaya sunmasıyla birlikte sisteminizi güncelleyip yeni işlemcilere adapte olabileceksiniz. Ancak burada belirsizliğini koruyan asıl nokta, Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcilerinin mevcut anakartlar üzerinde 9 serisi çipsete sahip anakartlarla aynı performans veya hız aşırtma performansı/yeteneğini gösterip göstermeyeceği. Öte yandan Asus, AMD'nin mevcut çipsetlerini kullanan yeni AM3+ anakartlar da hazırlıyor.

Asus mevcut AMD AM3 anakartlarına BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği getirecek
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Fract4l 8 yıl
Herkes en onemli noktayi atlamis gibi gozukuyor.

fx57

Ancak burada belirsizliğini koruyan asıl nokta, Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcilerinin mevcut anakartlar üzerinde 9 serisi çipsete sahip anakartlarla aynı performans veya hız aşırtma performansı/yeteneğini gösterip göstermeyeceği.

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King_Diamond 8 yıl
Crosshair IV aldım 2 gün sora am3+ desteği haberi iyi oldu bekliodum yanıltmadı amd yi birkez daha takdir ediyorum,tek detay kaldı bulldozer lerin adı gibi ezip geçmesi
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gserkan_gs 8 yıl
gigabyte tan da böyle bir destek gelse süper olur valla ama asus yaptıysa gigabyte geri kalmaz bu durumdan oda destek verecektir büyük ihtimal
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Arkası gelir bu işin.
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peters 8 yıl
Bu durumda msi 890gx almak en mantıklısı aklımda bu anakart var yakındanda inceledim buldozerlerede uyum sağlarsa mükemmel olur.
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Wabbajack 8 yıl

peters

Bu durumda msi 890gx almak en mantıklısı aklımda bu anakart var yakındanda inceledim buldozerlerede uyum sağlarsa mükemmel olur.


bence pek mantıklı değil eğer işlemcini buldozerden yana kullanıcaksan bence bekle yakında msi amd için conqueror serisini duyurucak bing bang serisi olarak bakabilirsin event.msi.com/...
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draconist 8 yıl
Msi 890gxm-g65 anakartım var, umarım msi'da bios ile destek verebilir.
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Wabbajack 8 yıl

Orijinalden alï¿½ntï¿½: draconist

Msi 890gxm-g65 anakartï¿½m var, umarï¿½m msi'da bios ile destek verebilir.


Msi den bahsediyoruz hocam tabiki vericektir ve Ã¼stelik kartÄ±n Ã¼st modellerden ÅŸÃ¼phen olmasÄ±n Msi yarÄ± yolda bÄ±rakmaz seni
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Wabbajack 8 yıl

draconist

Msi 890gxm-g65 anakartım var, umarım msi'da bios ile destek verebilir.


ve ayrıyetten biyerlerde senin anakartının hakkında bir yazı okumuştum sanırım üretim aşamasında anakartın üzerinde am3+ şeklinde yazı bırakmışlardı bu modellerin destekliyeceği hakkında bilgilerr vardı belki anakartın üzerini incelersen görebilirsin eğer yoksa bile o haberle destekliyeceği hakkında ipucu veriyor gibi
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Rainbow6 8 yıl
Bak gordun mu AMD isine gelince hemen bi bios butun islemciler uyumlu ... buldu tabi intelle rekabet yolunu hemen kullanici dostu oluverdi bi anda intel yeniden eski taktigine devam ederse 9 serisinden sona cikacak islemciler icin 9 serisi anakartlar bile umitlenmesin hemen cipset degistirmeye gider bios falanda cikarmaz hatta simdi parsayi toplayip bundan sona cikacak cipsetini kisa surede 2 kez degistirip acigi kapar (754-939 hatirlayalim)
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apokoc 8 yıl
işte AMD ya yine farkını gösterdi geriye dönük destekte =)
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F.@.T.İ.H 8 yıl
işte bu..




artık yeni kanun taslağına göre amd anakartlara mezarda emeklilik yolu göründü..

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KEREM04283 8 yıl
m4a87td usb3 desteklermi? arkadaşlar bilipte cevap vermeyen arkadasın kartıda desteklemesin. :D
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Wabbajack 8 yıl
KEREM04283

m4a87td usb3 desteklermi? arkadaşlar bilipte cevap vermeyen arkadasın kartıda desteklemesin. :D


87td pardon araştırmak lazım
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Wabbajack 8 yıl
KEREM04283

m4a87td usb3 desteklermi? arkadaşlar bilipte cevap vermeyen arkadasın kartıda desteklemesin. :D


şöyle bir tahminde bulunursak m5a87 870 chipsetli ve am3+ desteklediğine göre senin anakartında 870 chipsetli mantıken seninkiside destekliyecektir
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bayden_s 8 yıl

KEREM04283

m4a87td usb3 desteklermi? arkadaşlar bilipte cevap vermeyen arkadasın kartıda desteklemesin. :D


Sabah sabah ne güldüm ya umarım destekler kardeşim de ben bilipte söylemesemde yırtıyorum tabloya bakıcak olursak asus yine yaptı yapacağını ben bu ikiliye hayranım asus,amd
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Hobar 8 yıl
Aslında olması gereken birşey için seviniyoruz. şu anki anakartlara bakıyorum 6 yıl önce aldığım asus a8n sli deluxe göre o kadar da gelişmiş değiller. desteği olsa hala kullanılırdı. Üzerinde pci-ex, sata 2 ne ararsan vardı. soket 939 olduğu için değiştirmek durumunda kaldım. daha sonra çıkan am2 ve am2+ 939 dan çok da farklı değil. aynı şey şimdi am3 ve am3+ için de geçerli. Anakart dediğin 10 yıl kullanılmalı. üzerinde performansa etki edecek işlem yapan birim yok nasıl olsa. kullanıcı dostu diyoruz ama 6 yılda 5 soket kullanılmış. amd soketler arası uyumluluk yönünden biraz daha iyi mesela benim 3 senelik karta phenom x6 takılabiliyor. ama bulldozer de takılabilmeliydi.
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sadtneverdie 8 yıl
ilk defa keşke amd alsaydım diyorum. gerçi şansa aldığım anakart bu desteği sunmazdı. o zaman bende lanet olsund erdim :)
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theyapici 8 yıl
amd ciler gözünüz aydınnn
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