Asus üç yeni giyilebilir cihaz hazırlıyor





Kısa süre içerisinde başlayacak olan CES 2015 fuarına adeta çıkarma yapmaya hazırlanan Asus, Zenfone telefon serisinin haricinde ZenWatch akıllı saatinin de devam modellerini hazırlıyor. Bu modeller akıllı saat ve fitness takip bilekliklerinden oluşuyor.





Firmadan gelen bilgilere göre ZenWatch 2 modeli dahili SIM desteği ile akıllı telefonlarla bağlantı kurmadan da telefon görüşmesi yapabilecek. Bu bakımdan fiyatının da biraz yükseleceği belirtiliyor. Modelin muhtemel satış tarihi ise yaz aylarının sonu olarak belirlenmiş.





Firmanın tanıtacağı diğer iki cihaz ise fitness takip ve sağlık takip cihazları. Bu cihazlar düşük maliyetli olacak ve atılan adım, gidilen mesafe, nabız değeri, kan şekeri seviyesi gibi yaşamsal değerleri ölçebilecek. Ancak bu iki modelin ne zaman piyasaya çıkacağı belirsiz.





Asus ilk nesil ZenWatch modelini de oldukça geç piyasaya sürmüştü. Anlaşılan firma daha çok ZenFone serisine odaklanmayı istiyor. Giyilebilir cihaz pazarı şimdilik ikinci planda kalmış durumda.

http://www.androidauthority.com/asus-three-wearables-2015-577609/