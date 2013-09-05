Asus'dan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip yeni Android tablet: Transformer Pad TF701T

Yaptığı yeni donanım duyuruları ile IFA 2013 fuarına damgasını vuran firmalardan Asus, ayrıca 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile hazırladığı Transformer Pad TF701T isimli tablet modelini de kullanıcıların beğenisine sundu.

Hem tablet hem de beraberinde gelen klavye bölümüyle dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen Asus Transformer Pad TF701T, teknik olarak üzerinde 178 derece görüş açısına sahip 10.1-inç 2560 x 1600 IGZO IPS dokunmatik ekran, Android 4.2 işletim sistemi, yüksek performanslı dört çekirdekli NVIDIA Tegra 4 ARM Cortex-A15 işlemci, 72 çekirdekli GeForce GPU, 2GB DDR3L RAM ve 32GB ile 64GB depolama birimi gibi detaylar taşıyor. Micro SDXC yuvası üzerinden depolama miktarı arttırılabilen model, 31 Whr bataryası ile 13 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve klavye bölümü üzerinde bulunan 16 Whr gücünde ekstra batarya ile bu süre 4 saat daha arttırılabiliyor. 5MP arka ve 1.2 MP ön kamerası ile üst seviye görüntülü konuşma yanında Full HD video çekebilen veren Asus Transformer Pad TF701T, çift band Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojileri ile geliyor ve bünyesinde barındırdığı micro HDMI portu üzerinden farklı cihazlara 4K (24p) görüntü aktarımı sağlayabiliyor.

Tablet formunda gövdesi 263 x 180 x 8.9mm boyutlara ve 585 gram ağırlığa, klavyenin bulunduğu bölüm ise 263 x 180.8 x 7mm boyutlara ve 570 gram ağırlığa sahip olan Asus Transformer Pad TF701T, verilen bilgiye göre önümüzdeki iki ay içerisinde satışa çıkıyor. Fiyatı hakkında bir bilgi bulunmayan tablet hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.





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