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Asus'dan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip yeni Android tablet: Transformer Pad TF701T

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Asus'dan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip yeni Android tablet: Transformer Pad TF701T
Yaptığı yeni donanım duyuruları ile IFA 2013 fuarına damgasını vuran firmalardan Asus, ayrıca 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile hazırladığı Transformer Pad TF701T isimli tablet modelini de kullanıcıların beğenisine sundu.
Hem tablet hem de beraberinde gelen klavye bölümüyle dizüstü bilgisayar formunda kullanılabilen Asus Transformer Pad TF701T, teknik olarak üzerinde 178 derece görüş açısına sahip 10.1-inç 2560 x 1600 IGZO IPS dokunmatik ekran, Android 4.2 işletim sistemi, yüksek performanslı dört çekirdekli NVIDIA Tegra 4 ARM Cortex-A15 işlemci, 72 çekirdekli GeForce GPU, 2GB DDR3L RAM ve 32GB ile 64GB depolama birimi gibi detaylar taşıyor. Micro SDXC yuvası üzerinden depolama miktarı arttırılabilen model, 31 Whr bataryası ile 13 saat kullanım ömrü sunabiliyor ve klavye bölümü üzerinde bulunan 16 Whr gücünde ekstra batarya ile bu süre 4 saat daha arttırılabiliyor. 5MP arka ve 1.2 MP ön kamerası ile üst seviye görüntülü konuşma yanında Full HD video çekebilen veren Asus Transformer Pad TF701T, çift band Wi-Fi ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojileri ile geliyor ve bünyesinde barındırdığı micro HDMI portu üzerinden farklı cihazlara 4K (24p) görüntü aktarımı sağlayabiliyor.
Tablet formunda gövdesi 263 x 180 x 8.9mm boyutlara ve 585 gram ağırlığa, klavyenin bulunduğu bölüm ise 263 x 180.8 x 7mm boyutlara ve 570 gram ağırlığa sahip olan Asus Transformer Pad TF701T, verilen bilgiye göre önümüzdeki iki ay içerisinde satışa çıkıyor. Fiyatı hakkında bir bilgi bulunmayan tablet hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.


http://press.asus.com/asus-announces-new-transformer-pad-tf701t-with-2560-x-1600-display/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=asus-announces-new-transformer-pad-tf701t-with-2560-x-1600-display Yorum Yaz
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aragorn01 4 yıl
sırf dokunmatik ekran çatladığı için servisin istediği fiyat 800 tl
aldığım güne lanet ettim
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darkest earth 4 yıl
Tegra 4 ne ya? K1 falan koy bari 64-bit madem o kadar sağlam çözünürlükle geliyosun.
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umut_baris 4 yıl aragorn01
aragorn01

sırf dokunmatik ekran çatladığı için servisin istediği fiyat 800 tl
aldığım güne lanet ettim



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Sailors 5 yıl
Asus TF701T-1B013A tableti Media Markt dan aldım ve 33. günde klavye sol shift tuşu yerinden fırladı ve iade için MediaMarkt a verdiğimde Asus firmasının 1000TL lik cihaza kullanıcı hatası diyerek 280 TL fatura çıkarttığını öğrendim. Her tuşunun kalitesizliğinin kullandıkça ortaya çıkıyor. Ayrıca MediaMarkt da müşterisini koruyamıyor servise yönlendiriyor.
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bayugur 5 yıl
Vatan bilgisayarda fiyatı 1034 tl. Fiyatı iyi gibi gözüküyor, tavsiye eder misiniz?
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Killerboy33 5 yıl
Rakipsiz bir ürün olduğu belli.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kaliteli ama fiyatı padfone gibi 1000$ olabilir
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NOSTOY 5 yıl
Çerçeve
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wolf silver 5 yıl
Bu tablette bır kusur bulabilen var mı?
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Zordion 5 yıl wolf silver
wolf silver
Bu tablette bır kusur bulabilen var mı?

Android
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Guest-9D2914531 5 yıl
Galaxy Note 10.1 2014 Edition için rakip
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Kreativ 5 yıl
Fiyatını çok merak ediyorum!
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