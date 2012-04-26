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Asus'dan Donanım Haber üyelerine özel inceleme yarışması

7 yıl
5,6b
1
84
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus kullanıcıların görüş ve önerilerini alabilmek adına yeni bir yarışma düzenliyor. Forumumuz çatısı altında düzenlene yarışma kapsamında, en iyi anakart incelemesini yapan kullanıcılar, Intel'in Ivy Bridge platformu için geliştirilen Z77 çipsetli yeni anakart modellerinden birine sahip olacak, kurallara uygun bir şekilde yarışmada yer alan diğe tüm katılımcılar da içerisinde kablo bağlantıları, temizleme sıvısı, temizleme fırçası, temizleme bezi, tükenmez kalem ve fare altlığı içeren Asus Kit'in sahibi olacak. 
Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcıların, incelemesini yaptıkları Z77 çipsetli Asus anakartın gerçek sahibi olması gerekiyor. Kullanıcıların hazırladıkları inceleme yazısını Donanım Haber Forum çatısı altında yer alan Tüm Forumlar / Donanım-Hardware / Dahili Bileşenler kısmında "Asus XXX Kullanıcı İncelemesi" başlığı ile yayımlamaları gerekiyor. Ödül almaya hak kazanacak incelemelerin değerlendirmesi, incelemenin kalitesi, incelemenin popülerliği ve atılan olumlu görüşler baz alınarak Donanım Haber ve Asus Türkiye tarafından seçilecektir.
Bugün başlayan yarışmaya katılım 27 Mayıs (23:59) tarihine kadar sürecek ve ardından değerlendirme süreci başlayarak kazananlar açıklanacaktır. Yarışma için hazırlanan tüm incelemelerin aynı zamanda forum kurallarına uygun olması gerekmektedir, kurallara uymayan incelemeler diskalifiye edilecektir.
Gelelim dereceye girecek olanların kazanacağı ödüllere;


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gkn_ymz 7 yıl en beğenilen
Katılmak için ASUS Z77 anakartımız olması gerekiyor, kazananlara yine ASUS Z77 anakart verilecek

5 Yanıt Yanıtla +28
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1 Avatar
kemal2238 7 yıl
sanırım 2 kişi.
Çok saçma yaaa
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gkn_ymz 7 yıl
z77 diye sınırladılar o yüzden böyle oldu, maksat z77 sattırmakdı ama tutmadı millet Asrock ve Msi'a yükleniyor
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fevcix 7 yıl
Artık Bi Araştırma Yapacağız :)
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kemal2238 7 yıl
yarışmaya katılım yok gibi bir şey.
2 kişi gircek 1 tanesi 1. olucak.
çok saçma oldu
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MattPegasus 7 yıl
Z77 mi biz hala P45'teyiz yapmayın etmeyin.Z77 çipsetli anakartımız olsa burada işimiz ne
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kemal2238 7 yıl MattPegasus
mertguz

Z77 mi biz hala P45'teyiz yapmayın etmeyin.Z77 çipsetli anakartımız olsa burada işimiz ne

dostum p45 kullanıyor olabilirsin, z77 anakartımız olsa burda işimiz ne gibi cümleler çok yanlış bana göre.
burası paylaşım, bilgi alışverişi yapılan bir platform. burda esas amacımız kullanılan anakartları özellikle yeni nesil anakartları inceleyip , bu anakartları almayı düşünen kişilere yardımcı olabilmek.
kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak.

Asus firmasıda bu emeğe karşın yarışma düzenleyerek en faydalı incelemeye yapan kişiye ödül verecek.
şöyle düşünün milli piyangodan bilet alıyorsunuz ve size son 1 yada son 2 rakamı tutuyor ve azda olsa para almaya hak kazanıyorsunuz.
benim bu kadar param var zaten, ben bu parayı almam dermisiniz hiç. sokak sokak biletçi arasınız parayı almak için.

Lütfen verilen ödülleri küçümsemeyin, parası çok olan zengin kişiler mutlaka vardır aramızda, zaten kullanıyorum ne yapayım ben bu ürünü şeklinde düşünmesinler, manevi olarak kabul etsinler hediyeyi.

Ayrıcada zaten verilen hediyeler yönetim tarafından değiştirildi.


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Poyri 7 yıl
Mavimus v ler gelse direk inceleme yapacagim ama ortada kart yok hala
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kemal2238 7 yıl
Asus Maximus IV Extreme-Z Anakarta sahibim.
Bir önceki yarışmada 1. lik kazandım.

Yarışma koşullarına benim anakartım dahil olmuyor ama yinede vakit bulursam inceleme yapmayı düşünüyorum.
Sadece yaışma için veya ödül almak için değil normalde incelediğim ürünlerde vardır.

Forumda SSD ile detaylı ve en çok tutulan İLK incelemeyi yine ben yaptım
CORSAIR 120GB Force 3 GT


Yarışma koşulları açık ve net kanımca, çok fazla eleştiri almış. Yöneticilerin yerine kendimi koyarak tarafsız düşündüğüm zaman, her kafadan çıkan sese göre hareket etmek imkansız.
Herkezler birşeyler istemiş, bunu yapmak çok zor.
Yarışma ve kuralları bellidir, saygı duyulmalı ve isteyen yarışmaya katılmalıdır.
Aynen bir futbol maçında penaltı veren hakeme yapılan itirazlar ne kadar gereksiz ise bu eleştirilerde o kadar gereksizdir.

Herkeze bol şans, ama yarışma tüm D.H üyelerine PM ile duyrulsun
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Hobar 7 yıl
Sadece z77 ile kısıtlanması kötü olmuş. Asusn piyasada olan tüm çipsetleri z77, x79, 990FX gibi anakartlar da olmalıydı. AMD anakartlar da olsaydı güzel bir inceleme yazısı yazabilirdim.
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Batuist 7 yıl
z77 çipsetli anakartı olması gerekiyormuş incelemeyi yapan kişinin ve kazanırsa yine z77 çipsetli bir anakart kazanacakmış.. burada bir çelişki yokmu?? bari farklı bir asus ürünü verinde anlamı olsun!!! maksat 2.el piyasasını mı canlandırmak???
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El Mukteda 7 yıl
ödüller değişmiş ama hala sadece z77 anakart sahibi olmak gerekiyor
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perikentli 7 yıl
abi süper olacak katılımcı tum arkadaslara basarılar keske bende katılabılseydım ama ben ıkı ay önce almıstım yenı anakartı bendeki model p8z68v-le
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Evil Chuck 7 yıl
İki z77 anakartı SLI yapmamızı istiyorlar heralde
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stealth213 7 yıl
Bu kadar tepkiden sonra umarim anakart degil de ayni fiyattan hediye ceki verirler..
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Discount Specialist 7 yıl
ASUS banada mousepad ve fincan yollasanız dehşet olur

Ama bu kartları alacak para yok bende 2003'ten kalma P4PX-800 var
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