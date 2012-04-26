Asus'dan Donanım Haber üyelerine özel inceleme yarışması

Asus kullanıcıların görüş ve önerilerini alabilmek adına yeni bir yarışma düzenliyor. Forumumuz çatısı altında düzenlene yarışma kapsamında, en iyi anakart incelemesini yapan kullanıcılar, Intel'in Ivy Bridge platformu için geliştirilen Z77 çipsetli yeni anakart modellerinden birine sahip olacak, kurallara uygun bir şekilde yarışmada yer alan diğe tüm katılımcılar da içerisinde kablo bağlantıları, temizleme sıvısı, temizleme fırçası, temizleme bezi, tükenmez kalem ve fare altlığı içeren Asus Kit'in sahibi olacak.

Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcıların, incelemesini yaptıkları Z77 çipsetli Asus anakartın gerçek sahibi olması gerekiyor. Kullanıcıların hazırladıkları inceleme yazısını Donanım Haber Forum çatısı altında yer alan Tüm Forumlar / Donanım-Hardware / Dahili Bileşenler kısmında "Asus XXX Kullanıcı İncelemesi" başlığı ile yayımlamaları gerekiyor. Ödül almaya hak kazanacak incelemelerin değerlendirmesi, incelemenin kalitesi, incelemenin popülerliği ve atılan olumlu görüşler baz alınarak Donanım Haber ve Asus Türkiye tarafından seçilecektir.

Bugün başlayan yarışmaya katılım 27 Mayıs (23:59) tarihine kadar sürecek ve ardından değerlendirme süreci başlayarak kazananlar açıklanacaktır. Yarışma için hazırlanan tüm incelemelerin aynı zamanda forum kurallarına uygun olması gerekmektedir, kurallara uymayan incelemeler diskalifiye edilecektir.

Gelelim dereceye girecek olanların kazanacağı ödüllere;



